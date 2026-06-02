ป๋อง กพล สั่งพักงานทองใหม่ นักเล่าเรื่องผีดัง เซ่นกระแสข่าวฉาว

บริษัท เดอะช็อค จำกัด โดยป๋อง กพล ทองพลับ ประกาศพักงานทองใหม่อย่างไม่มีกำหนด หลังมีข่าวฉาวเกี่ยวกับพฤติกรรมส่วนตัวที่ถูกเปิดโปงโดยช่อง 8 รอความจริงปรากฏ
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 เกิดประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลเมื่อเพจเฟซบุ๊กและรายการวิทยุชื่อดังอย่างบริษัท เดอะช็อค จำกัด หรือ THE SHOCK RADIO โดย ป๋อง กพล ทองพลับ ได้ประกาศแถลงการณ์สำคัญสั่งพักงาน ทองใหม่ นักเล่าเรื่องผี ชื่อดังที่อยู่ภายใต้สังกัดของบริษัท โดยให้มีผลทันทีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าความจริงทุกอย่างจะปรากฏชัดเจน แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่าสืบเนื่องจากกระแสข่าวเกี่ยวกับ นักเล่าเรื่องผี คนดังที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในขณะนี้ ซึ่งส่งผลกระทบทำให้หลายฝ่ายเกิดความไม่สบายใจ ทางพี่ป๋องและบริษัทจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้พักงานและระงับกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดของ ทองใหม่ ในนาม เดอะช็อค เพื่อความโปร่งใสและความสบายใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางเสียงวิจารณ์จากแฟนๆ และผู้ติดตามที่ต่างแสดงความคิดเห็นทั้งสนับสนุนและคัดค้านการกระทำดังกล่าวโดยต่างรอคอยความจริงที่ถูกเปิดเผย สาเหตุที่นำมาสู่การพักงานในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ช่อง 8 ได้ออกมาเปิดโปงพฤติกรรมของ นักเล่าเรื่องผี ชื่อดังรายหนึ่งที่หน้าตาดูเป็นคนดีรักษาศีลแต่เบื้องหลังกลับถูกสาวผู้เสียหายร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมเสื่อมทราม โดยมีการลวงคบซ้อนและข่มขู่แบล็กเมล คำเปิดโปงดังกล่าวถูกเชื่อมโยงไปถึง ทองใหม่ นักเล่าเรื่องผี คนดังที่หลายคนรู้จักกันดีในวงการ โดย ทองใหม่ มีชื่อเสียงจากการเล่าเรื่องผีสยองขวัญทางวิทยุและออนไลน์มาเป็นเวลานาน มีแฟนคลับจำนวนมาก อย่างไรก็ตามหลังจากที่ข่าวนี้แพร่กระจายออกไป เกิดกระแสต่อต้านอย่างหนักในโลกออนไลน์ มีการประณามพฤติกรรมและเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ขณะเดียวกันฝ่ายของ ทองใหม่ ยังไม่ออกมาให้ความเห็นใดๆ ทำให้สังคมตั้งคำถามถึงความจริงที่ซ่อนอยู่ The Shock Radio ซึ่งเป็นต้นสังกัดของ ทองใหม่ จึงตัดสินใจดำเนินการทันทีเพื่อปกป้องชื่อเสียงขององค์กรและเพื่อความสบายใจของทีมงานและผู้ฟัง คำสั่งพักงานนี้จะมีผลจนกว่าการสอบสวนจะสิ้นสุดและความจริงทุกอย่างปรากฏต่อสาธารณชน ป๋อง กพล ในฐานะผู้บริหารได้กล่าวว่าบริษัทให้ความสำคัญกับจริยธรรมและความโปร่งใส และจะไม่ยอมให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นในองค์กร แฟนๆ และผู้ติดตามต่างติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดคาดหวังว่าจะได้เห็นความจริงที่ชัดเจนในเร็ววันนี้ เหตุการณ์นี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการใช้ชื่อเสียงในทางที่ผิดและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวงการบันเทิงและสื่อไท.
