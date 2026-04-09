ป.ป.ช. ลงพื้นที่กรมธุรกิจพลังงาน ตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายควบคุมราคาน้ำมัน

สำนักงาน ป.ป.ช. ลงพื้นที่กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายควบคุมราคาน้ำมันและรับฟังข้อมูลจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาคพลังงาน
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 นางสาวลัดดา เดือนสว่าง ผู้อำนวยการสำนักมาตรการป้องกันการ ทุจริต ได้มอบหมายให้นายกฤตชัย พรมวัน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามการ ทุจริต พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางเข้าพบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อรับฟังข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นร้อนแรงในปัจจุบัน นั่นคือ การบังคับใช้กฎหมาย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกำกับดูแลการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
ซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจอย่างกว้างขวางและเป็นข้อห่วงกังวลของประชาชนทั่วไปในขณะนี้ การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านเกี่ยวกับมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กรมธุรกิจพลังงานใช้ในการบริหารจัดการและกำกับดูแลภาคพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาพลังงานและกระบวนการตรวจสอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง ข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำไปวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการหรือข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในภาคพลังงานต่อไป การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสำคัญของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน\การลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานครั้งนี้ เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เกิดกระแสการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการกำหนดราคาและกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความน่าเชื่อถือของการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและกำกับดูแลภาคพลังงาน ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าวและได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชน รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม\การลงพื้นที่ครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมธุรกิจพลังงานในการสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับข้อมูลที่ครอบคลุม ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน้าที่อำนาจตามกฎหมาย กลไกการบริหารจัดการ รวมถึงกลไกการกำกับดูแลด้านราคาพลังงานของประเทศ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการหรือข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในภาคพลังงานต่อไป สำนักงาน ป.ป.ช. จะนำข้อมูลที่ได้รับจากกรมธุรกิจพลังงานไปวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการหรือข้อเสนอแนะที่จัดทำขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมโดยรว
