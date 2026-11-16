TH
Advertisement
Entertainment

ปุยนุ่ วรางค์สิริปล่อยโปรเจกต์บู๊ THE ESCAPE ของขวัญท้ายซีรีส์ข่มลัง

daradaily#11 in ประเทศไทย
ปุยนุ่ วรางค์สิริปล่อยโปรเจกต์บู๊ THE ESCAPE ของขวัญท้ายซีรีส์ข่มลัง
ปุยนุ่ วรางค์สิร · THE ESCAPE · ซีรีส์ข่มลัง
Advertisement

ปุยนุ่ วรางค์สิริ เผยโปรเจกต์ THE ESCAPE บู๊แอคชั่นยาว 8.27 นาที เพื่อเป็นของขวัญให้แฟนคลับ หลังบทบาทหมวดภีมจากซีรีส์ข่มลังจบลงไปด้วยความประทับใจ

นักแสดงหนุ่มชื่อดัง ปุยนุ่ วรางค์สิร ได้ปล่อยโปรเจกต์วิดีโอคลิปชื่อ THE ESCAPE - PUINOON WARANGSIRI โดยมีความยาวรวม 8.27 นาที เพื่อมอบเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายให้กับแฟนคลับและแฟน ๆ ของตัวละคร ' หมวดภีม' จากซีรีส์เรื่อง 'ข่มลัง' ที่เพิ่งยุติการออกอากาศไปอย่างเป็นทางการ

รายละเอียดโปรเจกต์ของขวัญชิ้นพิเศษ

โปรเจกต์ THE ESCAPE นี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเป็นการส่งท้ายสำหรับบทบาท 'หมวดภีม' อย่างสุดคุ้ม โดยปุยนุ่ วรางค์สิร ลงทุนลงแรงและลงเวลาทำคลิปวิดีโอด้วยตัวเองอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นสมรรถภาพและการแสดงออกผ่านท่าทางแอคชั่นแบบเต็ม ๆ ที่แฟนๆ ต้องรอคอยมานาน

Also readเซ็นทาราพาทัวร์ทะเลตะวันออกมอบข้อเสนอ'East Coast Escape'ส่วนลดสูงสุดถึง 25% สำหรับสมาชิก CentaraThe1

เหตุผลเบื้องหลังการสร้างผลงาน

นักแสดงหนุ่มเปิดเผยว่า โปรเจกต์นี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือเรื่องราวของซีรีส์ 'ข่มลัง' เลย แต่เป็นการทำขึ้นจากความตั้งใจส่วนตัวเพื่อตอบแทนความรักและกำลังใจที่แฟนคลับมอบให้กับเขา โดยเขาหวังว่าน้องๆ ฟันคลับจะชอบผลงานชิ้นนี้

Advertisement

ข้อจำกัดในการถ่ายทำซีรีส์

ปุยนุ่ วรางค์สิร เล่าว่าในช่วงที่ถ่ายทำซีรีส์ 'ข่มลัง' มีข้อจำกัดหลายประการที่ทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดฉากบู๊แอคชั่นออกมาได้อย่างเต็มที่ตามความต้องการของนักแสดงและแฟนๆ ดังนั้นคลิป THE ESCAPE จึงเป็นสิ่งที่เขาอยากทำให้ทุกคนเห็นถึงความเชี่ยวชาญและการพัฒนาตนเองที่เก็บรักษาไว้

ความรู้สึกต่อแฟนคลับและอนาคต

แม้บทบาท 'หมวดภีม' จะจบลงไปแล้ว แต่สิ่งที่ปุยนุ่ วรางค์สิร ฝึกฝนและเรียนรู้ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องในตัวตนของเขา เขาทิ้งท้ายด้วยการฝากคลิปนี้ไว้ให้แฟนคลับได้หายคิดถึงตัวละครและหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับของขวัญชิ้นนี้ พร้อมประกาศความรักที่มีต่อแฟนๆ

daradaily#11 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Advertisement
ปุยนุ่ วรางค์สิร THE ESCAPE ซีรีส์ข่มลัง หมวดภีม บู๊แอคชั่น ของขวัญแฟนคลับ

More on Entertainment

See all

เซ็นทาราพาเที่ยวมหานครแห่งสีสันมอบส่วนลดห้องพัก 33% ทั้ง 5 แห่งในกรุงเทพฯ

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา พาเที่ยวมหานครแห่งสีสันที่ไม่เคยหลับใหลอย่างกรุงเทพฯ ด้วยการมอบข้อเสนอสุดคุ้ม “Centara Urban Escape” ส่วนลดห้องพัก 33% ณ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทั้ง 5 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ เมื่อจองห้องพัก 3 คืนต่อเนื่องขึ้นไป โดยลูกค้าสามารถจองข้อเสนอ “Centara Urban Escape” สุดคุ้มนี้ได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567...

siamrath_online

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all
Up nextเซ็นทาราพาเที่ยวมหานครแห่งสีสันมอบส่วนลดห้องพัก 33% ทั้ง 5 แห่งในกรุงเทพฯ