ผกก.บางเขน นำคณะทอดกฐินสามัคคี วัดทุ่งรวงทอง กำแพงเพชร
พ.ต.อ.อนันต์ วรสาตร ผกก.สน.บางเขน เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ปี 2569 ณ วัดทุ่งรวงทอง จ.กำแพงเพชร ขอผลบุญแก่ญาติสนิทและเจ้ากรรมนายเวร
พลตำรวจเอก อนันต์ วรสาตร ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางเขน เป็นประธานในพิธีทอด กฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2569 ณ วัดทุ่งรวงทอง ตำบลไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาและสร้างสิริมงคลให้กับคณะตำรวจและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
พิธีทอดกฐินสามัคคีที่กำแพงเพชร
พิธีกรรมดังกล่าวได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสงบสุข โดยมี พลตำรวจเอก ธงชัย เพ็งภู่ นายอรุณรุ่ง เพ็งภู่ พร้อมด้วย นางดวงกมล นภาพรชัย เข้าร่วมงานอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมี พลตำรวจตรี พรชัย ว่องประดิษฐ์การ สารวัตรสืบสวน, พลตำรวจตรี วีระ หลวงงามวงษ์ สารวัตรจราจร, และ พลตำรวจตรี ยุรนันท์ เพชรมณี สารวัตรสืบสวน สน.บางเขน เข้าร่วมในพิธีด้วยAlso readปี 2569 ปีสุดท้ายที่โลกอยู่ใน 'โซนปลอดภัย' ก่อนอุณหภูมิเฉลี่ยทะลุ 1.5°C
คณะกรรมการกำกับการตำรวจชนบท คณะที่ปรึกษา กรรมการกำกับการตำรวจชนบท ข้าราชการตำรวจ สน.บางเขน และประชาชนชาวตำบลทุ่งรวงทอง ได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อร่วมกันทำบุญใหญ่ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความเอื้ออาทรต่อกันในสังคม
ความสำคัญของกฐินและกาลทาน
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กฐินหมายถึงผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาครบสามเดือนในแต่ละวัดสามารถรับมานุ่งห่มได้ ถือว่าเป็นบุญกิริยาชนิดพิเศษที่เป็นกาลทาน หรือการทำบุญที่กำหนดเวลาไว้เป็นพิเศษตามบัญญัติทางพระพุทธศาสนา
คำว่า กฐิน ตามศัพท์บาลี แปลว่า ไม้สะดึง ซึ่งคือกรอบไม้สำหรับขึงผ้าเพื่อเย็บจีวรในสมัยพุทธกาล สำหรับกฐินกาลหรือระยะเวลาของการทอดกฐิน จะกำหนดเวลาเพียงหนึ่งเดือนในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำ เดือนสิบหนึ่ง ถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำ เดือนสิบสอง หลังวันออกพรรษา
มีข้อจำกัดในการทอดกฐินว่า แต่ละวัดสามารถรับกฐินได้เพียงครั้งเดียวต่อปีเท่านั้น และต้องถวายเป็นสังฆทานแก่คณะสงฆ์ ไม่สามารถเจาะจงถวายแก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นการส่วนตัวได้ พระสงฆ์ที่รับผ้านกฐินจะต้องทำพิธีกรรมทางวินัยที่เรียกว่า การกรานกฐิน ให้เสร็จสิ้นภายในวันนั้น
อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ
ในโอกาสนี้ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ได้กล่าวขอขอบคุณ คณะกรรมการกำกับการตำรวจชนบทและที่ปรึกษา คณะข้าราชการตำรวจ สน.บางเขน รวมทั้งญาติสนิทมิตรสหาย ตลอดจนทายาทธรรมทุกท่านที่ร่วมอนุโมทนาบุญในวาระสำคัญนี้
ทางเจ้าภาพได้ขออัญเชิญผลบุญกุศลและผลบุญอันนี้ก่อเกิดแก่ตัวผู้กำกับการและครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหาย รวมถึงเจ้ากรรมนายเวร ผู้ที่เคยทำผิดหรือก่อกรรมในอดีตชาติต่างๆ ที่ผู้กำกับการตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตาม ให้ได้รับผลบุญอันนี้ด้วยเช่นกัน
การจัดงานกฐินสามัคคีในปีนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีในการรวบรวมพลังใจและความศรัทธาของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนท้องถิ่น ในการร่วมกันสร้างบุญบารมีและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรอย่างยั่งยืน
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