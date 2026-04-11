ปืนสะดุด! อาร์เซน่อลเจ๊าบอร์นมัธคาบ้าน ก่อนดวลแมนฯ ซิตี้

📆4/11/2026 2:20 PM
📰siamsport_news
อาร์เซน่อลพลาดท่าทำได้แค่เสมอ บอร์นมัธ 1-1 ในบ้าน ส่งผลให้แต้มนำแมนฯ ซิตี้เท่าเดิม แต่แข่งมากกว่าสองนัด ก่อนเกมบิ๊กแมตช์สัปดาห์หน้า

ปืนช็อกคาบ้านก่อนดวลเรือ! อาร์เซน่อล พลาดท่าโดน บอร์นมัธ บุกมาพังคารัง ทำให้มีแต้มนำ แมนฯ ซิตี้ 9 คะแนนเท่าเดิมแต่แข่งมากกว่าสองนัด ก่อนมีคิวบุกไปเยือน 'เรือใบสีฟ้า' ใน พรีเมียร์ลีก สัปดาห์หน้า ศึก ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประจำวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา อาร์เซน่อล เปิดเอมิเรตส์ สเตเดี้ยม ต้อนรับการมาเยือนของ บอร์นมัธ การแข่งขันเริ่มต้นขึ้นด้วยความคาดหวังของแฟนบอลเจ้าบ้านที่ต้องการเห็นทีมรักเก็บชัยชนะเพื่อรักษาตำแหน่งจ่าฝูงต่อไป อย่างไรก็ตาม เกมกลับพลิกผันอย่างไม่คาดฝัน เมื่อ บอร์นมัธ

อาศัยจังหวะสวนกลับที่เฉียบคมและแม่นยำ สามารถบุกมาขึ้นนำได้ก่อน 1-0 ในนาทีที่ 17 จากจังหวะที่ อาเดรียง ทรุฟแฟร์ เปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษ บอลแฉลบขาของ วิลเลียม ซาลีบา กองหลังอาร์เซน่อล เปลี่ยนทางไปเข้าทาง จูเนียร์ ครูปี ที่ยืนรออยู่บริเวณเสาไกล ได้โอกาสตวัดยิงเข้าไปอย่างสวยงาม ส่งผลให้ทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำไปก่อนอย่างเหลือเชื่อ หลังจากเสียประตู อาร์เซน่อลพยายามโหมเกมบุกอย่างหนักเพื่อทวงประตูคืน สร้างโอกาสลุ้นประตูหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่สามารถเจาะแนวรับของบอร์นมัธเข้าไปได้ง่ายๆ จนกระทั่งในนาทีที่ 35 อาร์เซน่อลมาได้ลูกจุดโทษ จากจังหวะที่ผู้เล่นบอร์นมัธทำฟาวล์ในกรอบเขตโทษ และเป็น วิคตอร์ โยเคเรส ที่รับหน้าที่สังหารเข้าไปอย่างเยือกเย็น ทำให้เจ้าถิ่นตีเสมอเป็น 1-1 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้\ครึ่งหลัง อาร์เซน่อลยังคงครองเกมบุกอย่างต่อเนื่อง แต่บอร์นมัธก็ตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่น และรอจังหวะสวนกลับอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าอาร์เซน่อลจะสร้างโอกาสได้หลายครั้ง แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้สำเร็จ ในขณะที่บอร์นมัธก็มีโอกาสลุ้นประตูเช่นกัน แต่ก็พลาดไปอย่างน่าเสียดาย ทำให้เกมดำเนินไปอย่างสูสี จนกระทั่งหมดเวลาการแข่งขัน อาร์เซน่อลทำได้เพียงแค่เสมอกับบอร์นมัธ 1-1 แบ่งแต้มกันไป ทำให้สถานการณ์ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกของอาร์เซน่อลต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้น เนื่องจากพลาดโอกาสในการเก็บสามแต้มสำคัญ และยังต้องเผชิญหน้ากับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นเกมที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินแชมป์ในฤดูกาลนี้ รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีม: อาร์เซน่อล: ดาบิด ราย่า, เบน ไวท์, วิลเลี่ยม ซาลีบา, กาเบรียล มากัลเญส, ไมล์ส ลูอิส-สเกลลี่, มาร์ติน ซูบีเมนดี้, เดแคลน ไรซ์, โนนี่ มาดูเอเก้, วิคตอร์ โยเคเรส, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่, ไค ฮาแวร์ตซ์ บอร์นมัธ: ยอร์เย่ เปโตรวิช, อเล็กซ์ ฆีเมเนซ, เจมส์ ฮิลล์, มาร์กอส เซเนซี่, อาเดรียง ทรุฟแฟร์, ไรอัน คริสตี้, อเล็กซ์ สกอตต์, รายัน, เอลี่ จูเนียร์ ครูปิ, มาร์คัส เทเวอร์เนียร์, เอวานิลซอน\ผลการแข่งขันนัดนี้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก อาร์เซน่อลพลาดโอกาสในการขยับแต้มหนีห่างแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญในการลุ้นแชมป์ โดยยังคงมีแต้มนำอยู่ 9 คะแนนเท่าเดิม แต่แข่งมากกว่า 2 นัด ทำให้ความได้เปรียบในการลุ้นแชมป์ลดน้อยลงไปอย่างมาก เกมกับบอร์นมัธแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของทีมเยือนในการเล่นเกมรับ และการใช้โอกาสในการสวนกลับอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับอาร์เซน่อลในการเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันในนัดต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมที่จะต้องบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ซึ่งเป็นเกมที่เดิมพันด้วยตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีก การแข่งขันในฤดูกาลนี้ยังคงเข้มข้น และเต็มไปด้วยความพลิกผัน อาร์เซน่อลจะต้องพยายามปรับปรุงเกมรุกให้เฉียบคมกว่าเดิม และรักษาความสม่ำเสมอในการเล่น เพื่อที่จะรักษาโอกาสในการคว้าแชมป์ให้ได

