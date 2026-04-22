ป.ป.ช. ชี้แจงปมสองมาตรฐานคดีศักดิ์สยาม เตือน สส.ใหม่ ยื่นบัญชีทรัพย์สินรอบคอบ

ป.ป.ช. เตรียมชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องการใช้มาตรฐานสองมาตรฐานในคดีศักดิ์สยาม ย้ำการเปรียบเทียบคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกับ ป.ป.ช. ไม่ถูกต้อง และเตือน สส. ใหม่ให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมาย
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต แห่งชาติ (ป. ป. ช. ) กำลังดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการใช้มาตรฐานสองมาตรฐานในคดีที่เกี่ยวข้องกับนาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ โดยยืนยันว่าการเปรียบเทียบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกับข้อวินิจฉัยของ ป.
ป. ช. นั้นไม่สามารถทำได้โดยตรง เนื่องจากทั้งสององค์กรมีอำนาจหน้าที่และขอบเขตการพิจารณาที่แตกต่างกัน ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรี ในขณะที่ ป. ป.
ช. พิจารณาเรื่องเจตนาในการยื่นบัญชีทรัพย์สิน หรือการปกปิดทรัพย์สินหรือไม่ นอกจากนี้ ป. ป. ช.
ยังได้เตือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส. ) ชุดใหม่ให้มีความรอบคอบในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เนื่องจากข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองได้ นายประภาศ จงสงวน ผู้แทนจาก ป. ป. ช.
ได้กล่าวในปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง สส. 101: start strong ว่าสถานการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยอยู่ในระดับวิกฤต โดยค่า CPI (Corruption Perception Index) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต จัดอันดับประเทศไทยให้อยู่ในลำดับที่ 116 ซึ่งด้อยกว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียนหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม ป. ป.
ช. ทำหน้าที่ตรวจสอบคดีที่ใกล้ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว ซึ่งควรจะมีการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทาง ป. ป. ช.
มองว่าการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริต เนื่องจากช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ ทั้งก่อนและหลังเข้ารับตำแหน่ง นอกจากนี้ บัญชีทรัพย์สินยังเป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินคดีกับผู้ที่อาจมีพฤติกรรมทุจริต อย่างไรก็ตาม นายประภาศยืนยันว่า ป. ป.
ช. ไม่ได้มุ่งหวังที่จะกล่าวหาหรือเล่นงานใคร แต่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีพฤติการณ์ที่ส่อถึงเจตนาทุจริต นายประภาศยังได้กล่าวถึงประเด็นการถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องมาตรฐานสองมาตรฐาน โดยยืนยันว่า ป. ป. ช.
สามารถอธิบายข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้อย่างชัดเจน และจะออกข้อชี้แจงในเรื่องนี้ในวันที่ 23 เมษายนนี้ ป. ป. ช. ตระหนักดีว่าองค์กรมีจุดอ่อนในการทำงานเชิงรุก ซึ่งแตกต่างจากศาลที่สามารถตัดสินคดีได้ทันทีบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อกฎหมายที่มีอยู่ ดังนั้น การวินิจฉัยของ ป.
ป. ช. จึงต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นหลัก และไม่สามารถนำข้อวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาเปรียบเทียบได้เสมอไป นายประภาศเน้นย้ำว่า ป. ป.
ช. เคารพความคิดเห็นของทุกฝ่าย แต่ขอให้พิจารณาข้อมูลและข้อกฎหมายอย่างครบถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจ นอกจากนี้ นายประภาศยังได้ฝากเตือน สส. และผู้ช่วย สส.
ให้มีความรอบคอบในการจัดทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยเฉพาะในเรื่องของหุ้นและทรัพย์สินของคู่สมรส รวมถึงการอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส เนื่องจากข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจถูกนำไปใช้เป็นประเด็นทางการเมืองได้ ป. ป. ช.
พร้อมที่จะตรวจสอบทรัพย์สินอย่างละเอียด หากมีการร้องเรียนเข้าม
