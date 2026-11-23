ปิยะชาติ ถามะพันธ์ ด่าทอนักวิจารณ์ บอล 7 สี เป็นแค่ความบันเทิง ยันเป็นเวทีสร้างดาวดัง
ปิยะชาติ ถามะพันธ์ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ออกมาตอบโต้กระแสวิจารณ์ว่าฟุตบอล 7 สี เป็นเพียงเกมบันเทิง ไม่มีทางเข้าสู่ลีกอาชีพ โดยยกประสบการณ์ตนเองและดาวรุ่งอื่น ๆ มาพิสูจน์
ปิยะชาติ ถามะพันธ์ อดีตแบ็กซ้าย ทีมชาติไทย และโค้ชฟุตบอลชื่อดัง ได้แสดงจุดยืนชัดเจนผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อตอบโต้กลุ่มบุคคลที่วิพากษ์วิจารณ์ว่ารายการ ฟุตบอลนักเรียน 7 คน หรือที่รู้จักกันในชื่อ บอล 7 สี เป็นเพียงการละเล่นเพื่อความบันเทิงที่ไม่สามารถต่อยอดสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพ 11 คนได้ โดยเขาได้โพสต์ภาพความสำเร็จในอดีตเพื่อ反驳ข้อกล่าวอ้างดังกล่าว
ปฏิกิริยาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียว่าสนามแข่งขันฟุตบอลขนาดเล็กไม่สามารถพัฒนาทักษะผู้เล่นให้พร้อมสำหรับการแข่งขันระดับลีกสูงสุดได้ ปิยะชาติจึงตัดสินใจใช้เวทีนี้ในการปกป้องศักดิ์ศรีของรายการที่มีส่วนสำคัญในการบ่มเพาะนักฟุตบอลเยาวชนทั่วประเทศ โดยเขาหยิบยกประวัติส่วนตัวของตนเองขึ้นมาเป็นหลักฐานชั้นดีในการชี้แจงเรื่องนี้Also readNvidia แต่งตั้ง เจนสัน หวง กลับมาตำแหน่ง CEO และประธานบริษัทอีกครั้ง
หลักฐานความสำเร็จจากเวทีบอล 7 สี
ปิยะชาติ ถามะพันธ์ ได้เผยภาพความทรงจำในสมัยที่เขาเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ขณะกำลังขึ้นรับรางวัล "นักฟุตบอลยอดเยี่ยม อันดับ 1" ซึ่งมีเงินรางวัลมูลค่า 25,000 บาท โดยเขาชี้ให้เห็นว่าเวทีนี้ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางฟุตบอลอาชีพที่สำเร็จลุล่วง สำหรับเขาแล้ว การคว้ารางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันว่าทักษะที่ได้จากการแข่งขันขนาดเล็กสามารถพัฒนาสู่ระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยระบุว่า รายการแข่งขันดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักเรียนจากต่างจังหวัดได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง นอกจากนี้ เขายังยืนยันว่ายังมีนักเตะอีกจำนวนมากที่ก้าวมาจากเวทีนี้สู่ลีกอาชีพและติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ นับว่าเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่หักล้างข้อสงสัยที่ว่าบอล 7 สี ไม่มีความเชื่อมโยงกับฟุตบอลระดับมืออาชีพ
มุมมองต่อโครงสร้างการฝึกซ้อมฟุตบอลไทย
ปิยะชาติ ตั้งคำถามไปยังบรรดาผู้เชี่ยวชาญหรือเซียนบอลที่มองว่าบอล 7 สี เป็นเพียงเกมเอนเตอร์เทน โดยเขาตั้งข้อสังเกตว่าหากไม่มีการฝึกฝนทักษะการเล่นในระบบขนาดเล็ก (small size) ล่ะก็ จะมีการจัดการฝึกซ้อมสำหรับฟุตบอล 11 คนไปเพื่ออะไร การที่เขาเรียกร้องให้มองโลกในแง่ดีและคิดอย่างกว้างขวาง แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับกลไกการพัฒนาเยาวชน เขาเชื่อว่าทัศนคติของผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็กนั้นสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตของวงการฟุตบอล
เขายังระบุว่า รายการแข่งขันต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออก ล้วนเป็นรายการที่ดีด้วยกันทั้งสิ้น และไม่มีรายการใดที่ไร้ประโยชน์ การที่บางคนมองว่ากีฬาชนิดนี้ไม่ก้าวหน้า อาจเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือขาดประสบการณ์โดยตรง ปิยะชาติจึงอยากให้ผู้มีบทบาทสำคัญในวงการกีฬาปรับทัศนคติและมองเห็นคุณค่าของการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ผ่านเกมกีฬาเยาวชน
เส้นทางความสำเร็จจากนักเตะสู่โค้ชทีมชาติ
ปิยะชาติ ถามะพันธ์ ถือเป็นหนึ่งในผลผลิตที่ประสบความสำเร็จสูงสุดจากเวที ฟุตบอลนักเรียน 7 คน โดยในสมัยที่ยังเป็นนักเรียนเขาเคยคว้าทั้งรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมและรางวัลดาวซัลโวจากการแข่งขันกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ความสำเร็จนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เกิดจากการสั่งสมทักษะอย่างหนักหน่วงจากสนามแข่งขันระดับเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนห้องเรียนแรกของเส้นทางอาชีพ
หลังจากนั้นเขาได้ก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะระดับแถวหน้าของเมืองไทย โดยเคยคว้าแชมป์ไทยลีกร่วมกับสโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด และได้รับการคัดเลือกให้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ ถือเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าการฝึกฝนจากเวทีเยาวชนขนาดเล็กสามารถสร้างมาตรฐานสากลได้ ปิยะชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำพูดของเขาจะช่วยให้สังคมไทยหันมาชื่นชมและสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้มากขึ้น เพื่ออนาคตของนักฟุตบอลรุ่นต่อไป
บทบาทของทัศนคติผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็กไทย
ประเด็นสำคัญที่ ปิยะชาติ ถามะพันธ์ ชี้ให้เห็นคือ ความสำคัญอย่างยิ่งยวดของทัศนคติจากผู้ใหญ่ที่มีต่อเยาวชน เขาได้ทิ้งท้ายข้อความว่า "ทัศนคติสำคัญครับสำหรับวงการฟุตบอลเยาวชน ส่งเสริมเขาไปเถอะครับ ชื่นชมเขาไปเถอะครับ #เตะบอลให้เป็นก่อนครับ" เขาต้องการสื่อว่าการวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบเพียงอย่างเดียวไม่มีประโยชน์ แต่ควรเป็นการสร้างแรงบัลดาลใจให้กับเด็ก ๆ ที่กำลังมุ่งมั่นในเส้นทางกีฬา
เขายอมรับว่าตนเองอาจดูดุเดือดในการตอบโต้ แต่ทุกอย่างทำขึ้นเพื่อปกป้องโอกาสของเด็ก ๆ ที่ต้องการแสดงความสามารถผ่านเวทีฟุตบอล 7 สี ปิยะชาติหวังว่าข้อโต้แย้งนี้จะช่วยให้วงการฟุตบอลไทยมองเห็นภาพรวมที่สมบูรณ์มากขึ้น โดยไม่แบ่งแยกว่ากีฬาประเภทใดเป็นกีฬาชั้นสูงหรือชั้นต่ำ แต่ให้เน้นที่กระบวนการพัฒนาทักษะและความสามารถของเยาวชนเป็นสำคัญ
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