ผนึกกำลังข้ามกระทรวง! ปั้น 'อุดรธานีโมเดล' แก้ปัญหาน้ำยั่งยืนทั่วไทย

รองนายกฯ ยศชนัน นำทีม 3 กระทรวง บูรณาการ 56 หน่วยงาน พัฒนา 'อุดรธานีโมเดล' บริหารจัดการน้ำด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนทั่วประเทศ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม ศ. ดร.
ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ นำทีมข้ามกระทรวง ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวัชระพล ขาวขำ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและผลักดัน 'อุดรธานีโมเดล' ซึ่งเป็นแนวทางการบูรณาการการทำงานของ 56 หน่วยงานภายใต้ 13 กระทรวง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนทั่วประเทศ โดยเน้นการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี รวมถึงการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.
) เพื่อเยี่ยมชมเทคโนโลยีระบบเฝ้าระวังและคาดการณ์อัจฉริยะที่ทันสมัย ศ. ดร. ยศชนันเน้นย้ำว่า การบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่ง สสน.
ได้ประสบความสำเร็จในการบูรณาการฐานข้อมูลจากหลายหน่วยงานเพื่อสร้างภาพรวมของวงจรน้ำทั้งระบบ โดยใช้เครือข่ายเซนเซอร์และสถานีโทรมาตรที่ทันสมัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ยังได้วางแนวทางในการสร้าง 'ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดอุดรธานี' ให้เป็นต้นแบบในการใช้ข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติในระดับท้องถิ่น และขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.
) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้ด้วยตนเอง การบูรณาการการทำงานข้ามกระทรวงในครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการสำรวจและประเมินศักยภาพลำน้ำด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง การขุดลอกลำน้ำ การติดตั้งสถานีโทรมาตรเพิ่มเติม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ระดับชุมชน โดยความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อสร้างวงจรการจัดการน้ำที่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เสนอให้เปลี่ยนข้อมูลระดับตำบลให้เป็นข้อเสนอโครงการที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถอนุมัติงบประมาณและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวัชระพล ขาวขำ สั่งการให้กรมชลประทานเร่งขุดลอกห้วยหลวงเพื่อบรรเทาทุกข์ให้ประชาชน และเน้นย้ำให้หน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ บูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศร่วมกับกระทรวง อว.
และกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อคาดการณ์และป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์วิกฤต การดำเนินงานทั้งหมดนี้มุ่งหวังที่จะสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรน้ำให้กับจังหวัดอุดรธานีและทั่วประเทศอย่างยั่งยืน โดยใช้พลังของวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในการลดความสูญเสียจากปัญหาภัยแล้งและน้ำท่ว
