ป่าสงวนเทือกเขากมลารุกสร้างสนามยิงปืน ผูกขาด 15 คดี บุกป่ากะทู้
ศูนย์ป่าไม้นครภูเก็ตแจ้งดำเนินคดีบุกรุกป่าสงวนเทือกเขากมลาลุยสร้างสนามวิ่งเทรลและสนามยิงปืน พบผู้กระทำความผิด 2 ราย พร้อมขยายผลอีก 15 คดี รุกป่ากะทู้
นายพรสรร กุณฑลสุรการ ผอ. ศูนยป่าไมนครภูเก็ต นำโดยทีมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่แจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมกับกลุ่มบุคคลที่นำรถแบ็กโฮเข้าไปปรับพื้นที่ และแผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขากมลลา ต.กะทู้ จ.ภูเก็ต เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2569 เพื่อสร้าง สนามวิ่งเทรล และ สนามยิงปืน
การเข้าแจ้งความครั้งนี้สืบเนื่องจากการบุกรุกพื้นที่ป่าเทือกเขากมลลา ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้เทศบาลเมืองกะทู้ดูแล แต่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าจุดที่มีการบุกรุกแผ้วถางตกอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงได้เข้าแจ้งร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทำความผิดตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมดูแลรักษาป่าเบื้องต้นAlso read“บุ๋ม ปนัดดา” ถึงกองปราบฯ สีหน้าอ่อนเพลีย ยืนยันยินดีเข้าสู่กระบวนการ ก่อนยกมือไหว้ขอโทษทุกคน
ในขั้นตอนการแจ้งความดำเนินคดี พบผู้ต้องสงสัยจำนวน 2 ราย ได้แก่ ชาวต่างชาติ 1 ราย และคนไทย 1 ราย ซึ่งเป็นคนขับรถแบ็กโฮ ที่มีส่วนร่วมในการปรับพื้นที่และขุดไถป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขากมลลา ในอำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างสนามวิ่งเทรลและสนามยิงปืน ตามรายงานข่าวจากศูนย์ป่าไม้นครภูเก็ต
สำหรับการขยายผลไปยังผู้ว่าจ้างนั้น นายพรสรร กุณฑลสุรการ ระบุว่าจะขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนในการสอบสวนขยายผล หากพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลดังกล่าวจะต้องรับโทษในฐานะตัวการตามประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้ จากข้อมูลเดิมของพนักงานสอบสวนก่อนหน้านี้ พบว่ามีนายช่างรายหนึ่งได้เข้าพบตำรวจและรับสารภาพว่าเป็นผู้ว่าจ้างให้นำรถแบ็กโฮเข้าไปปรับพื้นที่ดังกล่าว
ส่วนการตรวจสอบความเสียหาย พบการแผ้วถางทำเป็นเส้นทางการวิ่งเทรลความยาวหลายกิโลเมตรตัดข้ามฝั่งป่า มีการปรับพื้นที่บางส่วนเป็นลานราบ ซึ่งคาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างเป็นสนามยิงปืน รวมพื้นที่ป่าได้รับความเสียหายประมาณ 3 ไร่ ตามข้อมูลทางเทคนิคการสำรวจพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ขยายผล 15 คดีบุกรุกป่ากะทู้
นอกจากคดีสร้างสนามวิ่งเทรลและสนามยิงปืนแล้ว เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบการบุกรุกพื้นที่ป่าเทือกเขากมลลาในส่วนที่เทศบาลเมืองกะทู้ดูแลเพิ่มเติมอีกจนถึง 15 คดี ซึ่งได้รับข้อมูลเมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้ประสานไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ เพื่อเร่งออกคำสั่งตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2527
คำสั่งตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2527 จะให้ผู้บุกรุกออกจากพื้นที่ หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างโดยเร็ว เพื่อปกป้องพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขากมลลาให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติเดิม ซึ่งทั้ง 15 รายนี้เป็นคนละกรณีกับการสร้างสนามวิ่งเทรลและสนามยิงปืนที่เพิ่งดำเนินการคดีไปเมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2569
ชี้แจงเอกสาร ภ.บ.ท.5
ในส่วนกรณีที่มีการอ้างเอกสาร ภ.บ.ท.5 นั้น นายพรสรร กุณฑลสุรการ ชี้แจงว่าตนยังไม่ได้เห็นเอกสารดังกล่าว แต่ขอเน้นย้ำว่า ภ.บ.ท.5 เป็นเพียงหลักฐานการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ไม่ใช่เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินแต่อย่างใด ทั้งยังระบุเพียงเนื้อที่ หมู่ และตำบล โดยไม่มีพิกัดที่ชัดเจน จึงไม่สามารถนำมาตรวจวัดพิกัดได้
ทางเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีมีการครอบครองต่อเนื่องหรือเปลี่ยนแปลงมือหรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไปประชาชนทราบดีอยู่แล้วว่า ภ.บ.ท.5 ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ และการที่นำมาแสดงโดยระบุเนื้อที่มากจนถึง 290 ไร่นั้น ถือเป็นเรื่องที่พบได้ยากมาก โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตามข้อมูลยืนยันจากศูนย์ป่าไม้นครภูเก็ต
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