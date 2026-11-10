ป.ป.ช. ชี้มูล รศ.เอกจิตต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุจริตจัดทริปดูงาน เสียหาย 2.8 ล้าน
ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด รศ.เอกจิตต์ เมื่อก่อน และผู้เกี่ยวข้อง ทุจริตจัดทริปดูงานต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งผลเสียหาย 2.8 ล้าน บาท พร้อมส่งสำนวนให้สำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญาและทางวินัย
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาและวินัย รศ.เอกจิตต์ เมื่อก่อน อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง กรณีทุจริตจัดทริปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับโครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA รุ่นที่ 91 ส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนเงิน 2,805,200 บาท การชี้มูลความผิดนี้ประกาศอย่างเป็นทางการในวันนี้คือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 โดยนายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ เลขาธิการ ป.ป.ช. ทำหน้าที่เป็นโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยรายละเอียดของคดีนี้
กรณีดังกล่าวมีต้นกำเนิดมาจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งระบุว่าเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ในขณะนั้น รศ.เอกจิตต์ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมกันนี้ท่านยังทำหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการและรับผิดชอบโครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA รุ่นที่ 91 โดยท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารและดำเนินการโครงการ รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างAlso readสื่อประเมินหาก Jensen Huang หย่าภรรยา ต้องแบ่งสินสมรส 2.8 ล้านล้านบาท-แพงกว่า Jeff Bezos 2 เท่า
เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 รศ.เอกจิตต์ได้ร่วมประชุมกับตัวแทนของบริษัทอินฟินิท เจอรี่ จำกัด ซึ่งประกอบด้วยนายณิชธรม นางสาวรดาภัค และนายธนัท โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนและกำหนดวันเดินทางเพื่อไปทัศนศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA รุ่นที่ 91 ณ สาธารณรัฐเช็ก
ประเด็นสำคัญที่นำไปสู่การชี้มูลความผิดคือในช่วงเวลาดังกล่าว รศ.เอกจิตต์ได้ให้บริษัทอินฟินิท เจอรี่ จำกัด ดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินให้กับคณะผู้เดินทางไปทัศนศึกษาล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการขออนุมัติให้มีการดำเนินการจัดจ้างโครงการดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่ขัดต่อระเบียบการดำเนินงานทั่วไป และเป็นการดำเนินการที่ขาดความชอบธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ
ต่อมาในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พนักงานเงินรายได้สังกัดศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้แจ้งให้รศ.เอกจิตต์ทราบว่าไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ทันเวลา และคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีก็ไม่อนุญาตให้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เนื่องจากเห็นว่าวงเงิน 2,808,000 บาท ต้องใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม รศ.เอกจิตต์ยังคงยืนยันที่จะเดินทางตามกำหนดเดิม อ้างเหตุผลว่าบริษัทอินฟินิท เจอรี่ จำกัด ได้จองที่พักและตั๋วเครื่องบินไว้หมดแล้ว ต่อมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นางสาวรดาภัคได้ส่งไฟล์เอกสารใบเสนอราคาของบริษัทอื่นอีก 2 แห่งผ่านอีเมลเพื่อใช้เป็นคู่เทียบในการดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
หลังจากนั้น รศ.เอกจิตต์และนายวิทยาได้ร่วมกันจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เพื่อแสดงว่าการจัดจ้างทัศนศึกษาดูงานเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบ และให้บริษัทอินฟินิท เจอรี่ จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในวงเงิน 2,805,200 บาท แต่คณบดีไม่ได้ลงนามอนุมัติสั่งจ้างหรือไม่ลงนามในสัญญาจ้างแต่อย่างใด
ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนเมื่อศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชำระเงินค่าจ้างในการดำเนินการดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมศาลให้กับบริษัทอินฟินิท เจอรี่ จำกัด ส่งผลให้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน 2,805,200 บาท
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติชี้มูลความผิดทางอาญา รศ.เอกจิตต์และนายวิทยา ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 11 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172) และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12
สำหรับบริษัทอินฟินิท เจอรี่ จำกัด นายณิชธรม นางสาวรดาภัค และนายธนัท มีมติชี้มูลความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 11 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86
ส่วนกรณีของนางสาวอรวรรณ ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป สำหรับความก้าวหน้าของคดีนี้ ป.ป.ช.จะส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานสำเนาอิเล็กทรอนิกส์และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาคดี และส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการทางวินัย ตามฐานความผิดดังกล่าวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 91 (1) และ (2) และมาตรา 98 แล้วแต่ว่ากรณี
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