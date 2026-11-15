ป.ป.ช.ปัดตกคำร้องไชยชนก ละเว้นคดีสแกมเมอร์ 40 ล้าน ไม่พบหลักฐาน
ป.ป.ช. มีมติไม่รับคำร้องนายไชยชนก ละเว้นหน้าที่ไม่จัดการสแกมเมอร์ 40 ล้าน พร้อมส่งเรื่องให้ บก.ป. สอบสวนต่อ ขณะที่นิพิฏฐ์ผู้ร้องแรกสุดตั้งข้อสังเกต
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ประกาศผลการพิจารณาในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้นาย ไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินคดีกับบุคคลที่เสนอสินบนเดือนละ 40 ล้านบาท เพื่อแลกกับการไม่ปราบปรามแก๊งคอลเซนเตอร์ สแกมเมอร์ และเว็บไซต์พนันออนไลน์ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้ว่าไม่ปรากฏพฤติการณ์ของการกระทำความผิดตามคำร้องเรียนดังกล่าว จึงมีคำสั่งไม่รับเรื่องคำร้องไว้พิจารณาในขั้นตอนต่อไป
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัต อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. ในประเด็นนี้เป็นคนแรกผ่านช่องทางของ ป.ป.ช. พัทลุง โดยระบุว่าตนเองได้ร้องเรียนกรณีที่มีผู้เสนอสินบนให้อีกฝ่ายเดือนละ 40 ล้านบาท เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีกับกลุ่มสแกมเมอร์และกลุ่มการพนันออนไลน์ ต่อมาในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569 นายนิพิฏฐ์ได้เปิดเผยข้อความพร้อมหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากสำนักคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีร้องเรียนนายไชยชนก ชิดชอบ กับพวก ซึ่งระบุชัดเจนว่าไม่พบพฤติการณ์ของความผิดตามข้อกล่าวหาAlso read'ป๋าเทพ' มือลั่น! เมนต์แรงใส่อินฟลูดัง 'สงสัยเมียน้อยนายกอีนี่'
ป.ป.ช. วินิจฉัยคดีไม่ปรากฏหลักฐานผิด
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาข้อเท็จจริงในกรณีกล่าวหานายไชยชนก ซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่ 1 แล้วเห็นว่าไม่ปรากฏพฤติการณ์ของความผิดตามข้อกล่าวหาที่จะดำเนินการต่อส่วนต่อไปได้ จึงมีมติไม่รับเรื่องคำร้องไว้พิจารณา โดยประเด็นหลักอยู่ที่การชี้ให้เห็นว่าไม่มีการกระทำอันผิดกฎหมายหรือการละเลยหน้าที่ตามที่ถูกร้องเรียนแต่อย่างใด แม้จะมีผู้ร้องเรียนหลายคนยื่นหนังสือเข้ามาภายหลังก็ตาม
ส่งเรื่องสอบสวนบก.ป. ต่อแทน
ในส่วนของคดีที่ยังมีมูลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 176 นั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ส่งเรื่องให้กับกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ดำเนินการสอบสวนต่อ โดยพิจารณาว่าหน่วยงานนี้มีหน้าที่และทรัพยากรที่เหมาะสมกว่าในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งจะเป็นการสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นในการติดตามคดีต่อ
กองกำกับการ 1 บก.ป. ได้ดำเนินการสอบปากคำผู้กล่าวหาและพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้รวบรวมพยานหลักฐานไปแล้วบางส่วน โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคำสั่งให้ส่งเรื่องกลับไปยังพนักงานสอบสวนกองกำกับการ 1 บก.ป. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 เพื่อให้หน่วยงานนี้รับไปดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจนกว่าจะถึงที่สุด
