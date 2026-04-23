ป.ป.ช. ยกคำร้อง 'ศักดิ์สยาม' ยื่นบัญชีเท็จ: เจาะลึกความต่างมาตรฐานคดีอาญา vs จริยธรรม

ป.ป.ช. มีมติยกคำร้องกรณีกล่าวหานายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ สวนทางศาลรัฐธรรมนูญสั่งพ้นตำแหน่ง ชี้ความแตกต่างมาตรฐานทางกฎหมายอาญาที่ต้องพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัย กับการพิจารณาคุณสมบัติของศาลรัฐธรรมนูญที่พิจารณาจากพฤติการณ์
การตัดสินใจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป. ป. ช.
ที่ยกคำร้องในคดีที่กล่าวหานายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในข้อหายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ ได้ก่อให้เกิดความสงสัยและข้อถกเถียงอย่างกว้างขวางในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาควบคู่ไปกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เคยมีมติให้พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุผลเรื่องการซุกหุ้น ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการพิจารณาของทั้งสององค์กรนี้เองที่เป็นประเด็นหลักที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจและตั้งคำถามถึงความยุติธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย ความแตกต่างที่สำคัญอยู่ที่หลักเกณฑ์และกระบวนการในการพิจารณาคดีของแต่ละองค์กร ในคดีอาญาที่ ป.
ป. ช.
ดำเนินการนั้น จำเป็นต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนและหนักแน่นเพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกกล่าวหาได้โดยปราศจากข้อสงสัยอันสมเหตุสมผล (Beyond Reasonable Doubt) ซึ่งหมายความว่าศาลจะต้องเชื่อมั่นได้อย่างเต็มที่ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหา หากมีข้อสงสัยใดๆ ก็ตาม ศาลจะต้องตัดสินให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกกล่าวหาเสมอ หลักการนี้เป็นหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายอาญาที่มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาจากการถูกลงโทษโดยไม่มีความผิดที่ชัดเจน ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จะพิจารณาจากพฤติการณ์โดยรวมและเจตนาของผู้ถูกกล่าวหา โดยไม่ได้ยึดติดกับหลักฐานที่ต้องพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยเหมือนในคดีอาญา การพิจารณาของคุณสมบัติมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบว่าผู้ถูกกล่าวหามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดหรือไม่ หากพบว่ามีพฤติการณ์ที่ขัดต่อคุณสมบัติ ก็อาจมีมติให้พ้นจากตำแหน่งได้ แม้ว่าจะยังไม่มีความผิดทางอาญาที่ชัดเจนก็ตาม ดังนั้น การที่ ป.
ป. ช. ยกคำร้องในคดีที่กล่าวหานายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ ไม่ได้หมายความว่านายศักดิ์สยามบริสุทธิ์จากข้อกล่าวหาทั้งหมด เพียงแต่ว่า ป. ป.
ช. ไม่สามารถรวบรวมหลักฐานที่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดในระดับที่ต้องปราศจากข้อสงสัยอันสมเหตุสมผลได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ป. ป. ช.
ยังคงมีหน้าที่ในการตรวจสอบและไต่สวนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นคนละส่วนกับความผิดทางอาญา แม้ว่าคดีอาญาจะถูกยกคำร้องไปแล้ว แต่ ป. ป. ช.
ก็ยังสามารถดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมได้ หากพบว่ามีการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม ก็อาจมีมติให้มีการดำเนินการทางวินัยหรือมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างมาตรฐานทางกฎหมายอาญาและมาตรฐานทางรัฐธรรมนูญจึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจถึงเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจของ ป.
ป. ช. และศาลรัฐธรรมนูญในกรณีนี้ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ นักกฎหมาย ได้อธิบายถึงประเด็นนี้ไว้อย่างชัดเจนว่า การนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาคดีอาญาของ ป. ป.
ช. อาจเป็นความเข้าใจผิดเชิงเทคนิคกฎหมาย เนื่องจากกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของทั้งสององค์กรมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคั
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ป.ป.ช. ศาลรัฐธรรมนูญ บัญชีทรัพย์สิน จริยธรรม คดีอาญา
United States Latest News, United States Headlines
