Head Topics

ป.ป.ช. ชี้แจงปมสองมาตรฐานคดีศักดิ์สยาม เตือน สส.ใหม่ ยื่นบัญชีทรัพย์สินรอบคอบ

การเมืองและกฎหมาย News

ป.ป.ช. ชี้แจงปมสองมาตรฐานคดีศักดิ์สยาม เตือน สส.ใหม่ ยื่นบัญชีทรัพย์สินรอบคอบ
ป.ป.ช.ทุจริตบัญชีทรัพย์สิน
📆4/22/2026 10:45 AM
📰nnanews
117 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 67% · Publisher: 51%

ป.ป.ช. เตรียมชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องการใช้มาตรฐานสองมาตรฐานในคดีศักดิ์สยาม ย้ำการเปรียบเทียบคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกับ ป.ป.ช. ไม่ถูกต้อง และเตือน สส. ใหม่ให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต แห่งชาติ (ป. ป. ช. ) กำลังดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการใช้มาตรฐานสองมาตรฐานในคดีที่เกี่ยวข้องกับนาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ โดยยืนยันว่าการเปรียบเทียบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกับข้อวินิจฉัยของ ป.

ป. ช. นั้นไม่สามารถทำได้โดยตรง เนื่องจากทั้งสององค์กรมีอำนาจหน้าที่และขอบเขตการพิจารณาที่แตกต่างกัน ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรี ในขณะที่ ป. ป.

ช. พิจารณาเรื่องเจตนาในการยื่นบัญชีทรัพย์สิน หรือการปกปิดทรัพย์สินหรือไม่ นอกจากนี้ ป. ป. ช.

ยังได้เตือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส. ) ชุดใหม่ให้มีความรอบคอบในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เนื่องจากข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองได้ นายประภาศ จงสงวน ผู้แทนจาก ป. ป. ช.

ได้กล่าวในปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง สส. 101: start strong ว่าสถานการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยอยู่ในระดับวิกฤต โดยค่า CPI (Corruption Perception Index) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต จัดอันดับประเทศไทยให้อยู่ในลำดับที่ 116 ซึ่งด้อยกว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียนหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม ป. ป.

ช. ทำหน้าที่ตรวจสอบคดีที่ใกล้ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว ซึ่งควรจะมีการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทาง ป. ป. ช.

มองว่าการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริต เนื่องจากช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ ทั้งก่อนและหลังเข้ารับตำแหน่ง นอกจากนี้ บัญชีทรัพย์สินยังเป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินคดีกับผู้ที่อาจมีพฤติกรรมทุจริต อย่างไรก็ตาม นายประภาศยืนยันว่า ป. ป.

ช. ไม่ได้มุ่งหวังที่จะกล่าวหาหรือเล่นงานใคร แต่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีพฤติการณ์ที่ส่อถึงเจตนาทุจริต นายประภาศยังได้กล่าวถึงประเด็นการถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องมาตรฐานสองมาตรฐาน โดยยืนยันว่า ป. ป. ช.

สามารถอธิบายข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้อย่างชัดเจน และจะออกข้อชี้แจงในเรื่องนี้ในวันที่ 23 เมษายนนี้ ป. ป. ช. ตระหนักดีว่าองค์กรมีจุดอ่อนในการทำงานเชิงรุก ซึ่งแตกต่างจากศาลที่สามารถตัดสินคดีได้ทันทีบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อกฎหมายที่มีอยู่ ดังนั้น การวินิจฉัยของ ป.

ป. ช. จึงต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นหลัก และไม่สามารถนำข้อวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาเปรียบเทียบได้เสมอไป นายประภาศเน้นย้ำว่า ป. ป.

ช. เคารพความคิดเห็นของทุกฝ่าย แต่ขอให้พิจารณาข้อมูลและข้อกฎหมายอย่างครบถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจ นอกจากนี้ นายประภาศยังได้ฝากเตือน สส. และผู้ช่วย สส.

ให้มีความรอบคอบในการจัดทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยเฉพาะในเรื่องของหุ้นและทรัพย์สินของคู่สมรส รวมถึงการอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส เนื่องจากข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจถูกนำไปใช้เป็นประเด็นทางการเมืองได้ ป. ป. ช.

พร้อมที่จะตรวจสอบทรัพย์สินอย่างละเอียด หากมีการร้องเรียนเข้าม

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

nnanews /  🏆 64. in TH

ป.ป.ช. ทุจริต บัญชีทรัพย์สิน สส. ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-24 14:57:36