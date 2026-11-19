ปุยนุ่น วรางค์ศิริ ฉลองจบบทบาท 'หมวดภีม' ด้วยโปรเจกต์ THE ESCAPE
นักแสดงสาว ปุยนุ่น วรางค์ศิริ เปิดตัวโปรเจกต์พิเศษ THE ESCAPE เพื่อเป็นการส่งท้ายตัวละคร หมวดภีม จากซีรีส์ ข่มขลัง พร้อมฉากแอ็กชันที่แฟนๆ คอยจับตาอย่างใกล้ชิด
นักแสดงดาวรุ่งชื่อดัง ปุยนุ่น วรางค์ศิริ ได้ทำการเปิดเผยโปรเจกต์พิเศษชื่อ THE ESCAPE อย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการส่งท้ายบทบาทตัวละครสำคัญอย่าง หมวดภีม อย่างยิ่งใหญ่และครบถ้วนตามความตั้งใจของนักแสดงสาวผู้สร้างปรากฏการณ์ในวงการ
ที่มาของโปรเจกต์ THE ESCAPE จากความตั้งใจของ ปุยนุ่น วรางค์ศิริ
โปรเจกต์นี้ไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องหลักของซีรีส์แต่อย่างใด แต่เป็นการนำคาแรกเตอร์ของตัวละคร หมวดภีม มาถ่ายทอดในมุมมองที่ใหม่และแตกต่างออกไป โดย ปุยนุ่น วรางค์ศิริ ได้ประกาศผ่านช่อง YouTube: Puinoon Warangsiri เพื่อเป็นของขวัญชิ้นเอกสำหรับแฟนๆ ที่ให้ความรักและความชื่นชอบในตัวตัวละครมาโดยตลอดAlso readเซ็นทาราพาทัวร์ทะเลตะวันออกมอบข้อเสนอ'East Coast Escape'ส่วนลดสูงสุดถึง 25% สำหรับสมาชิก CentaraThe1
นักแสดงสาว ปุยนุ่น วรางค์ศิริ ได้เผยความรู้สึกว่า โปรเจกต์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการส่งท้ายให้กับตัวละคร หมวดภีม โดยเธอตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อตอบแทนความรักที่ทุกคนมอบให้ คลิปนี้จึงเป็นสิ่งที่ ปุยนุ่น วรางค์ศิริ อยากทำให้ทุกๆ คนได้เห็นว่า แม้ความเป็นหมวดภีมจะจบลงไปแล้ว แต่สิ่งที่เธอได้ฝึกฝน เรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง ยังอยู่กับ ปุยนุ่น วรางค์ศิริ ไม่ได้หายไปไหน
การทำงานร่วมกับ PANA PRODUCTION TEAM ในฉากแอ็กชัน
สำหรับการผลิตโปรเจกต์ THE ESCAPE นี้ได้ร่วมกับ PANA PRODUCTION TEAM ในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถนำเสนอฉากแอ็กชันที่แฟนๆ ได้เรียกร้องกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้ในซีรีส์มีการจำกัดขอบเขตในการถ่ายทำทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดความมันส์และพลังของตัวละครออกมาได้อย่างเต็มที่
ดังนั้นการเปิดตัวโปรเจกต์ THE ESCAPE จึงเป็นการเปิดโอกาสให้แสดงสกิลแอ็กชันน่าตื่นตาตื่นใจในรูปแบบที่อิสระมากขึ้น โดยเป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการหลบหนีและการต่อสู้ของตัวละครหลักที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและท้าทายความสามารถของนักแสดงอย่างแท้จริง
บทบาทแรกของ ปุยนุ่น วรางค์ศิริ กับซีรีส์ ข่มขลัง
ก่อนหน้านี้ ปุยนุ่น วรางค์ศิริ ถือเป็นนักแสดงดาวรุ่งที่น่าจับตามองอย่างมากกับผลงานในบทบาท หมวดภีม จากซีรีส์ ข่มขลัง (Khom Khlang The Series) ซึ่งเป็นซีรีส์แนว Girls' Love ที่ผสมผสานองค์ประกอบของไสยศาสตร์และความเชื่อไทยเข้าไปในเนื้อหาอย่างน่าสนใจ
ซีรีส์เรื่องนี้เป็นการร่วมงานของ ปุยนุ่น วรางค์ศิริ กับ บิ๊นท์ สิรีธร ซึ่งแม้ว่าจะเป็นการแสดงอย่างเต็มตัวเรื่องแรกของเธอ แต่กลับสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างล้นหลาม จนทำให้ซีรีส์ ข่มขลัง ได้รับความรักและความนิยมอย่างสูงจากผู้ชมในวงกว้าง
การตอบรับจากผู้ชมและช่องทางรับชมโปรเจกต์ใหม่
โปรเจกต์ THE ESCAPE จึงเป็นเหมือนของขวัญที่ตอบแทนความรักจากแฟนๆ ที่มีให้กับตัวละคร หมวดภีม อย่างตรงไปตรงมา โดยสามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้แล้วทาง YouTube: Puinoon Warangsiri ซึ่งจะเป็นการตอกย้ำความสำเร็จและความสามารถของ ปุยนุ่น วรางค์ศิริ ในวงการบันเทิงไทยอย่างต่อเนื่อง
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