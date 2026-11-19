ป้อม ออโตบาห์น-โก้ Mr.Saxman จัดคอนเสิร์ตเพลงโปรดที่ One Bangkok
ป้อม ออโตบาห์น และโก้ Mr.Saxman จัดคอนเสิร์ต 'เพลงโปรด' ที่ One Bangkok เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน สานต่อความสุขผ่านดนตรี Pop-Jazz-Fusion พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ
คอนเสิร์ต "เพลงโปรด" ซึ่งเป็นการรวมตัวของสองศิลปินคุณภาพอย่าง " ป้อม ออโตบาห์น" และ " โก้ Mr.Saxman" ได้จัดขึ้นอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยความประทับใจ ณ Chang Canvas ชั้น 1 โซน Forum ของศูนย์การค้า One Bangkok เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา การแสดงดนตรีครั้งนี้เป็นการแท็กทีมของทั้งสองศิลปินเพื่อนำเสนอความสุขให้กับแฟนเพลงผ่านบทเพลงที่คุ้นเคยตลอดช่วงบ่าย
รายละเอียดการแสดงและสไตล์ดนตรี
คอนเสิร์ตครั้งนี้มีความพิเศษตรงที่ทั้งสองศิลปินได้หยิบยกเพลงโปรดของกันและกัน ทั้งเพลงไทยและเพลงสากล มาถ่ายทอดในสไตล์เฉพาะตัว โดยนำเสน่ห์ของดนตรี Pop-Jazz-Fusion ผสมผสานเข้ากับเพลงที่อยู่ในความทรงจำของ แต่ละคน เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสอีกมุมหนึ่งของศิลปินที่มีประสบการณ์บนเส้นทางดนตรีมายาวนานกว่า 30 ปี พร้อมกันนี้ยังมีบทเพลงต้นฉบับ (Original) ที่แฟน ๆ รอคอยมาให้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มAlso readHarper's Bangkok เปิดตัวนิทรรศการ “Nowhere Now Here” โดย Sung Hwa Kim ศิลปินเกาหลีจากบรูคลิน
บรรยากาศเริ่มต้นขึ้นด้วย Welcome Stage จากน้อง ๆ นักดนตรีในกลุ่ม Saxsociety ซึ่งถือเป็นแหล่งรวมตัวของนักแซกโซโฟนรุ่นจิ๋วที่ติดตามพี่โก้ Mr.Saxman มาโดยตลอด เพื่อร่วมสร้างสีสันและแสดงความสามารถทางดนตรีให้ผู้ชมได้เพลิดเพลิน ถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เห็นถึงการส่งต่อความรักในเสียงดนตรีจากรุ่นสู่รุ่นอย่างแท้จริง
จากนั้นเวทียังได้รับการต้อนรับด้วยเสียงเปียโนจากเด็กชายพาทิศณัฐษ์ กัมมารพัฒน์ หรือ "น้องพอร์ช" นักเปียโนรุ่นจิ๋ว ที่มาบรรเลงบทเพลงเปิดบรรยากาศก่อนเข้าสู่โชว์หลัก การเตรียมความพร้อมของน้องพอร์ชช่วยให้บรรยากาศก่อนการแสดงหลักมีความคึกคักและอบอุ่นยิ่งขึ้น เป็นช่วงเวลาที่สะท้อนถึงความใส่ใจในการเตรียมงานของแต่ละขั้นตอน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมุมมองของผู้เข้าร่วมงาน
ในส่วนของการแสดงหลัก "ป้อม ออโตบาห์น" และ "โก้ Mr.Saxman" ได้ร่วมกันถ่ายทอดบทเพลงโปรดที่สลับเปลี่ยนกันไป ทำให้แฟนเพลงได้ฟังในเวอร์ชันใหม่ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน การสับเปลี่ยนบทเพลงนี้ไม่ได้เป็นเพียงการร้องเพลงทั่วไป แต่เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดนตรีระหว่างศิลปินสองยุคสมัยที่เข้าใจกันและกัน ทำให้เกิดการไหลลื่นของอารมณ์ในการรับชม
คอนเสิร์ตนี้ยังได้รับสีสันเพิ่มเติมจากแขกรับเชิญพิเศษอย่าง "ตั้ม สมประสงค์" และ "น้องมี่ เดอะสตาร์" ที่มาร่วมสร้างความคึกคักบนเวที การมีส่วนร่วมของศิลปินรับเชิญช่วยขยายขอบเขตของความบันเทิงให้มีมิติที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งความไพเราะ ความอบอุ่น และอารมณ์สนุกสนานที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว
อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือการเปิดพื้นที่ให้คนดนตรีรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพ บนเวทีแห่งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงโชว์ของศิลปินรุ่นใหญ่เท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับนักดนตรีรุ่นใหม่ที่จะก้าวเข้ามาในวงการอย่างมั่นใจ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นและขั้นตอนถัดไป
หลังจากโชว์หลักของสองศิลปินจบลง ความสนุกยังไม่หมดลงเพียงเท่านี้ เพราะมีการจัด After Party โดยวง Snap6 ผู้เป็นเจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากเวทีประกวดวงดนตรีระดับประเทศ THE POWER BAND 2026 การแสดงของวง Snap6 ช่วยเติมพลังดนตรีของคนรุ่นใหม่ให้กับช่วงท้ายของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ได้สิ้นสุดเพียงการแสดงผลงานทางดนตรีเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับบริบททางสังคมผ่านแคมเปญ "LIFE MUSIC ชีวิตดนตรี" ซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของดนตรีในการใช้ชีวิตประจำวันและการบำบัดจิตใจ
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม โดยก่อนหน้านี้ เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย ได้ร่วมกับ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย รวมถึง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานการกุศลแพทย์จุฬาฯ Charity Happy Melody Concert #6789 ทศวรรษแห่งดนตรี
การสนับสนุนจากพันธมิตรจิตอาสาอย่าง บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ ในแคมเปญก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการนำดนตรีมาเป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคม การจัดการคอนเสิร์ต "เพลงโปรด" ในครั้งนี้จึงเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากแคมเปญใหญ่ดังกล่าว
การปิดฉากคอนเสิร์ตในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขครั้งนี้ ถือเป็นบทสรุปของกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงศิลปินเก่าและใหม่เข้าด้วยกัน ผู้ชมทุกท่านสามารถกลับไปฟังบทเพลงในความทรงจำด้วยมุมมองใหม่ ๆ และรอติดตามกิจกรรมดนตรีในโครงการ LIFE MUSIC ชีวิตดนตรี ในโอกาสต่อไป
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment