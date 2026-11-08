ผจก.ข่าว 'น้อง' ถูกอ้างถึงโพสต์ หวั่นแอคเคานต์ อบต.กุดจอก ถูกรหัสผ่านถูกแฮก
ผจก.ข่าวช่องดังถูกโยงโพสต์การเมือง ผอ.อบต.กุดจอก สั่งสอบด่วน อ้างอาจโดนแฮก ขณะที่ผู้เกี่ยวข้องรอพิสูจน์หลักฐานสังคมแห่วิจารณ์การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีข่าวความขัดแย้งในวงการสื่อและท้องถิ่นกำลังได้รับความสนใจอย่างมาก เมื่อ ธัญญารัตน์ ถาม่อย หรือ ผู้ประกาศข่าว ที่มีชื่อเสียง ได้มีการโพสต์สรุปประเด็นสถานการณ์ข่าวสำคัญลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยเนื้อหาครอบคลุมเรื่องราวต่างๆ ที่กำลังเป็นที่จับตามองในขณะนั้น
ประเด็นร้อนการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ในโพสต์ดังกล่าวธัญญารัตน์ ได้รวบรวมประเด็นร้อนที่ประชาชนให้ความสนใจ เช่น สถานการณ์สู้รบในเมียนมา ปัญหาสารเคมีที่ลามจากปราจีนบุรีถึงฉะเชิงเทรา รวมถึงการชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลและประเด็นทางการเมืองต่างๆ ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของสื่อในการติดตามสถานการณ์ปัจจุบันAlso readโอบ นิธิ เปิดใจรักหวานฉ่ำ 2 ปี ปราง กัญญ์ณรณ เซอร์ไพรส์มอบบัตรคอนเสิร์ต BIGBANG
ข้อโต้แย้งจากหน่วยงานท้องถิ่น
ต่อมาเกิดกระแสเมื่อมีข้อความแสดงความเห็นด้วยถ้อยคำหยาบคายปรากฏบนหน้าเฟซบุ๊กขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก จังหวัดชัยนาท ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และข้อสงสัยในสังคมออนไลน์ว่าผู้ดูแลหน้าเพจอาจเผลอเปลี่ยนบัญชีส่วนตัวหรือไม่
คำสั่งสอบสวนจากผู้นำท้องถิ่น
ด้านนายกองก์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ได้สั่งการให้สอบสวนข้อเท็จจริงทันที และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความกับสถานีตำรวจในพื้นที่โดยเร่งด่วน เพื่อสืบสวนหาที่มาของข้อความดังกล่าว พร้อมระบุว่าจะแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบต่อไป
การขอโทษและข้ออ้างเรื่องความปลอดภัย
ต่อมาธัญญารัตน์เปิดเผยว่าหัวหน้าปลัด อบต.กุดจอก ได้ส่งข้อความทาง Messenger เข้ามาขอโทษ พร้อมระบุว่าระบบอาจโดนแฮก โดยเธอมีความเห็นว่าการทำงานของสื่อไม่ควรถ้าทำให้อธิบดีเจ้าหน้าที่ท่านใดเดือดดาล และขณะนี้กำลังรอหลักฐานการโดนแฮกอยู่
ปฏิกิริยาสาธารณชนและความโปร่งใส
เรื่องราวดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากต่างแซวและแสดงความเคลือบแคลงสงสัย พร้อมเรียกร้องให้ทางหน่วยงานเปิดเผยผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส เพื่อคลายความกังขาที่เกิดขึ้นในสังคมต่อเหตุการณ์นี้
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