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ผกก.บางเขน นำคณะทอดกฐินสามัคคี วัดทุ่งรวงทอง กำแพงเพชร

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
ผกก.บางเขน นำคณะทอดกฐินสามัคคี วัดทุ่งรวงทอง กำแพงเพชร
พ.ต.อ.อนันต์ วรสาตร · สน.บางเขน · กฐินสามัคคี
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พ.ต.อ.อนันต์ วรสาตร ผกก.สน.บางเขน เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ปี 2569 ณ วัดทุ่งรวงทอง จ.กำแพงเพชร ขอผลบุญแก่ญาติสนิทและเจ้ากรรมนายเวร

พลตำรวจเอก อนันต์ วรสาตร ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางเขน เป็นประธานในพิธีทอด กฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2569 ณ วัดทุ่งรวงทอง ตำบลไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาและสร้างสิริมงคลให้กับคณะตำรวจและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

พิธีทอดกฐินสามัคคีที่กำแพงเพชร

พิธีกรรมดังกล่าวได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสงบสุข โดยมี พลตำรวจเอก ธงชัย เพ็งภู่ นายอรุณรุ่ง เพ็งภู่ พร้อมด้วย นางดวงกมล นภาพรชัย เข้าร่วมงานอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมี พลตำรวจตรี พรชัย ว่องประดิษฐ์การ สารวัตรสืบสวน, พลตำรวจตรี วีระ หลวงงามวงษ์ สารวัตรจราจร, และ พลตำรวจตรี ยุรนันท์ เพชรมณี สารวัตรสืบสวน สน.บางเขน เข้าร่วมในพิธีด้วย

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คณะกรรมการกำกับการตำรวจชนบท คณะที่ปรึกษา กรรมการกำกับการตำรวจชนบท ข้าราชการตำรวจ สน.บางเขน และประชาชนชาวตำบลทุ่งรวงทอง ได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อร่วมกันทำบุญใหญ่ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความเอื้ออาทรต่อกันในสังคม

ความสำคัญของกฐินและกาลทาน

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กฐินหมายถึงผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาครบสามเดือนในแต่ละวัดสามารถรับมานุ่งห่มได้ ถือว่าเป็นบุญกิริยาชนิดพิเศษที่เป็นกาลทาน หรือการทำบุญที่กำหนดเวลาไว้เป็นพิเศษตามบัญญัติทางพระพุทธศาสนา

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คำว่า กฐิน ตามศัพท์บาลี แปลว่า ไม้สะดึง ซึ่งคือกรอบไม้สำหรับขึงผ้าเพื่อเย็บจีวรในสมัยพุทธกาล สำหรับกฐินกาลหรือระยะเวลาของการทอดกฐิน จะกำหนดเวลาเพียงหนึ่งเดือนในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำ เดือนสิบหนึ่ง ถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำ เดือนสิบสอง หลังวันออกพรรษา

มีข้อจำกัดในการทอดกฐินว่า แต่ละวัดสามารถรับกฐินได้เพียงครั้งเดียวต่อปีเท่านั้น และต้องถวายเป็นสังฆทานแก่คณะสงฆ์ ไม่สามารถเจาะจงถวายแก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นการส่วนตัวได้ พระสงฆ์ที่รับผ้านกฐินจะต้องทำพิธีกรรมทางวินัยที่เรียกว่า การกรานกฐิน ให้เสร็จสิ้นภายในวันนั้น

อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ

ในโอกาสนี้ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ได้กล่าวขอขอบคุณ คณะกรรมการกำกับการตำรวจชนบทและที่ปรึกษา คณะข้าราชการตำรวจ สน.บางเขน รวมทั้งญาติสนิทมิตรสหาย ตลอดจนทายาทธรรมทุกท่านที่ร่วมอนุโมทนาบุญในวาระสำคัญนี้

ทางเจ้าภาพได้ขออัญเชิญผลบุญกุศลและผลบุญอันนี้ก่อเกิดแก่ตัวผู้กำกับการและครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหาย รวมถึงเจ้ากรรมนายเวร ผู้ที่เคยทำผิดหรือก่อกรรมในอดีตชาติต่างๆ ที่ผู้กำกับการตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตาม ให้ได้รับผลบุญอันนี้ด้วยเช่นกัน

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การจัดงานกฐินสามัคคีในปีนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีในการรวบรวมพลังใจและความศรัทธาของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนท้องถิ่น ในการร่วมกันสร้างบุญบารมีและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรอย่างยั่งยืน

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

พ.ต.อ.อนันต์ วรสาตร สน.บางเขน กฐินสามัคคี วัดทุ่งรวงทอง จ.กำแพงเพชร

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