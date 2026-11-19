ป.ป.ช. ยืนยันศักดิ์สยามไม่ถือหุ้นบุรีเจริญเตรียมชี้มูลสอบท้องถิ่นล็อตแรก
ช่วยเลขาฯ ป.ป.ช. ยันศักดิ์สยามไม่ถือหุ้นบุรีเจริญขณะเป็นรัฐมนตรี ด้านกรรมการป.ป.ช.เผยแผนปฏิรูปโครงสร้างการทำงานให้โปร่งใสและรวดเร็วเหมือนศาลยุติธรรมภายในปีหน้า
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2569 ได้มีการพิจารณาและรับทราบรายงานผลการตรวจสอบประจำปีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดย น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการดำเนินการคดีสำคัญและแผนปฏิรูปองค์กร
ยืนยันศักดิ์สยามไม่ถือหุ้นบริษัทร่วมงานรัฐ
นางสาวมิรินทร์รัช ชิตถุง ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช. ได้ชี้แจงประเด็นกรณีของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคำวินิจฉัยในเบื้องต้นแล้วเนื่องจากหลักฐานยืนยันว่าชื่อนายศักดิ์สยามมิได้ปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญ คอนสตรัคชั่น ในระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยผู้ถือหุ้นที่แท้จริงเป็นบุคคลอื่นAlso readเอาไงดี ลิเวอร์พูล!? ฟาน ไดค์, อลีสซง ขอต่อสัญญา-2 ยักษ์ยุโรปจับตา
นางสาวมิรินทร์รัช ชิตถุง อธิบายเพิ่มเติมว่า เนื่องจากนายศักดิ์สยามไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงและไม่มีการใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัทดังกล่าวเพื่อให้ได้เปรียบในการเป็นคู่สัญญาหน่วยงานรัฐ จึง不构成การมีส่วนได้เสียตามมาตรา 126 ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการมีส่วนได้เสียเพิ่มเติมยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นปี 2568
ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช. รายงานความคืบหน้าการไต่สวนคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2568 ว่าสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการตรวจค้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2569 ซึ่งผลการตรวจค้นครั้งนั้นพบพยานหลักฐานชัดเจนว่ามีผู้ร่วมกระทำความผิดในการแก้คะแนนสอบกว่า 5,000 ราย และนำไปสู่การไต่สวนคดีพิเศษ
ด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 3 รายในฐานความผิดฟอกเงิน อั้งยี่ และซ่องโจร ซึ่งมีการฝากขังผู้ต้องหาชั่วคราวและทำการสอบปากคำเพื่อขยายผลว่ามีการสมรู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ แต่เมื่อครบกำหนดการฝากขังตามกฎหมายแล้ว เจ้าหน้าที่ไม่สามารถต่ออายุการขังได้จึงต้องปล่อยตัว
นางสาวมิรินทร์รัช ชิตถุง ยืนยันว่าการปล่อยตัวผู้ต้องหาเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมาย มิใช่การตัดตอนการสอบสวน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการไต่สวนของ ป.ป.ช. และเร็วๆ นี้จะทำการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหากลุ่มแรกทราบ เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบดำเนินไปอย่างมีความเป็นธรรมและรวดเร็ว
แผนปฏิรูปป.ป.ช.แบบศาลยุติธรรมเพื่อสร้างศรัทธา
นายสุชาติ สุนทรีเกษม กรรมการ ป.ป.ช. แสดงวิสัยทัศน์ว่าตระหนักดีว่าสำนักงาน ป.ป.ช. เคยเผชิญปัญหาวิกฤตคล้ายกับศาลยุติธรรมในปี พ.ศ.2544 ที่มีคดีค้างและกระบวนการล่าช้า ซึ่งปัจจุบันศาลได้ปฏิรูปการทำงานใหม่จนมีความรวดเร็วและมาตรฐานสูงด้วยวิธีการครบองค์คณะและต่อเนื่อง
กรรมการ ป.ป.ช. แถลงว่ามุ่งมั่นจะนำแนวทางการจัดการคุณภาพของศาลยุติธรรมมาปรับใช้กับสำนักงาน ป.ป.ช. โดยการตั้งอนุกรรมการหลายชุดเพื่อปฏิรูปกระบวนการสืบสวน ไต่สวน และตรวจสอบทรัพย์สิน คาดว่าในปีหน้ารูปแบบการพิจารณาคดีของ ป.ป.ช. จะพลิกโฉมชัดเจนขึ้นเพื่อสร้างความเคารพและศรัทธาจากประชาชน
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics