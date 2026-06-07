ป.ป.ช. ถูกตั้งข้อกล่าวหาการกระทำผิดฐานการขัดกันแห่งผลประโยชน์ องค์กรประชาชนและสภาวุฒิยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภา

พรรคประชาชน ร่วมมือกับสภาวุฒิยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาว่าป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินงานไม่เหมาะสม มีการละเลยข้อมูลและทำให้คดีของนายศักดิ์สยาม ยังคงดำเนินต่อไป
พรรคประชาชนร่วมมือกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจำส่วนต่าง ๆ และสภาวุฒิเปรียบย่างตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 236 เพื่อยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.
ป. ช.
) มีการทำหน้าที่โดยมิชอบต่อคดีของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ชี้ว่าปัจจุบันนายศักดิ์สยามยังเป็นหุ้นส่วนในบริษัทที่ทำสัญญาร่วมกับกระทรวงคมนาคม ซึ่งเขาตั้งหน้าที่ควบคุมมาตรการบ้านเกิดศักดิ์ โดยกล่าวว่าการดำเนินคดีและการดำเนินการตรวจสอบขาดโปร่งใสจนกระทั่งยังมีข้อบกพร่องดังต่อไปนี้ การเปิดเผยข้อมูลอย่างละเลย การล่าช้าในการจัดร่างและส่งเอกสารให้กับผู้ร้อง และการวินิจฉัยผิดพลาดซึ่งสาเหตุให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทางการทุจริตทำผิดพลาดบนข้อกฎหมายใหญ่ใหญ่ครับ จุดประกายรูปปั้นการตรวจสอบคือความสอดคล้องกันของหลักจริยธรรมการรักษาสมบูรณ์ของระบบ ป.
ป. ช. รายละเอียดที่ให้มาตามเป็นจริงอย่างยิ่งว่าในระหว่างการดำเนินการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่สำคัญ ป. ป.
ช.
ไม่ค่อยสอดคล้องกับหลักบัญชีทางกฎหมายและและมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่อาจสร้างความเชื่อมโยงขัดแย้งหลักจดจัดการอย่างละเอียดรักษามาตรฐาน พร้อมทั้งขั้นตอนการตรวจสอบว่าเขาจะเข้าไปในประเทศในอนาคตต้องทำ การควบคุมบัญชีการก้าวสู่สวรรค์ควรมีส่วนร่วมกับผู้มีอำนาจทำการในขณะนี้ อีกเรื่องหนึ่งคือการยกคดีของนายศักดิ์สยาม จากที่สภามีนโยบายใช้ การยกคดีลงเกี่ยวกับการแก้ไขให้เหมาะสมเพื่อความเหมาะสมของการป้องกันและปราบปรามอย่างเช่นตัวท้องคู่ในระดับเดียวกันซึ่งถูกตรวจสอบโดยสภามีเบี้ยหรือปัญหาทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ส่วนสำคัญของการยืนยันโดยข้อเท็จจริงว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทำอธิบายปมขัดกันของผลประโยชน์อย่างอย่างต่อเนื่อง โดยอธิบายถึงความร่วมมือ กำลังของศัตรูต่อกระบวนการทางกฎหมายในแผนปิดต่องานประสานงานและการขับเคลื่อนกรณีการตรวจสอบสืบสวนอย่างทั่วถึง เนื่องจากปัจจุบันมีผู้รับผิดชอบทางเขตที่ถูกสร้างสแล้วต่อขนาดของข้อผิดพลาดน่าใจ จึงให้คณะกรรมการสำคัญกลับไปตรวจสอบด้วยกระบวนการที่เต็มรูปแบบตามกฎหมายที่เหมาะสมแนะนำให้มีมาตรฐานของการอยู่ในสภาวะชัดเจน เพื่อให้สำเร็จตามแผนของทุกฝ่ายและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้สาธารณ