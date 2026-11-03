ผบก.ปอศ. ย้ำ 'บุ๋ม ปนัดดา' ผูกพัน 3 ข้อหาหนัก ฉ้อโกง-ฟอกเงิน-คอมฯ
พล.ต.ต.ทศณ์ภูมิ จารุปรکشย์ ผบก.ปอศ. เผยความคืบหน้าคดีมูลนิธิต่างๆ ชี้ 'บุ๋ม ปนัดดา' มีพฤติกรรมส่อเชื่อมโยงผิด 3 ข้อหาหนัก ส่วน 'ก๊อต' สามีอาจมีความผิดฐานฟอกเงิน
พล.ต.ต.ทศณ์ภูมิ จารุปรکشย์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ บช.ปอศ. เปิดเผยถึงรายละเอียดความคืบหน้าในการสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับเงินบริจาคของ มูลนิธิองค์กรทำความดี โดยระบุว่าในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตำรวจได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินทั้งหมดที่ส่งมอบให้กับมูลนิธิดังกล่าว
เรียกพยานผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเส้นทางการเงิน
ในเบื้องต้น ตำรวจได้ดำเนินการออกหมายเรียกบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและสื่อมวลชน จำนวน 2 ราย เข้ามาให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวน ได้แก่ นายพุทธ อภิวรรณ และนายภูดิษ เกิดพลอย เพื่อให้การให้การที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการสอบสวน โดยวัตถุประสงค์หลักคือการตรวจสอบและยืนยันเส้นทางการเงินที่มีการรับบริจาคและนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิตามที่เป็นข่าวและอยู่ในการติดตามจับตามองของสังคมอย่างใกล้ชิดAlso readพุทธิ อภิวรรณ เข้าพบกองปราบ แจงปมบริจาค 8 แสน ขณะที่ บิ๊ก ปอศ. ชี้ พฤติการณ์ บม ปนัดดา ส่อเข้าข่าย 3 ข้อหา
แนวทางการดำเนินคดี 3 ข้อหาหลักชัดเจน
จากการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานเบื้องต้นอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทางตำรวจได้วางแนวทางการดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้โดยชัดเจนทั้งสิ้น 3 ฐานความผิดหลัก ซึ่งประกอบด้วย ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนที่มีความรุนแรงและส่งผลต่อความเสียหายต่อประชาชนจำนวนมาก ความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งล้วนเป็นข้อหาที่ร้ายแรงและมีการกำหนดโทษทางอาญาที่สูงตามมาตราฐานกฎหมายในปัจจุบัน
บุ๋ม ปนัดดา ส่อเชื่อมโยงผิดครบ 3 ข้อหา
พล.ต.ต.ทศณ์ภูมิ จารุปรکشย์ ระบุว่า จากผลการตรวจสอบข้อมูลและพยานหลักฐานที่หาพบในเบื้องต้น บุ๋ม ปนัดดา มีพฤติกรรมที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับองค์ประกอบความผิดในทั้ง 3 ข้อหาข้างต้นอย่างชัดเจน ซึ่งหมายความว่าหากมีการส่งฟ้องศาล บุ๋ม ปนัดดา จะ面臨ความเสี่ยงในการรับโทษทางกฎหมายสูงสุดจากทุกฐานความผิดที่มีการตั้งข้อกล่าวหาไว้ ซึ่งกระบวนการสอบสวนยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด
ก๊อต สามี อาจผิดฐานฟอกเงินหากไม่ร่วมฉ้อโกง
ส่วนนายอธิป หรือที่รู้จักในชื่อ ก๊ต ธนภพ ลีรัตนขจร ซึ่งเป็นสามีของบุ๋ม ปนัดดา นั้น พล.ต.ต.ทศณ์ภูมิ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากจากการสอบสวนพบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายอธิป ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดในฐานฉ้อโกงประชาชนโดยตรง แต่อาจมีความเชื่อมโยงกับทรัพย์สินที่กล่าวหาว่า得来โดยมิชอบ ก็อาจเข้าข่ายเป็นความผิดในข้อหา ร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งข้อหาที่สำคัญและมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิดจากพนักงานสอบสวนเช่นกัน
เตรียมเรียกคณะกรรมการมูลนิธิมาให้ปากคำเพิ่มเติม
ทั้งนี้ หลังจากนี้ พนักงานสอบสวน บช.ปอศ. เตรียมจะออกหมายเรียกคณะกรรมการของมูลนิธิองค์กรทำความดี รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เข้ามาเพื่อมาให้ปากคำเพิ่มเติมตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม เพื่อสรุปสำนวนคดีให้สมบูรณ์และถูกต้องตามหลักกฎหมายก่อนส่งให้อัยการพิจารณาต่อไป ซึ่งถือเป็นการปิดจุดอ่อนในการสอบสวนเพื่อป้องกันไม่ให้มีช่องว่างหรือข้อบกพร่องทางพยานหลักฐานที่อาจส่งผลต่อการดำเนินคดีในอนาคต
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