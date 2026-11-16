ปุยนุ่ วรางค์สิริปล่อยโปรเจกต์บู๊ THE ESCAPE ของขวัญท้ายซีรีส์ข่มลัง
ปุยนุ่ วรางค์สิริ เผยโปรเจกต์ THE ESCAPE บู๊แอคชั่นยาว 8.27 นาที เพื่อเป็นของขวัญให้แฟนคลับ หลังบทบาทหมวดภีมจากซีรีส์ข่มลังจบลงไปด้วยความประทับใจ
นักแสดงหนุ่มชื่อดัง ปุยนุ่ วรางค์สิร ได้ปล่อยโปรเจกต์วิดีโอคลิปชื่อ THE ESCAPE - PUINOON WARANGSIRI โดยมีความยาวรวม 8.27 นาที เพื่อมอบเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายให้กับแฟนคลับและแฟน ๆ ของตัวละคร ' หมวดภีม' จากซีรีส์เรื่อง 'ข่มลัง' ที่เพิ่งยุติการออกอากาศไปอย่างเป็นทางการ
รายละเอียดโปรเจกต์ของขวัญชิ้นพิเศษ
โปรเจกต์ THE ESCAPE นี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเป็นการส่งท้ายสำหรับบทบาท 'หมวดภีม' อย่างสุดคุ้ม โดยปุยนุ่ วรางค์สิร ลงทุนลงแรงและลงเวลาทำคลิปวิดีโอด้วยตัวเองอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นสมรรถภาพและการแสดงออกผ่านท่าทางแอคชั่นแบบเต็ม ๆ ที่แฟนๆ ต้องรอคอยมานานAlso readเซ็นทาราพาทัวร์ทะเลตะวันออกมอบข้อเสนอ'East Coast Escape'ส่วนลดสูงสุดถึง 25% สำหรับสมาชิก CentaraThe1
เหตุผลเบื้องหลังการสร้างผลงาน
นักแสดงหนุ่มเปิดเผยว่า โปรเจกต์นี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือเรื่องราวของซีรีส์ 'ข่มลัง' เลย แต่เป็นการทำขึ้นจากความตั้งใจส่วนตัวเพื่อตอบแทนความรักและกำลังใจที่แฟนคลับมอบให้กับเขา โดยเขาหวังว่าน้องๆ ฟันคลับจะชอบผลงานชิ้นนี้
ข้อจำกัดในการถ่ายทำซีรีส์
ปุยนุ่ วรางค์สิร เล่าว่าในช่วงที่ถ่ายทำซีรีส์ 'ข่มลัง' มีข้อจำกัดหลายประการที่ทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดฉากบู๊แอคชั่นออกมาได้อย่างเต็มที่ตามความต้องการของนักแสดงและแฟนๆ ดังนั้นคลิป THE ESCAPE จึงเป็นสิ่งที่เขาอยากทำให้ทุกคนเห็นถึงความเชี่ยวชาญและการพัฒนาตนเองที่เก็บรักษาไว้
ความรู้สึกต่อแฟนคลับและอนาคต
แม้บทบาท 'หมวดภีม' จะจบลงไปแล้ว แต่สิ่งที่ปุยนุ่ วรางค์สิร ฝึกฝนและเรียนรู้ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องในตัวตนของเขา เขาทิ้งท้ายด้วยการฝากคลิปนี้ไว้ให้แฟนคลับได้หายคิดถึงตัวละครและหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับของขวัญชิ้นนี้ พร้อมประกาศความรักที่มีต่อแฟนๆ
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