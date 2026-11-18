ปิยะรัฐชย์สั่งตรวจด่วนข้าวเชียงรายเจอสารหนู มาตรการเยียวยาพร้อมรองรับผล20พ.ย.
รัฐมนตรีช่วยกษ.สั่งเร่งตรวจข้าวเชียงแสน-เชียงของ-แม่สายพบสารหนูปนเปื้อน เตรียมมาตรการรับซื้อคืนพักชำระหนี้ ชดเชยความเสียหายเกษตรกรหลังทราบผล20พ.ย.
นางสาว ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคุณภาพข้าวใน จังหวัดเชียงราย อย่างเร่งด่วน หลังพบปัญหาสารหนูและโลหะหนักปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ และอำเภอแม่สาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดข้าวภาคเหนือโดยตรง โดยกำหนดติดตามผลอย่างใกล้ชิดภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569
คำสั่งตรวจสอบแหล่งน้ำและข้าวในพื้นที่เสี่ยง
สาเหตุหลักของการตรวจสอบนี้มาจากสถานการณ์มลพิษในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลให้ผิวดิน สัตว์น้ำ และพืชผลทางการเกษตรได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง นางสาวปิยะรัฐชย์ได้สั่งการให้นายนิรันดร์ มูลธิดา อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งติดตามและตรวจสอบข้าวเปลือกที่สหกรณ์ต่างๆ รวบรวมและรับซื้อจากสมาชิกและเกษตรกรในเขตพื้นที่เสี่ยงทั้งสามอำเภอ โดยเฉพาะแหล่งปลูกข้าวสำคัญที่มีความอ่อนไหวต่อปัญหามลพิษAlso read“แต๊งค์ พงศกร” หัวใจวายขณะออกกำลังกาย ต้องอยู่ ICU ล่าสุดปลอดภัยแล้ว
เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค หน่วยงานได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ตรวจสอบสารปนเปื้อนในข้าวอย่างละเอียด ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การเก็บตัวอย่างจากสหกรณ์จนถึงการวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจขั้นต่อไปเกี่ยวกับความเสียหายทางเศรษฐกิจและมาตรการเยียวยาที่จะตามมา
มาตรการช่วยเหลือสหกรณ์และเกษตรกรผู้ผลิต
หากผลการตรวจสอบยืนยันว่าข้าวปนเปื้อนเกินมาตรฐานและไม่สามารถจำหน่ายได้ รัฐบาลจะเตรียมมาตรการช่วยเหลือสหกรณ์และเกษตรกรหลายด้านครอบคลุมการรับซื้อคืน การชดเชยความเสียหาย การพักชำระหนี้ และการงดคิดดอกเบี้ย ซึ่งมุ่งเน้นบรรเทาภาระทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพคล่องที่ลดลง นายนิรันดร์ มูลธิดา อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยืนยันว่ากรมฯ อยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแนวทางช่วยเหลือเยียวยาที่เหมาะสม
กรณีข้าวมีสารปนเปื้อนจนจำเป็นต้องทำลายทิ้ง กรมฯ เตรียมพิจารณามาตรการพักชำระหนี้และงดดอกเบี้ยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความล้มเหลวในการชำระหนี้ของสหกรณ์ โดยมาตรการเหล่านี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการชดเชยความเสียหายในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมของแต่ละกรณี เพื่อให้เกษตรกรและผู้ผลิตไม่แบกรับความเสียหายเพียงฝ่ายเดียวในขณะที่ผู้บริโภคได้รับการปกป้อง
บทบาทหน่วยงานตรวจสอบและปริมาณข้าวรวบรวม
หน่วยงานตรวจสอบหลายหน่วยงานได้ลงพื้นที่ดำเนินการวัดสารปนเปื้อนแล้ว ได้แก่ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรมวิชาการเกษตร และกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ผลการตรวจสอบข้าวเปลือกที่สหกรณ์รวบรวมภายใต้โครงการจะทราบผลในสัปดาห์หน้า หากพบการปนเปื้อนจะระงับและควบคุมสินค้าทั้งหมดไม่ให้หลุดสู่ตลาด
สำหรับปริมาณข้าวที่สหกรณ์รวบรวมในพื้นที่ สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด มีผลการรวบรวมข้าวในปีการผลิต 2568/2569 จำนวน 1,300 ตัน ขณะที่สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด มีผลการรวบรวมข้าวในปีการผลิต 2568/2569 จำนวน 38,000 ตัน และในปีการผลิต 2569/2570 ได้รับซื้อข้าวแล้วจำนวน 18,700 ตัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปริมาณสินค้าเกษตรที่มีความเสี่ยงที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
แผนฟื้นฟูพื้นที่และระบบความมั่นคงอาหาร
หากตรวจพบการปนเปื้อนในพื้นที่เพาะปลูก ไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือพื้นที่เกษตรประเภทอื่น กรมฯ จะหารือกับกรมวิชาการเกษตรเพื่อกำหนดแนวทางฟื้นฟูพื้นที่และจัดการสารพิษตกค้าง เนื่องจากสารปนเปื้อนบางชนิดอาจถูกน้ำพัดพาหรือซึมลงสู่ดินส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกในระยะยาว และเตรียมระบบดูแลความมั่นคงทางอาหารโดยศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนสินค้าจำเป็นเช่น ปลากระป๋องและพืชผักจากจังหวัดต่าง ๆ
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