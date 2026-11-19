ปิยบุตรชี้นโยบายพรรคประชาชน อดทนสร้างฉันทามติทางความคิดแทนการด่าทอ
นายปิยบุตร แสงกนกกุล วิเคราะห์ยุทธศาสตร์พรรคประชาชน เน้นการรณรงค์เปลี่ยนความคิดสังคมเพื่อสร้างฉันทามติ ภายใต้อำนาจรัฐสภาและรัฐธรรมนูญปัจจุบัน
นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการ คณะก้าวหน้า ได้เผยแพร่ข้อคิดเห็นเชิงลึกผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 เพื่อระบุแนวทางการดำเนินงานทางการเมืองของ พรรคประชาชน ในสภาผู้แทนราษฎร โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและการเมืองในปัจจุบัน
บริบทรัฐธรรมนูญกับกลยุทธ์สร้างฉันทามติ
ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และดุลแห่งอำนาจทางการเมืองที่เกิดขึ้น นายปิยบุตร ได้อธิบายว่าเมื่อพรรคฝ่ายก้าวหน้าไม่มีเสียงข้างมากเด็ดขาดในสภาและมีการตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมในรัฐบาลผสม ทางเลือกทางการเมืองที่เหลืออยู่อย่างเดียวนั้นคือการอดทนและดำเนินการรณรงค์ทางความคิดอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกสภาผู้แทนราษฎรAlso readน้ำ รพีภัทร ตอบแล้ว ปมวิวาท ซองดูฮี หลังอินฟลูอ้าง ถูกรัวหมัด เพราะยูทูบพรีเมียม
เป้าหมายหลักของการรณรงค์ดังกล่าวคือ การเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนจนนำไปสู่การเกิดฉันทามติของสังคมที่ชัดเจนและมั่นคง แนวทางนี้ถือว่ามีความสำคัญมากกว่าการใช้กำลังหรือมาตรการบังคับใดๆ เพราะเป็นการสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระยะยาว
เลิกใช้วาทกรรมแบ่งขั้วแบบเดิม
เลขาธิการคณะก้าวหน้า ได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าตนเองไม่สนับสนุนแนวทาง "การขับเคลื่อนด้วยการด่า" หรือการใช้วาทกรรมเชิงลบที่เคยเป็นกระแสในทางการเมืองสมัยก่อน วิธีการดังกล่าวมักก่อให้เกิดการแบ่งขั้วทางความคิดระหว่าง "ประชาธิปไตยกับเผด็จการ" หรือการใช้ถ้อยคำที่สร้างอคติแบบ "กูดี-มึงเลว" ซึ่งล้าสมัยไปแล้ว
เหตุผลสนับสนุนในการเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารนี้คือ บริบททางการเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยรัฐบาลชุดปัจจุบันซึ่งนำโดยพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทย ต่างมาจากกระบวนการเลือกตั้งโดยประชาชน ทำให้ความแตกต่างในนโยบายต่างๆ ถูกตีความว่าเป็นเพียงความหลากหลายทางแนวคิดและเทคนิคในการบริหารงาน ไม่ใช่อคติทางการเมือง
ความเสี่ยงจากการโจมตีด้วยอารมณ์
นายปิยบุตร ได้วิเคราะห์ผลเสียของการที่ฝ่ายค้านยังคงใช้วิธีการโจมตีรัฐบาลด้วยอารมณ์หรือการกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามว่ามีการทุจริตโดยปราศจากหลักฐานที่หนักแน่น เขาชี้ว่ากลยุทธ์ดังกล่าวจะส่งผลให้รัฐบาลสามารถโต้กลับได้ง่ายๆ โดยอ้างว่าฝ่ายค้านเป็นฝ่ายแพ้แล้วพาลซึ่งส่งผลเสียต่อการสื่อสารทางการเมือง
การวิพากษ์วิจารณ์ด้วยอารมณ์มีจำกัดเพียงการตรึงฐานเสียงเดิมให้อยู่ข้างเดียวกับฝ่ายค้านเท่านั้น แต่ไม่สามารถขยายฐานผู้สนับสนุนใหม่ให้กว้างขวางขึ้นได้ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกตอบโต้กลับอย่างรุนแรงจากทีมสื่อสารของรัฐบาลหากเกิดข้อผิดพลาดหรือถ้อยคำที่ขาดความระมัดระวังในการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์การสร้างการนำทางความคิด
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว นายปิยบุตร ได้เสนอแนะว่าพรรคประชาชนควรยึดหลักการทำงานการเมืองในรูปแบบของการสร้างการนำทางความคิด หรือ Hegemony อย่างเคร่งครัด แม้จะต้องตระหนักว่าร่างกฎหมายที่พรรคเสนออาจไม่ผ่านการอนุมัติในสภาผู้แทนราษฎรก็ตาม
แต่กระบวนการเสนอกฎหมายดังกล่าวยังคงมีคุณค่าในการนำเนื้อหาสาระไปรณรงค์ต่อยอดอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกันทั่วทั้งพรรค เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในประเด็นปัญหาและนโยบายที่ชัดเจน การลด ละ เลิก การด่าทอหรือการแซะคู่แข่งทางการเมือง จะช่วยให้พรรคสามารถหันมามุ่งเน้นการนำเสนอเนื้อหาสาระที่มีน้ำหนัก
ความคาดหวังต่ออนาคตทางการเมือง
หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้คือการใช้นโยบาย หลักการ ข้อมูล และเหตุผลทางวิชาการในการดีเบตและโต้แย้งประเด็นต่างๆ ในสภา เพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบเชิงนโยบายมากกว่าการต่อสู้เชิงอารมณ์ นายปิยบุตร ได้ส่งกำลังใจให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชนให้อดทนและมุ่งมั่นทำงาน
การต่อสู้ในสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการเปลี่ยนความคิดของสังคมให้สำเร็จในอนาคต โดยคาดหวังว่ากลยุทธ์นี้จะช่วยให้พรรคประชาชนสามารถรักษาความน่าเชื่อถือและขยายอิทธิพลทางความคิดในสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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