ป.ป.ช. ชี้มูลสุชาติ ลายน้ำเงิน ร่ำรวยผิดปกติ 53 ล้านบาท
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด นายสุชาติ ลายน้ำเงิน อดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่ำรวยผิดปกติจำนวน 53,555,437 บาท ไม่สัมพันธ์กับรายได้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดกรณี ร่ำรวยผิดปกติ ต่อ นาย สุชาติ ลายน้ำเงิน อดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม ในยุคของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยระบุว่านายสุชาติมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติเป็นจำนวนเงินสูงถึง 53,555,437 บาท ซึ่งไม่สามารถอธิบายที่มาที่ไปของทรัพย์สินดังกล่าวได้
รายละเอียดทรัพย์สินเพิ่มผิดปกติไม่สัมพันธ์รายได้
นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาและวินิจฉัยแล้วว่า นายสุชาติ ลายน้ำเงิน มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557Also read‘โอฬาร’ ชี้ราคาพืชผลเกษตรพุ่ง โอกาสฟื้นเศรษฐกิจฐานราก มองรัฐบาลอนุทินเชื่อมเกษตร–พลังงาน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย สร้างตลาดใหม่ให้เกษตรกร
จากการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี พบว่ารายได้ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ในปีภาษี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ของนายสุชาติ มีมูลค่ารวมกันเพียง 624,855.05 บาท ซึ่งเป็นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามปกติ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กลับพบว่ามีการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินขึ้นอย่างมหาศาลและไม่สมเหตุสมผลกับรายได้ที่ได้รับ
ขั้นตอนส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดดำเนินการ
หลังจากที่มีมติชี้มูลความผิดแล้ว สำนักงาน ป.ป.ช. จะทำการส่งรายงาน สรุปสำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และข้อคิดเห็นต่างๆ ไปยังอัยการสูงสุด เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีในประเด็นนี้โดยเฉพาะ
เป้าหมายหลักของการยื่นคำร้องต่อศาลคือ การขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่พบว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ หรือทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ มีมูลค่ารวม 53,555,437 บาท ตกเป็นของแผ่นดิน ตามกระบวนการทางกฎหมายที่กำหนดไว้
มาตรการบังคับคดีทรัพย์สินอื่นหากหาทรัพย์ไม่ได้
กรณีที่ไม่สามารถยึดจับหรือบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาได้ทั้งหมด หรือบางส่วน เนื่องจากทรัพย์สินอาจถูกโอนย้ายหรือซ่อนเร้นไว้ ศาลอาจมีคำสั่งให้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นอื่นๆ ของผู้ถูกกล่าวหาแทนได้
ทั้งนี้ ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กำหนดระยะเวลาในการบังคับคดีทรัพย์สินอื่นไว้ภายในสิบปี นับจากวันที่ศาลมีคำสั่ง เพื่อให้รัฐสามารถเรียกคืนทรัพย์สินที่ควรจะเป็นของรัฐกลับเข้าสู่ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประวัติตำแหน่งหน้าที่และการตรวจสอบทรัพย์สิน
สำหรับประวัติการทำงานของ นายสุชาติ ลายน้ำเงิน นั้น เขาเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองในฐานะผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในช่วงสมัยที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาดังกล่าวเป็นที่มาของการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอย่างละเอียดถี่ถ้วน
การชี้มูลความผิดในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเฝ้าระวังและตรวจสอบความโปร่งใสของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างเข้มงวด โดยเน้นย้ำว่าทรัพย์สินใดก็ตามที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่สามารถพิสูจน์แหล่งที่มาได้ ย่อมตกอยู่ในข่ายของความผิดฐานร่ำรวยผิดปกติตามกฎหมายไทย
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