ปูติน-ทรัมป์-ชีว์ แถลงร่วมเซินเจิ้น ปฏิเสธสงครามนิวเคลียร์แต่ไม่ระบุแผนลดอาวุธ
ผู้นำจีน รัสเซีย และสหรัฐฯ แถลงร่วมที่เซินเจิ้น ยืนยันสงครามนิวเคลียร์ไม่มีผู้ชนะ สนับสนุนปฏิรูป UN และความคุ้มกันศาลระหว่างประเทศ แต่ไม่พูดถึงยูเครนหรืออิหร่านโดยตรง
ผู้นำจีน รัสเซีย และสหรัฐฯ ได้มีการประกาศแถลงการณ์ร่วมครั้งประวัติศาสตร์ ณ บ้านพักรับรองริมทะเลสาบในเมืองเซินเจิ้น ทางตอนใต้ของประเทศจีน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นการยืนยันจุดยืนร่วมกันอย่างชัดเจนว่าสงครามนิวเคลียร์ไม่สามารถมีผู้ชนะได้และจะต้องไม่เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดอย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งสำคัญนี้ยังไม่มีการเปิดเผยแผนการเจรจาลดจำนวนอาวุธนิวเคลียร์ที่เป็นรูปธรรมหรือมาตรการควบคุมอาวุธใดๆ เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม
รายละเอียดแถลงการณ์ร่วมและปฏิรูปสหประชาชาติ
ตามที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน ปฏิญญาร่วมของผู้นำทั้งสามมหาอำนาจได้ระบุถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะผลักดันกระบวนการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติ (UN) ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของโลกยุคใหม่ นอกจากนี้ยังมีการตกลงร่วมกันในการเพิ่มอุปทานผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงให้แก่ทุกประเทศทั่วโลกเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานAlso readหุ้นโทเคนยังแกร่ง โตพุ่ง 5 เท่า มูลค่าทะลุ 4 พันล้านดอลลาร์ สวนทางตลาดคริปโทฯ ดิ่งเหว
ประเด็นที่ได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดในเอกสารดังกล่าวคือการธำรงไว้ซึ่ง "ความคุ้มกันของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลระหว่างประเทศ" (Immunity in international courts) ซึ่งเป็นบทบัญญัติสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพิจารณาคดีในระดับสากลโดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้นำประเทศ
บทบาทของ ICC และกรณีรัสเซีย-ยูเครน
ประเด็นเรื่องความคุ้มกันทางศาลระหว่างประเทศนี้มีความอ่อนไหวอย่างมากเนื่องจากศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) เคยออกหมายจับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียในข้อหาอาชญากรรมสงครามในยูเครนเมื่อหลายปีก่อนแล้วซึ่งสร้างแรงกดดันทางการเมืองต่อรัฐบาลมอสโก
อย่างไรก็ตาม ปฏิญญาฉบับนี้ไม่ได้กล่าวถึงสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยตรง nor any specific mention of the ongoing conflict nor does it address the tensions and hostilities between the United States and Iran indicating a strategic choice to avoid direct confrontation in the joint statement despite the clear implications of the clauses mentioned regarding international judicial immunity
ปฏิกิริยาหลังการประชุมและแผนในอนาคต
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าเอกสารที่ออกมานี้ไม่ได้มีเป้าหมายที่ทะเยอทะยานสูงเกินไปและจะไม่มีการบังคับให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องปฏิบัติตามมติหรือข้อผูกพันที่เป็นทางการอย่างเคร่งครัดซึ่งสะท้อนถึงความยืดหยุ่นในการตีความข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสาร
สำหรับประเด็นเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ทั้งสามฝ่ายได้อ้างอิงเพียงหลักการทั่วไปในการปฏิเสธสงครามนิวเคลียร์แต่ยังขาดรายละเอียดเชิงเทคนิคหรือขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจนซึ่งนักวิเคราะห์มองว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเจรจาในอนาคตมากกว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่จับต้องได้ในระยะสั้นนี้
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