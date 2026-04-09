ป.ป.ช. ส่งสำนวนคดีแก้ ม.112 ของ 44 ส.ส. ก้าวไกล ให้ศาลฎีกาพิจารณา

ป.ป.ช. ส่งสำนวนคดี 44 ส.ส. พรรคก้าวไกล ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขมาตรา 112 ให้ศาลฎีกาพิจารณาความผิดจริยธรรมร้ายแรง
เมื่อเวลา 09:20 น. วันที่ 9 เมษายน 2569 ณ ศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) พร้อมรถตู้จำนวน 3 คัน ได้ทำการขนส่งสำนวนคดีของ ส.ส. พรรค ก้าวไกล จำนวน 44 คน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เพื่อให้ ศาลฎีกา พิจารณาในประเด็นความผิดฐาน จริยธรรม ร้ายแรง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลและเจ้าหน้าที่ศาลได้ใช้รถเข็นในการทยอยขนส่งสำนวนจากรถตู้ของ ป.ป.ช.
ขึ้นไปยังอาคารศาลฎีกา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่ศาลร่วมกันตรวจสอบจำนวนสำนวนอย่างใกล้ชิด ใช้เวลารวมประมาณ 30 นาทีจึงแล้วเสร็จ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. จะเดินเข้าไปยังอาคารศาลฎีกาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป จากนั้นประธานศาลฎีกาจะทำการเรียกประชุมผู้พิพากษาศาลฎีกาทั้งหมดกว่า 100 คน เพื่อลงมติเลือกองค์คณะที่จะทำการพิจารณาคดีนี้ต่อไป\คดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่เมื่อปี 2564 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้รวบรวม ส.ส. ในพรรคจำนวน 44 คน เพื่อยื่นเสนอชุดร่างกฎหมายคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนจำนวน 5 ฉบับ รวมถึงมีร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ต่อประธานรัฐสภา การกระทำดังกล่าวได้นำไปสู่การตรวจสอบของ ป.ป.ช. และในที่สุด ป.ป.ช. ได้ส่งสำนวนคดีดังกล่าวให้ศาลฎีกาพิจารณาในประเด็นความผิดฐานจริยธรรมร้ายแรง โดย ส.ส. พรรคก้าวไกล จำนวน 44 คน ที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้ มี 10 คนที่ยังคงดำรงตำแหน่ง ส.ส. ในพรรคประชาชนในขณะนี้ ซึ่งประกอบด้วย ส.ส. บัญชีรายชื่อ 8 คน ได้แก่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล หรือไหม รองหัวหน้าพรรค นายรังสิมันต์ โรม นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล นายณัฐวุฒิ บัวประทุม นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ และนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ รวมถึง ส.ส. แบบแบ่งเขตจำนวน 2 คน ได้แก่ นายธีรัจชัย พันธุมาศ และนายเท่าภิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส. จากกรุงเทพมหานคร การดำเนินการในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของกระบวนการยุติธรรมในการตรวจสอบการกระทำของนักการเมือง และความจำเป็นในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของผู้ที่ถูกกล่าวหา\การส่งสำนวนคดีนี้ให้ศาลฎีกาเพื่อพิจารณาความผิดฐานจริยธรรมร้ายแรงถือเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการยุติธรรม การพิจารณาคดีในศาลฎีกาจะมีความเข้มงวดและรอบคอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย การตัดสินของศาลฎีกาจะมีผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตทางการเมืองของ ส.ส. ที่ถูกกล่าวหา รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคก้าวไกลโดยรวม นอกจากนี้คดียังเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ละเอียดอ่อนและเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติ การพิจารณาคดีนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนได้ติดตามกระบวนการยุติธรรมและทำความเข้าใจถึงบทบาทของศาลในการตรวจสอบการกระทำของนักการเมืองอีกด้ว
ป.ป.ช. ก้าวไกล ม.112 ศาลฎีกา จริยธรรม
