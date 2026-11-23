ป.ป.ช.ระงับคดีเอกวิทย์รอผบ.ใหม่ หลังมติศาลฎีกาความผิดรับสินบนทอง
ที่ประชุม ป.ป.ช. มีมติระงับการพิจารณาคดีนายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ จนกว่านายสุชาติจะกลับมาทำหน้าที่ประธาน เพื่อป้องกันข้อครหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์หลังศาลฎีกาตัดสินมีความผิด
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. มีมติพิเศษในการประชุมเมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เพื่อระงับการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับ นาย เอกวิทย์ วัชชวัลคุ กรรมการ ป.ป.ช. อย่างสิ้นเชิง โดยมีเหตุผลสำคัญมาจากมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการไต่สวนอิสระของ ศาลฎีกา ที่วินิจฉัยว่านายเอกวิทย์มีความผิดจริงในความคดียังรับสินบนทองคำหนัก 246 บาท จาก พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ในผลประโยชน์ทางคดีเว็บพนันออนไลน์
ข้อขัดแย้งวาระประชุมป.ป.ช.23 พฤศจิกายน
ประเด็นร้อนแรงเกิดขึ้นในช่วงการประชุม ป.ป.ช. ครั้งดังกล่าว โดยมีกรรมการ ป.ป.ช. เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 คน ซึ่ง นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ ยังคงเข้าร่วมการประชุมและนั่งทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ประธาน ป.ป.ช. ที่กำลังลาพักราชการอยู่ โดยอ้างเหตุผลว่านายเอกวิทย์มีตำแหน่งรองประธานคนที่ 1 จึงต้องเข้ามาสืบทอดอำนาจหน้าที่ชั่วคราวAlso readซุปตาร์ไทยรัวรางวัล! มาริโอ้ ลิซ่า ไบร์ท และอีก 8 คน ติด名單 APEA Leaders Initiative 2026
ท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียด นายเอกวิทย์ ได้ขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาวาระการประชุมตามปกติ และยกเรื่องคดีความผิดของตนขึ้นพิจารณาตามวาระที่บรรจุไว้ในเอกสารการประชุม แต่กรรมการ ป.ป.ช. อีก 4 คนที่เหลือได้ท้วงติงและคัดค้านความเหมาะสมทันที โดยชี้ให้เห็นว่านายเอกวิทย์ควรหยุดปฏิบัติหน้าที่พิจารณาคดีในองค์กรของตนไว้ก่อน
เหตุผลของการคัดค้านมาจากมติของคณะกรรมการไต่สวนอิสระศาลฎีกา ที่ระบุชัดเจนว่านายเอกวิทย์มีความผิดในการรับสินบนทองคำหนัก 246 บาท ซึ่งการกระทำเช่นนี้ขัดต่อจรรยาบรรณและหลักการตรวจสอบโดยอิสระ การให้บุคคลที่มีคดีความค้างคาใจมาตัดสินคดีในองค์กรเดียวกันย่อมก่อให้เกิดความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ลดน้อยลง
บทสรุปการงดพิจารณาคดีจนกว่าประธานกลับมา
หลังจากการถกเถียงอย่างหนักและมีการชี้แจงข้อกฎหมายจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ประชุม ป.ป.ช. ในครั้งนี้ จึงหาข้อสรุปเบื้องต้นร่วมกันว่า จะไม่มีการพิจารณาสำนวนคดีที่มีลักษณะพิเศษหรือกรณีบุคคลสำคัญใดๆ ในช่วงเวลานี้
การตัดสินใจดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อรักษาภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยจะเหลือเพียงการพิจารณาเฉพาะวาระธุรการและวาระทั่วไปที่จำเป็นต้องดำเนินการเท่านั้น ซึ่งเป็นการลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ลงได้ชั่วคราว และเปิดทางให้มีการพิจารณาใหม่อย่างเป็นธรรม
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อไป โดยจะรอให้นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข กลับมาจากภาระการลาพักราชการ เพื่อเข้ามารับตำแหน่งประธานการประชุมอีกครั้งในวันที่ 30 พฤศจิกายน นี้ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการขั้นเด็ดขาดในคดีของนายเอกวิทย์ อย่างรอบคอบและเป็นทางการ
ปฏิกิริบุคลากรป.ป.ช.และเสียงวิพากษ์วิจารณ์
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในสำนักงาน ป.ป.ช. สร้างคลื่นกระเพื่อมอย่างรุนแรงไปยังบุคลากรภายในองค์กร โดยมีการวิพากษ์วิจารณ์และแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อวิธีการบริหารงานของนายเอกวิทย์ อย่างเปิดเผย มีเสียงเรียกร้องจากพนักงานระดับปฏิบัติการและผู้บริหารระดับสูงให้นายเอกวิทย์ถอนตัวจากการเข้าร่วมประชุมในทุกวาระอย่างถาวร
แรงกดดันจากภายในองค์กรนี้มุ่งเน้นไปที่การป้องกันข้อครหาและความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ต้องการรักษาหลักการตรวจสอบถ่วงดุลไม่ให้ถูกบดบังด้วยข้อหาส่วนตัว การที่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบความผิดจากศาลฎีกา ยังคงกุมอำนาจในการตัดสินคดีอื่น ๆ นั้น สร้างความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของสถาบันอย่างมาก
คดีนี้มีรายละเอียดสำคัญว่านายเอกวิทย์ ถูกกล่าวหาว่ารับทองคำหนัก 246 บาท จาก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล ซึ่งอดีต รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการช่วยเหลือคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ การตรวจสอบอิสระของศาลฎีกาจึงถือเป็นการยืนยันความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามีการใช้อิทธิพลทางอำนาจในกระบวนการยุติธรรม
ภาพรวมของสถานการณ์ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง เมื่อผู้นำองค์กรต้องเผชิญกับบททดสอบเรื่องจรรยาบรรณที่ยิ่งใหญ่ การตัดสินใจของ ป.ป.ช. ในครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณเตือนสำคัญต่อสังคมและหน่วยงานรัฐอื่น ๆ เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของระบบราชการ
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