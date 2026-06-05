ป.ป.ช.ชี้มูลอดีตสส.เทวฤทธิ์ นิกรเทศ ร่ำรวยผิดปกติ กว่า 37 ล้านบาท สั่งริบทรัพย์สิน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดนายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ว่ามีทรัพย์สินร่ำรวยผิดปกติรวมมูลค่า 37,431,641.42 บาท โดยไม่สามารถแสดงที่มาได้ แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะถึงแก่ความตายแล้ว ก็จะดำเนินการบังคับเอากับทรัพย์สินในกองมรดก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป. ป. ช.
ได้มีมติชี้มูลความผิดกรณีนายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ โดยไม่สามารถแสดงที่มาของทรัพย์สินได้ แม้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะถึงแก่ความตายไปแล้วก็ตาม การบังคับคดีจะดำเนินการกับทรัพย์สินในกองมรดกของผู้ตายต่อไป นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการ ป. ป.
ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป. ป. ช.
แถลงว่า คณะกรรมการ ป. ป. ช.
มีมติชี้มูลความผิดคดีนายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ว่ามีทรัพย์สินร่ำรวยผิดปกติ มูลค่ารวม 37,431,641.42 บาท จากการไต่สวนปรากฏข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในระหว่างปี พ.
ศ. 2551-2554 มีรายได้ตามแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (เงินเดือนและเงินค่าเบี้ยประชุม) ปี 2551-2554 รวมจำนวน 4,203,489.35 บาท แต่มีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นผิดปกติไม่สัมพันธ์กับรายได้และไม่สามารถพิสูจน์หรือแสดงที่มาของทรัพย์สินดังกล่าวได้ รวมเป็นเงินจำนวน 37,431,641.42 บาท ดังนี้ เงินฝากธนาคารในชื่อบัญชีนายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ จำนวน 4 บัญชี เป็นเงิน 31,064,731 บาท เงินที่นำไปชำระหนี้ 3 รายการ เป็นเงิน 2,500,000 บาท รถยนต์ในชื่อนายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ จำนวน 3 คัน รวมมูลค่า 3,866,910.42 บาท คณะกรรมการ ป.
ป. ช.
พิจารณาแล้ว มีมติว่านายเทวฤทธิ์ ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ หรือมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ สืบเนื่องจากการเปรียบเทียบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เป็นเงินทั้งสิ้น 37,431,641.42 บาท ให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติของนายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ ตามรายการทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งบรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้น ตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.
ศ. 2561 มาตรา 118 ต่อไป หากไม่สามารถบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป. ป. ช.
มีมติว่าร่ำรวยผิดปกติ ตกเป็นของแผ่นดินได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแล้วแต่กรณี ให้ขอให้ศาลบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของผู้ถูกกล่าวหาได้ภายในระยะเวลาสิบปี ตามนัยมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.
ศ. 2561 ด้วย ทั้งนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ ถึงแก่ความตายแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 การบังคับเอาแก่ทรัพย์สินดังกล่าว จะดำเนินการบังคับเอากับทรัพย์สินในกองมรดกของผู้ตายต่อไป คดีนี้ถือเป็นตัวอย่างที่สำคัญของการบังคับใช้กฎหมายแม้ผู้ถูกกล่าวหาจะเสียชีวิตไปแล้ว โดยทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบจะถูกนำกลับคืนสู่แผ่นดิน นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ชอบมาพากลในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ต้องคำนึงถึงความสุจริตและโปร่งใส แม้เวลาจะผ่านไปนาน แต่การตรวจสอบยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าจะได้ข้อยุต
ป.ป.ช. ร่ำรวยผิดปกติ เทวฤทธิ์ นิกรเทศ อดีตสส. ทรัพย์สิน
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