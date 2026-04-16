ป.ป.ช. ชี้ช่องโหว่โกงรายได้อุทยานฯ ทางทะเล ระบบ E-Ticket ล้มเหลว ส่อทุจริตเป็นระบบ

📆4/16/2026 7:21 AM
คณะทำงาน ป.ป.ช. พบพิรุธการจัดเก็บรายได้อุทยานแห่งชาติทางทะเล พบใช้ระบบเงินสดเป็นหลัก แม้มีนโยบาย E-Ticket แต่ยังล้มเหลว ชี้ช่องทุจริตเป็นระบบ พร้อมจับตาผู้ประกอบการและเงื่อนไขส่งรายได้ร้านค้าสวัสดิการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต แห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช. ) ได้ส่งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจอันดามัน ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ ณ อุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี โดยเฉพาะบริเวณจุดจัดเก็บรายได้ที่อ่าวมาหยาและเกาะไผ่ ซึ่งผลการตรวจสอบพบข้อสังเกตที่น่าเป็นห่วงหลายประการ บ่งชี้ถึงความเสี่ยงและปัญหาในการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ของอุทยานฯ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ยังคงใช้ระบบการเก็บเงินสดเป็นหลัก แม้ว่าจะมีนโยบายในการผลักดันระบบออนไลน์มาอย่างต่อเนื่อง และมีการประชุมติดตามความคืบหน้าหลายครั้งแล้วก็ตาม การที่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องทำการนับจำนวนนักท่องเที่ยวและเรือด้วยตนเอง ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัด และใช้การจดบันทึกด้วยมือ ล้วนเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อความคลาดเคลื่อนของข้อมูล และเปิดช่องให้เกิดการแก้ไขข้อมูลได้ง่าย การจัดเก็บรายได้ที่อ่าวมาหยาเพียงจุดเดียว สามารถทำเงินสดได้กว่าหนึ่งล้านบาท ซึ่งกระบวนการตั้งแต่การนับเงิน การเก็บรักษา ไปจนถึงการขนส่งเงินสดกลับไปยังที่ทำการอุทยานฯ นั้น เต็มไปด้วยความเสี่ยงรอบด้าน ทั้งความสูญหาย ความผิดพลาดในการนับ และประเด็นด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ ยังพบปัญหาด้านสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่ลูกจ้างอุทยานฯ ซึ่งมีรายได้เพียง 9,000 บาทต่อเดือน แต่กลับต้องแบกรับความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงในการถือครองและจัดการเงินรายได้แผ่นดินจำนวนมหาศาล ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการ โดยลูกจ้างต้องแบกภาระในการขนส่งวัตถุดิบและอาหารมาจำหน่ายเองเพื่อหารายได้เสริม แต่กลับต้องเผชิญกับเงื่อนไขที่ต้องส่งรายได้ส่วนหนึ่งคืนให้กับกรมอุทยานฯ ถึงร้อยละ 15 ซึ่งเป็นภาระที่หนักเกินกว่ารายได้ที่ได้รับ

ปัญหาการบริหารจัดการรายได้อุทยานฯ ทางทะเล ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น แต่เป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และดูเหมือนว่าความพยายามในการแก้ไขด้วยระบบ E-Ticket ก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้เท่าที่ควร คณะทำงานชุดเฉพาะกิจ ป.ป.ช. ได้รับรายงานว่า ในอดีตที่ผ่านมา มีการผลักดันโครงการให้จัดซื้อตั๋วค่าเข้าอุทยานฯ ผ่านระบบ E-Ticket ในอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน ซึ่งมีอยู่กว่า 20 แห่ง โดยหลายโครงการได้มีการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสถานที่สำหรับรองรับระบบนี้ แต่จากการตรวจสอบของ ป.ป.ช. กลับพบว่า มีอุทยานทางทะเลเพียงแห่งเดียวที่ได้นำระบบออนไลน์มาใช้ และแม้จะมีการใช้ระบบดังกล่าว ก็ยังเป็นการเก็บที่ไม่เป็นระบบ และมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการทุจริตได้

ข้อมูลจากอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน ประมาณ 20-24 แห่ง ชี้ให้เห็นว่าพื้นที่เหล่านี้ถือเป็นแหล่งรายได้หลักของกรมอุทยานฯ โดยในปีงบประมาณ 2567 อุทยานฯ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี (จังหวัดกระบี่) สามารถทำรายได้สูงถึงกว่า 629 ล้านบาท และหมู่เกาะสิมิลัน (จังหวัดพังงา) ก็ทำรายได้สูงกว่า 243 ล้านบาท ตัวเลขรายได้มหาศาลนี้ ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส แต่ที่ผ่านมา ปัญหาในการเก็บค่าเข้าชมอุทยานทางทะเล มักจะเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาตรวจสอบอยู่เสมอ

นายธีรพล สังข์ทอง หัวหน้าทีมคณะทำงานชุดเฉพาะกิจอันดามัน สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็น E-Ticket ว่า ในอดีตที่ผ่านมา ปัญหาการทุจริตและการรั่วไหลของเงินรายได้ของอุทยานฯ ในการเก็บค่าเข้าชมนั้น เป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาระบบ E-Ticket ขึ้นมา เพื่อหวังจะลดปัญหาการใช้เงินสด ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการทุจริตได้ง่ายกว่า แต่กลับพบว่าระบบ E-Ticket ที่ถูกนำมาใช้ ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างแท้จริง และยังคงมีช่องโหว่ที่อาจนำไปสู่การทุจริตได้ การตรวจสอบของ ป.ป.ช. ครั้งนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของอุทยานฯ ทางทะเลทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าเงินรายได้ของแผ่นดินที่มาจากแหล่งท่องเที่ยวอันทรงคุณค่าของประเทศ จะถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ตกเป็นเป้าของการทุจริตโดยกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือผู้ประกอบการที่หวังผลประโยชน์ส่วนตน การตรวจสอบครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงประเด็นของการบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่อาจเกิดการทุจริตได้ หากไม่มีการกำกับดูแลที่เข้มงวดเพียงพอ

