ป.ป.ช. ร้องศาลฎีกาเชือด 44 สส. ปมแก้ ม.112 กระทบ 10 สส. พรรคประชาชน 'วีระยุทธ' รับเตรียมประชุมใหญ่ เม.ย. จับตาปรับโครงสร้างพรรค

ป.ป.ช. ยื่นเรื่องต่อศาลฎีกาเอาผิด 44 อดีต สส. จากปมแก้ไขมาตรา 112 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 10 สส. พรรคประชาชน 'วีระยุทธ' เผยเตรียมประชุมใหญ่เดือนเมษายน จับตาปรับโครงสร้างพรรคครั้งใหญ่
สถานการณ์ทาง การเมือง ร้อนระอุ! คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) ได้ยื่นเรื่องต่อ ศาลฎีกา เพื่อพิจารณาเอาผิด 44 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( สส. ) จากพรรคก้าวไกล ในประเด็นการกระทำผิดจริยธรรมร้ายแรง จากกรณีการเข้าชื่อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงถึง 10 สส. จาก พรรคประชาชน การดำเนินการของ ป.ป.ช.
ครั้งนี้ สร้างความกังวลใจให้กับหลายฝ่าย และทำให้พรรคประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับโครงสร้างภายในพรรค และการพิจารณาตำแหน่งสำคัญต่างๆ ในอนาคตอันใกล้นี้\นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งยืนยันว่า พรรคประชาชนจะมีการประชุมใหญ่สามัญตามวาระปกติในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ อาจมีการพิจารณาปรับโครงสร้างภายในพรรคเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ นายวีระยุทธยังได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ โดยระบุว่า จะพิจารณาตามสถานการณ์และขั้นตอนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนติดตามการอภิปรายของสมาชิกพรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ ที่จะมีการอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสแกมเมอร์ รวมถึงประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะมีการอภิปรายในวันเดียวกันอีกด้วย\การยื่นเรื่องของ ป.ป.ช. ต่อศาลฎีกาในครั้งนี้ ถือเป็นประเด็นร้อนแรงที่สังคมให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับประเด็นละเอียดอ่อนทางการเมือง และอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของพรรคการเมืองต่างๆ รวมถึงภาพรวมของระบบรัฐสภาไทย นอกจากนี้ การตัดสินใจของศาลฎีกาในกรณีนี้จะเป็นบรรทัดฐานสำคัญในการพิจารณาคดีลักษณะเดียวกันในอนาคต อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย และการตรวจสอบการกระทำของนักการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม การจับตาดูสถานการณ์ทางการเมืองในระยะใกล้นี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อติดตามความคืบหน้า และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองต่างๆ รวมถึงภาพรวมของประเท
ป.ป.ช. ศาลฎีกา มาตรา 112 สส. พรรคประชาชน วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร การเมืองไทย ประชุมใหญ่ ปรับโครงสร้างพรรค จริยธรรมนักการเมือง