นิพิฏฐ์ ตั้งข้อสังเกตป.ป.ช. เลือกปฏิบัติ
นายนิพิฏฐ์ ได้แสดงความคิดเห็นและข้อสงสัยต่อกระบวนการพิจารณาของ ป.ป.ช. ว่าแปลกใจที่ไม่ได้มีการเรียกเขาไปสอบปากคำ ทั้งที่เขาเป็นบุคคลแรกที่เสนอเรื่องให้หน่วยงานดังกล่าวตรวจสอบ ในขณะที่ ป.ป.ช. กลับเลือกเรียกนักกร้องที่ยื่นเพียงกระดาษเอ 4 เพียงแผ่นเดียวไปสอบ ซึ่งสะท้อนถึงความไม่สมเหตุสมผลในการดำเนินการ
นายนิพิฏฐ์ ระบุว่าตนเองเป็นผู้ยื่นหนังสือถึง ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบกรณีของนายไชยชนก ชิดชอบ ว่ามีผู้เสนอสินบนเดือนละ 40 ล้านบาท แลกกับการไม่ดำเนินคดีกับกลุ่มสแกมเมอร์และกลุ่มการพนันออนไลน์ โดยหลังจากที่ตนยื่นเรื่องไปแล้ว ก็มียอดนักกร้องขาประจำยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. เข้ามาอีกหลายคน
ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 หลังจากร้องเรียนมาเกือบหนึ่งปี นางสาวศิวาวรรณ พนม ผู้ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งมายังเขาว่าไม่พบพฤติการณ์ที่กระทำการตามข้อกล่าวหา จึงไม่รับเรื่องไว้พิจารณา ซึ่งนายนิพิฏฐ์ มองว่ากระบวนการนี้ขาดความโปร่งใสและไม่เป็นธรรม
ทั้งนี้ นายนิพิฏฐ์ ยังได้โพสต์ข้อความแสดงความแปลกใจและงงหนักที่ไม่ได้ถูกเรียกไปสอบทั้งที่เป็นคนยื่นเรื่องแรก แต่ ป.ป.ช. กลับตัดสินไม่เรียกเขามาสอบ แต่กลับเลือกเรียกนักกร้องที่หยิบเพียงกระดาษเอ 4 ใบเดียวไปสอบ ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ร้องเรียนต้นเรื่องอย่างมาก
ป.ป.ช. ยินดีต้อนรับคำวิจารณ์
นายนิพิฏฐ์ ได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพจากสำนักคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีร้องเรียนนายไชยชนก ชิดชอบ กับพวก ละเว้นไม่ดำเนินคดีกับบุคคลที่เสนอเงินสินบน จำนวน 40 ล้านบาท ต่อเดือน เพื่อดึงใจให้กระทำการ หรือไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่เกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามแก๊งคอลเซนเตอร์ สแกมเมอร์ และเว็บไซต์พนันออนไลน์
คำประกาศของ ป.ป.ช. ระบุว่า นายนิพิฏฐ์ อวยพร ขอให้ท่านและครอบครัว จงเจริญๆ ในหน้าที่การงาน ตลอดไป ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการตัดจบและแสดงออกถึงความไม่สนใจต่อข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องเรียนนำเสนอ อย่างไรก็ตาม นายนิพิฏฐ์ ยังคงยืนกรานว่าข้อกล่าวหามีมูลความจริงและต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างจริงจัง
ประเด็นเรื่องสินบน 40 ล้านบาท และการไม่ดำเนินการกับกลุ่มสแกมเมอร์ ถือเป็นประเด็นร้อนแรงในสังคมไทยที่สะท้อนถึงปัญหาการทุจริตและอาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึ่ง ป.ป.ช. ต้องเผชิญกับความกดดันจากสาธารณชนให้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในกระบวนการยุติธรรม
ในส่วนของนายไชยชนก ชิดชอบ ที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นั้น เขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าวในที่สาธารณะ แต่ยังต้องติดตามผลการสอบสวนของ บก.ป. ว่ามีพยานหลักฐานใหม่ใดที่อาจเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาในขั้นต่อไปหรือไม่
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