ป.ป.ช.ออกประกาศปรับปรุงรายชื่อตำแหน่งต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ออกประกาศฉบับใหม่ล่าสุด เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2569 โดยเพิ่มตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และตำแหน่งเทียบเท่าตามที่ ป.ป.ช. กำหนด เพื่อให้การแสดงบัญชีทรัพย์สินมีความครอบคลุมและสอดคล้องกับกฎหมายมากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริต แห่งชาติ หรือ ป. ป. ช. ได้ออกประกาศฉบับใหม่ล่าสุด ซึ่งเป็นประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริต แห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่น บัญชีทรัพย์สิน และหนี้สิน ตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 13) พ.
ศ. 2569 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมรายชื่อตำแหน่งที่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป. ป. ช.
ให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น การแก้ไขเพิ่มเติมในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งที่มีความสำคัญและมีอำนาจในการตัดสินใจ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ การประกาศฉบับใหม่นี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ และส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศโดยรวม การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ป.
ป. ช.
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใส ยุติธรรม และน่าเชื่อถือสำหรับทุกคน สาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมในประกาศฉบับนี้อยู่ที่การเพิ่มตำแหน่งใหม่ๆ เข้าไปในบัญชีรายชื่อผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และมีอำนาจในการอนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่ การเพิ่มตำแหน่งนี้เข้าไปในบัญชีรายชื่อผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน จะช่วยให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มตำแหน่งผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.
ป. ช. กำหนด ซึ่งจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีความยืดหยุ่นและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดย ป. ป.
ช. จะเป็นผู้พิจารณาและกำหนดตำแหน่งเทียบเท่าที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามความเหมาะสม การแก้ไขเพิ่มเติมนี้แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของ ป. ป. ช.
ในการปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การที่ ป. ป. ช. ออกประกาศฉบับใหม่นี้ มีพื้นฐานมาจากอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 28 (3) ประกอบมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.
ศ. 2561 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย การออกประกาศดังกล่าวจึงมีความชอบธรรมและเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างถูกต้อง การประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งหมายความว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีรายชื่อผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน จะต้องดำเนินการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.
ป. ช. ภายในระยะเวลาที่กำหนด การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาจมีโทษทางอาญาตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ป. ป.
ช. จึงขอเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกท่านปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้
ป.ป.ช. บัญชีทรัพย์สิน การทุจริต เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
