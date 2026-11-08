ปิยบุตร เสนอท้วงแย้งคำวินิจฉัยประธานสภา เลิกประกาศ 41 ยกโทษ 112
ปิยบุตร ชี้คำวินิจฉัยประธานสภามีปัญหา ชงประชาชนฟ้องศาลปกครอง เสนอพรรคประชาชนใช้กลไกรัฐสภาแก้ไขม.112 หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยจำกัดการเสนอร่าง
นาย ปิยบุตร แสงนาค เลขาธิการคณะก้าวหน้า ได้ออกมาแสดงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อคำวินิจฉัยของ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ไม่รับพิจารณาพิจรณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ ยกเลิกลักษณะ ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 พ.ศ. 2519 และแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และมาตรา 116 ซึ่งประชาชนได้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอเข้าสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กรณีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวมีความสำคัญต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างโดยตรง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการยกเลิกผลบังคับของประกาศคณะปฏิวัติซึ่งมีผลเพิ่มโทษในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ให้รุนแรงขึ้นจากเดิมที่กำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี เป็นโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง 15 ปี หากมีการยกเลิกลักษณะประกาศฉบับนี้สำเร็จ โทษดังกล่าวจะกลับคืนสู่สภาวะเดิมก่อนเหตุการณ์เดือนตุลาคม พ.ศ. 2519Also readออกจากอัมพาตทางความคิด: ปัญญา และยุทธศาสตร์ ของผู้นำยุคใหม่
เหตุผลข้อเท็จจริงทางกฎหมายและสถานะประกาศ
นายปิยบุตร ได้ชี้แจงเหตุผลทางกฎหมายว่า ร่างกฎหมายนี้มีสาระสำคัญในการยกเลิกลักษณะประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 ภายใต้การนำของ พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ซึ่งถูกออกหลังเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 การคงไว้ซึ่งประกาศฉบับนี้ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน จึงควรถูกจัดอยู่ในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยตามหมวด 3 แห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปิดช่องให้ประชาชนมีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอได้
ทั้งนี้ นายปิยบุตร ตั้งข้อสังเกตว่า คำวินิจฉัยของประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวมิได้อยู่ในขอบเขตของหมวด 3 นั้น อาจเป็นการวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง เพราะในทางกฎหมายลักษณะของการใช้ดุลพินิจของประธานสภานี้นั้น มีลักษณะใกล้เคียงกับคำสั่งทางปกครอง ซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในวงกว้าง
ข้อเสนอใช้กลไกศาลปกครองในการโต้แย้ง
เพื่อสร้างความชอบธรรมและความโปร่งใสในการตรวจสอบอำนาจ ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายปิยบุตร จึงเสนอแนะให้ประชาชนผู้เข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย ควรใช้สิทธิในการโต้แย้งคำวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลปกครอง ซึ่งจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายใหม่ที่สำคัญ และช่วยสร้างหลักประกันให้กลไกประชาธิปไตยทางตรงผ่านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายปิยบุตร ยกตัวอย่างกรณีในอดีตเมื่อปี พ.ศ. 2554 ที่ตนเองเคยร่วมกับคณะนิติราษฎร์ และคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 (ครก.112) ได้เคยรณรงค์ให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 แต่ในครั้งนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น ก็ได้วินิจฉัยไปในทิศทางเดียวกันว่า ร่างกฎหมายไม่อยู่ในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้
ดังนั้น หากปล่อยให้ความเป็นอิสระในการวินิจฉัยของประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่สุดโดยไม่สามารถโต้แย้งได้ต่อศาลปกครองได้ อำนาจดังกล่าวอาจถูกใช้อย่างอำเภอใจ เพื่อปิดกั้นเจตจำนงของประชาชนจำนวนมากได้ เพียงด้วยการอ้างว่าร่างกฎหมายนั้นไม่อยู่ในหมวด 3 หรือหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิของประชาชนโดยคนเพียงคนเดียว
ช่องทางรัฐสภาและบทบาทพรรคประชาชน
นอกเหนือจากการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมแล้ว นายปิยบุตร ยังชี้ให้เห็นถึงช่องทางในรัฐสภาว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน สามารถร่วมกันเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองว่าอยู่ในขอบเขตหมวดใดก่อน
ทั้งนี้ นายปิยบุตร ระบุอย่างตรงไปตรงมาว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน หากพิจารณาจากท่าทีของพรรคการเมืองต่างๆ ก็เห็นได้ชัดว่า มีเพียงพรรคประชาชนเพียงพรรคเดียวเท่านั้นที่สนใจและพร้อมจะผลักดันประเด็นนี้ ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายของพรรคประชาชนที่ต้องตัดสินใจว่า จะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไร และจะมีแนวทางในการใช้กลไกสส. ของพรรคเพื่อผลักดันกฎหมายฉบับนี้สู่การพิจารณาในสภาหรือไม่
ทิศทางแก้ไขมาตรา 112 หลังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
สำหรับประเด็นความกังวลเกี่ยวกับคำวินิจฉัยล่าสุดของศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของการแก้ไข มาตรา 112 นั้น นายปิยบุตร ชี้แจงว่า คำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ได้ห้ามการเสนอร่างแก้ไขมาตรา 112 โดยเด็ดขาด แต่มีข้อจำกัดเฉพาะในด้านการรณรงค์ภายนอกสภา การยกเลิกรอบมาตรา 112 โดยสิ้นเชิง การย้ายหมวดความผิด และการกำหนดให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ
แม้จะมีข้อจำกัดดังกล่าว แต่ยังมีแนวทางแก้ไขอื่นๆ ที่สามารถดำเนินการผ่านกระบวนการรัฐสภาได้ เช่น การลดอัตราโทษให้เบาลง หรือการแยกฐานความผิดระหว่างดูหมิ่น หมิ่นประมาท และอาฆาตมาดร้าย ออกจากกัน ซึ่งแนวทางเหล่านี้ยังคงเป็นไปได้และสามารถเสนอร่างกฎหมายเข้าสภาได้
ท้ายที่สุด นายปิยบุตร ได้กล่าวสรุปว่า การผลักดันการแก้ไขในประเด็นที่ทำได้ดังกล่าว จะเป็นการสนับสนุนสิทธิของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย และเป็นการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของประธานสภาผู้แทนราษฎรไปในตัว โดยแม้การต่อสู้ทางกฎหมายเรื่องสิทธิโต้แย้งคำวินิจฉัยต่อศาลปกครองยังต้องรอดูผล แต่การต่อสู้ทางการเมืองผ่านกลไกสส. ในพรรคประชาชนสามารถดำเนินการได้ทันที ขึ้นอยู่กับความกล้าหาญและการประเมินสถานการณ์ของพรรคการเมืองในเวลานั้น
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