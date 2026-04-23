ปุ๋ยยูเรียราคาพุ่ง! ภาคเอกชนกังวลกระทบเกษตรกร กรมการค้าภายในเร่งควบคุมราคา

สถานการณ์ราคาปุ๋ยยูเรียในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นจากวิกฤตพลังงานและปัญหาการขนส่ง กรมการค้าภายในเร่งตรวจสอบร้านค้าที่ฉวยโอกาสปรับราคา และร่วมกับสมาคมผู้ผลิตปุ๋ยประกาศราคาแนะนำเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
สถานการณ์ ราคา ปุ๋ย ยูเรีย ในตลาดโลกกำลังสร้างความกังวลให้กับภาคเอกชนอย่างมาก โดย ราคา ได้พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่ 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 900 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อ ราคา สูงขึ้นนี้มาจาก วิกฤตพลังงาน ที่เกิดขึ้นทั่วโลก และปัญหา การขนส่ง สินค้าที่ยังคงมีความท้าทายและ ต้นทุน สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การนำเข้า ปุ๋ย เป็นไปได้ยากลำบากและมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สถานการณ์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ เกษตรกร ไทย ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องแบกรับภาระ ต้นทุน ที่สูงขึ้นในการผลิตผลทางการเกษตร และอาจส่งผลให้ผลผลิตลดลงหรือคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร หากไม่มีมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมและทันท่วงที กรมการค้าภายใน ได้ออกมาเปิดเผยถึงความผันผวนของ ราคา ปุ๋ย ทั้งหน้าโรงงานและร้านค้าปลีก โดยพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมากถึง 300-500 บาทต่อตัน จากการตรวจสอบร้านจำหน่าย ปุ๋ย จำนวน 1135 แห่ง พบว่ามีถึง 51 แห่งที่เข้าข่ายฉวยโอกาสปรับ ราคา สูงเกินจริง โดยขณะนี้ได้ส่งดำเนินคดีกับร้านค้าที่กระทำผิดไปแล้ว 6 แห่ง และกำลังรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีกับร้านค้าที่เหลืออยู่ การดำเนินการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริโภคและป้องกันการเอาเปรียบ เกษตรกร ที่กำลังประสบปัญหาจาก ราคา ปุ๋ย ที่สูงขึ้น นอกจากนี้ กรมการค้าภายใน ยังได้ร่วมมือกับสมาคมการค้า ปุ๋ย และธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมผู้ผลิต ปุ๋ย ไทย และสมาคมคนไทยธุรกิจการเกษตร เพื่อหาแนวทางในการควบคุม ราคา ปุ๋ย ให้เป็นธรรมและสอดคล้องกับ ต้นทุน ที่แท้จริง โดยได้เห็นชอบให้มีการประกาศ ราคา แนะนำ ปุ๋ย ในแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงให้กับ เกษตรกร และผู้ค้า ปุ๋ย ราคา แนะนำดังกล่าวจะคำนวณจาก ต้นทุน ปุ๋ย ณ โรงงานบวกกับค่าขนส่งไปยังอำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด เพื่อให้ ราคา ที่ประกาศมีความเหมาะสมและสะท้อน ต้นทุน ที่แท้จริง คาดว่าจะมีการประกาศ ราคา แนะนำ ปุ๋ย ได้ภายในสัปดาห์หน้า โดยสูตร ปุ๋ย ที่จะมีการประกาศ ราคา แนะนำจะเน้นสูตรที่ เกษตรกร มีความต้องการใช้มาก เช่น 46-0-0, 21-0-0, 0-0-60, 15-15-15, 16-2-0, 16-8-8, และ 18-46-0 นอกจากนี้ ยังมีการหารือถึงแนวทางการลด ต้นทุน ให้กับ เกษตรกร โดยจะทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการกำหนดการใช้ ปุ๋ย เชิงพื้นที่ เพื่อให้ เกษตรกร ใช้ ปุ๋ย ให้เหมาะสมกับชนิดของดินและพืชที่ปลูกในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้ ปุ๋ย และลด ต้นทุน ได้ นอกจากนี้ จะมีการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการสนับสนุน ปุ๋ย ตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ ปุ๋ย ณ วันที่ 15 เมษายน มีปริมาณ ปุ๋ย เคมีคงเหลืออยู่ 920,000 ตัน ซึ่งเพียงพอต่อการใช้ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูทำนา ฤดูกาลที่มีการใช้ ปุ๋ย มากที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม โดยคิดเป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของปริมาณความต้องการใช้ ปุ๋ย ทั้งปี ซึ่งอยู่ที่ 5.
5 ล้านตัน นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยยังได้ระบุว่า แนวโน้มราคาปุ๋ยเคมียังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากวิกฤตพลังงานและปัญหาการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือขนส่งปุ๋ยยูเรียจากตะวันออกกลางที่ยังคงติดค้างอยู่จำนวน 2.5 แสนตัน ทำให้ราคาปุ๋ยปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าผู้ผลิตปุ๋ยไม่ได้มีการกักตุนสินค้า เนื่องจากต้องแบกรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราค
