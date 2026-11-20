ปิยรัฐ แจงสิทธิชุมนุมเจน Z อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญ
นายปิยรัฐ จงเทพ สส. พรรคประชาชน ชี้การชุมนุมของเจน Z เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ หากช่องทางสภาไม่ตอบโจทย์ การแสดงออกทางตรงจึงเป็นทางออก พร้อมระบุกรอบเวลาชุมนุมชัดเจน
นาย ปิยรัฐ จงเทพ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาชี้แจงกรณีการเตรียมจัดกิจกรรมชุมนุมของ กลุ่มนักเรียน หรือที่เรียกกันว่า ม็อบเจน Z โดยระบุว่า การออกมาชุมนุมในครั้งนี้ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่จะใช้แสดงออกซึ่งความต้องการหรือข้อเรียกร้องต่างๆ
สส.จากพรรคประชาชน ยืนยันว่าโดยปกติประชาชนมักใช้อำนาจทางอ้อมผ่านการส่งเสียงไปยังสภาผู้แทนราษฎร แต่ในกรณีเมื่อช่องทางเหล่านั้นไม่สามารถส่งเสียงไปถึงผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกมาชุมนุมจึงถือเป็นการใช้สิทธิอำนาจทางตรงที่มีอยู่ตามกฎหมายสูงสุดของประเทศAlso read'ตั้ม' ยื่นหลักฐานดีเอสไอ ฉะ 'กัน จอมพลัง' ใช้บัญชีม้าให้คนดังบริจาค
สิทธิทางตรงตามรัฐธรรมนูญกรณีช่องทางสภาไม่ตอบโจทย์
นายปิยรัฐ อธิบายเพิ่มเติมว่า การชุมนุมเป็นกลไกสำคัญในการแสดงเจตจำนงของประชาชนเมื่อพบว่าอำนาจทางอ้อมผ่านนักการเมืองหรือสมาชิกสภาไม่เพียงพอต่อความต้องการ การชุมนุมจึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติ แต่เป็นสิทธิที่คุ้มครองไว้ภายใต้รัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของสังคม
กรอบเวลาชุมนุมชัดเจนไม่คาดการณ์ความรุนแรงในอนาคต
เมื่อถูกถามถึงแนวโน้มว่ากิจกรรมจะยกระดับความรุนแรงหรือไม่เพื่อไปสู่เป้าหมาย นายปิยรัฐกล่าวว่า ไม่สามารถการันตีหรือระบุทิศทางการชุมนุมในอนาคตได้อย่างแม่นยำว่าสถานการณ์จะลุกลามไปถึงขั้นไหน แต่ในเชิงหลักการแล้ว การเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนหรือประชาชนทั่วไปมักมีกำหนดการที่ชัดเจนและเป็นระบบ
สำหรับการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในครั้งนี้ ได้มีการกำหนดเวลาเริ่มต้นกิจกรรมไว้ที่ 15.00 น. และจะเสร็จสิ้นภายในเวลา 19.00 น. ของวันที่กำหนด ซึ่งสะท้อนถึงความมีวินัยและการเตรียมความพร้อมของกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะจัดการพื้นที่และกิจกรรมให้อยู่ในขอบเขตที่ตกลงร่วมกันไว้ก่อนล่วงหน้า
บทบาทเยาวชนและทิศทางกิจกรรมทางการเมืองในสังคมไทย
การเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนหรือเจน Z ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนไทยที่ต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อสังคมอย่างตรงไปตรงมา การมีกรอบเวลาที่แน่นอนเช่นนี้ ช่วยลดความไม่แน่นอนและแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างดี
นายปิยรัฐ ไม่ได้แสดงท่าทีสนับสนุนหรือคัดค้านเนื้อหาของการชุมนุม แต่เน้นย้ำไปที่หลักการพื้นฐานของสิทธิประชาชนในการแสดงออก ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายควรเคารพและทำความเข้าใจ โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในระบบการเมืองยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่
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