ผกก.สน.มักกะสัน แจงกระแสข่าวคดีรถไฟชนรถเมล์ ผลตรวจคนขับรถไฟออกมาเป็นบวก หรือ มีสารเสพติดในร่างกาย

พ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก.สน.มักกะสัน เปิดเผยภายหลังนำพนักงานแผงกั้นรถไฟ มาสอบปากคำเพิ่มเติม ให้การปฏิเสธ รายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้ เบื้องต้นแจ้งข้อหา ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และบาดเจ็บสาหัส ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวคนขับรถไฟขบวนดังกล่าว และเจ้าหน้าที่ให้อาณัติสัญญาณ หรือคนโบกธง ไปตรวจร่างกายและหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลตำรวจ ผลการตรวจออกมาว่า คนขับรถไฟ ผลตรวจออกมาเป็นบวก หรือ มีสารเสพติดในร่างกาย ส่วนคนโบกธงผลออกมาไม่พบสารเสพติดในร่างกาย โดยต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการ และผลตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง ล่าสุดจากการสอบถามไปยัง พ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก.สน.มักกะสัน หลังมีกระแสข่าวว่าพนักงานขับรถไฟ ผลตรวจปัสสาวะเป็นบวก โดย ผกก.สน.มักกะสัน ให้ข้อมูลว่า ได้มีการพาผู้ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง 2 คน ไปตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดจริง คือ คนขับรถไฟ และคนโบกธง แต่ต้องรอผลอย่างชัดเจน ซึ่งคาดว่าจะออกวันนี้ หากพบว่าใครมีผลปัสสาวะเป็นบวก หรือมีสารเสพติดในร่างกาย ก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ซึ่งต้องรอผลอย่างชัดเจนในวันพรุ่งนี้เพราะบางส่วนยังตรวจไม่แล้วเสร็จ จากนั้นก็จะคุมตัวส่งศาลฝากขัง
ข่าวคดีรถไฟชนรถเมล์ ผลตรวจคนขับรถไฟออกมาเป็นบวก หรือ มีสารเสพติดในร่างกาย ต้องรอผลอย่างชัดเจนในวันพรุ่งนี้ เพราะบางส่วนยังตรวจไม่แล้วเสร็จ ยันหากพบ ‘ฉี่ม่วง’ แจ้งข้อหาเพิ่มเติมแน่ จากกรณีอุบัติเหตุ ขบวนรถไฟชนรถเมล์ เหตุเกิดใกล้เคียงสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์มักกะสัน เมื่อช่วงเวลาประมาณ 15.30 น.
วานนี้ (16 พ. ค. ) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 8 ราย และได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมาก ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ความคืบหน้าเมื่อเวลาวันที่ 17 พฤษภาคม 2569 พ. ต.
อ. อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก. สน.
มักกะสัน เปิดเผยภายหลังนำพนักงานแผงกั้นรถไฟ มาสอบปากคำเพิ่มเติม ให้การปฏิเสธ รายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้ เบื้องต้นแจ้งข้อหา ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และบาดเจ็บสาหัส ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวคนขับรถไฟขบวนดังกล่าว และเจ้าหน้าที่ให้อาณัติสัญญาณ หรือคนโบกธง ไปตรวจร่างกายและหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลตำรวจ ผลการตรวจออกมาว่า คนขับรถไฟ ผลตรวจออกมาเป็นบวก หรือ มีสารเสพติดในร่างกาย ส่วนคนโบกธงผลออกมาไม่พบสารเสพติดในร่างกาย โดยต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการ และผลตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง ล่าสุดจากการสอบถามไปยัง พ.
ต. อ. อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก. สน.
มักกะสัน หลังมีกระแสข่าวว่าพนักงานขับรถไฟ ผลตรวจปัสสาวะเป็นบวก โดย ผกก. สน.
มักกะสัน ให้ข้อมูลว่า ได้มีการพาผู้ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง 2 คน ไปตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดจริง คือ คนขับรถไฟ และคนโบกธง แต่ต้องรอผลอย่างชัดเจน ซึ่งคาดว่าจะออกวันนี้ หากพบว่าใครมีผลปัสสาวะเป็นบวก หรือมีสารเสพติดในร่างกาย ก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ซึ่งต้องรอผลอย่างชัดเจนในวันพรุ่งนี้เพราะบางส่วนยังตรวจไม่แล้วเสร็จ จากนั้นก็จะคุมตัวส่งศาลฝากขั
Crime Road Accident Fatal Accident Drug Test Piss Test Police Investigation Legal Proceedings