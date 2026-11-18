ปิยะรัฐชย์ สั่งด่วนตรวจข้าว 3 อำเภอเชียงราย มาตรการรับซื้อคืนหวั่นสารหนูปนเปื้อน
รมช.เกษตรฯ สั่งตรวจข้าวเปลือก 3 อำเภอเชียงราย หลังพบสารหนูปนเปื้อนแหล่งน้ำ เตรียมมาตรการรับซื้อคืนและชดเชยเกษตรกร ลุ้นผลตรวจ 20 พ.ย. ป้องกันวิกฤตกระทบผลผลิตการเกษตร
นางสาว ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดตรวจสอบคุณภาพ ข้าวเปลือก ใน 3 อำเภอของจังหวัด เชียงราย ได้แก่ อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ และอำเภอแม่สาย อย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดและผู้บริโภค หลังพบว่ามีรายงานการปนเปื้อนของสารหนูและโลหะหนักในแหล่งน้ำธรรมชาติเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด
ตรวจสอบข้าวเปลือกใน 3 อำเภอเสี่ยงปนเปื้อน
การตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์มลพิษทางน้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพดิน สิ่งมีชีวิตในน้ำ และผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการเพาะปลูกข้าวของภาคเหนือ นางปิยะรัฐชย์ มอบหมายให้นายนิรันดร์ มูลธิดา อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลข้าวเปลือกจากสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยง เพื่อประเมินระดับความปลอดภัยของสินค้าเกษตรก่อนเข้าสู่กระบวนการจำหน่ายในวงกว้างAlso read“เฮลท์ลีด” ชิงเค้ก 3.7 หมื่นล้าน ปูพรมร้านขายยารับดีมานด์
หารือกระทรวงพาณิชย์เตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ในกรณีที่ยังไม่ทราบผลตรวจอย่างเป็นทางการ รัฐบาลได้วางแนวทางการเยียวยาไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยนางสาวปิยะรัฐชย์ ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะกรมการค้าภายใน เพื่อร่างมาตรการรองรับหากผลการวิเคราะห์ยืนยันว่าข้าวเปลือกมีสารปนเปื้อนเกินมาตรฐาน มาตรการเหล่านี้รวมถึงการรับซื้อคืนข้าวจากสหกรณ์ การชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจ และการพักชำระหนี้เพื่อลดภาระทางการเงิน
บูรณาการหลายหน่วยงานเร่งวิเคราะห์สารพิษ
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกมีการทำงานร่วมกันของหลายภาคส่วน ได้แก่ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังได้ส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เข้ามาตรวจสอบสารปนเปื้อนในข้าวโดยตรง เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้บริโภคทั่วประเทศ
กำหนดผลสรุปตรวจวิเคราะห์ 20 พฤศจิกายนนี้
กำหนดการสำคัญคือการรอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะทราบผลอย่างชัดเจนในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 การเปิดเผยผลตรวจในวันดังกล่าวจะช่วยให้รัฐบาลสามารถตัดสินใจเชิงนโยบายได้ทันที ทั้งในการควบคุมสินค้าคงคลัง การสื่อสารความเสี่ยงต่อสาธารณะ และการประกาศใช้มาตรการช่วยเหลือทางการเงินสำหรับสหกรณ์การเกษตรและเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและแนวทางการชดเชย
นายนิรันดร์ มูลธิดา อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระบุว่าการดำเนินการครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ หากพบว่าข้าวมีสารปนเปื้อนและต้องทำลายทิ้ง จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของเกษตรกรและความสามารถในการชำระหนี้ของสหกรณ์ จึงมีแนวทางในการพิจารณาพักชำระหนี้ งดการคิดดอกเบี้ย และชดเชยความเสียหายตามความเหมาะสม เพื่อรักษาสภาพทางการเงินขององค์กรเกษตรกรไม่ให้ล้มเหลว
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