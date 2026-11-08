ปิยบุตร โต้ประธานสภา เรื่องร่างกฎหมาย 112 เสนอ 2 แนวทางสู้
ปิยบุตร แสงกนกกุล โต้ประธานสภาที่ปฏิเสธพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกประกาศ 6 ตุลาคม ระบุกระทบสิทธิประชาชน เสนอทางออกฟ้องศาลปกครองและดัน สส. เสนอร่างแทน
นาย ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขานุการคณะก้าวหน้า ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับการที่ ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีมติปฏิเสธไม่รับพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยกเลิก ประกาศคณะปฏิรูป การปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 เมื่อปี 2519 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยระบุว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอันไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย
เหตุผลที่ประธานสภาวินิจฉัยไม่ถูกต้อง
นายปิยบุตร ชี้แจงถึงสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าวว่า การยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 จะส่งผลให้อัตราโทษจำคุกในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 กลับไปอยู่ที่ระดับก่อนหน้าเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี แทนที่จะเป็นจำคุก 3-15 ปี ตามประกาศฉบับปัจจุบัน ดังนั้น ร่างกฎหมายนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องบทกำหนดโทษทั่วไป แต่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยอย่างชัดเจนAlso readสังคมต้องตั้งสติ 'นิพิฏฐ์' ประกาศลั่นไม่เอาด้วย 'คบเด็กสร้างบ้าน'
เนื่องจากความผิดอาญาเป็นกรณีจำเพาะที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของบุคคล การลงโทษจำคุกจึงเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของผู้กระทำผิดอย่างมีนัยสำคัญ นายปิยบุตร จึงสรุปว่า มติของประธานสภาผู้แทนราษฎรที่วินิจฉัยว่าร่างกฎหมายนี้ไม่อยู่ในหมวดสิทธิและเสรีภาพ เป็นการวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและเหตุผล
สิทธิในการโต้แย้งมติประธานสภา
ประเด็นสำคัญที่นายปิยบุตร ยกมาถกเถียงคือ สถานะของมติประธานสภาผู้แทนราษฎร是否具有ข้อยุติหรือไม่ และประชาชนที่มีชื่อเข้าชื่อเสนอร่างพ.ร.บ. มีสิทธิในการโต้แย้งคำวินิจฉัยดังกล่าวได้หรือไม่ โดยนายปิยบุตร ได้ย้อนกลับไปดูกรณีคล้ายกันในปี 2554 ที่ตนเคยร่วมรณรงค์กับคณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส. หรือ ครก.112 ในบริบทนั้น) เพื่อเสนอร่าง พ.ร.บ. แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112
ในครั้งนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทย ก็ได้วินิจฉัยว่าร่างกฎหมายดังกล่าวไม่เข้าหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ทำให้ประชาชนเสียสิทธิในการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย นายปิยบุตร เห็นว่า หากปล่อยให้คำวินิจฉัยของประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่สุดและไม่สามารถโต้แย้งได้ การเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติของประชาชนจะถูกจำกัดสิทธิได้ตามอำเภอใจ เพียงเพราะประธานสภาอ้างว่าร่างกฎหมายไม่เข้าหมวด 3 หรือหมวด 5
นายปิยบุตร ตั้งข้อสังเกตว่า คำวินิจฉัยของประธานสภาผู้แทนราษฎรในกรณีนี้ มีลักษณะคล้ายคำสั่งทางปกครอง ซึ่งเป็นการวินิจฉัยโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เช่นเดียวกับการที่องค์กรเจ้าหน้าที่จะออกใบอนุญาตต่างๆ ดังนั้น หากพิจารณาตามระบบกฎหมายทั้งหมด ประชาชนผู้เข้าชื่อเสนอร่างพ.ร.บ. ควรมีสิทธิในการโต้แย้งคำวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลปกครองได้
ทางออกกฎหมายและบทบาทพรรคประชาชน
นอกจากการโต้แย้งทางนิติกรรมแล้ว นายปิยบุตร ยังเสนอช่องทางอื่นในการผลักดันร่างกฎหมายนี้ คือการใช้สิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 20 คนขึ้นไป ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา โดยจากการสำรวจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมืองในปัจจุบัน พบว่า มีเพียงพรรคประชาชนเท่านั้นที่กระตือรือร้นและพร้อมจะสนใจประเด็นปัญหานี้ ส่วนพรรคอื่นๆ นั้นแทบไม่มีความหวังในการสนับสนุน
ดังนั้น จึงถือเป็นความท้าทายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชน ว่าจะกล้ายื่นร่างกฎหมายนี้เข้าสู่สภาหรือไม่ เพื่อแสดงออกถึงความกล้าหาญทางการเมืองและการปกป้องสิทธิประชาชน นายปิยบุตร ยังทิ้งท้ายไว้ว่า แม้ในปี 2554 จะไม่ได้มีการฟ้องศาลปกครอง แต่ในปัจจุบันมีความเห็นทางกฎหมายที่ถกเถียงกันได้ว่า คำวินิจฉัยดังกล่าวสามารถโต้แย้งได้ และควรเปิดช่องให้ประชาชนมีช่องทางทางกฎหมายในการปกป้องสิทธิในการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายของตนเอง
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