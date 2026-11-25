ปิดฤดูกาล Toyota Gazoo Racing Thailand 2026 เชียงใหม่ แชมป์ Yaris และ Corolla GR Sport ปรากฏชื่อ
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จัดปิดฤดูกาล Toyota Gazoo Racing Thailand 2026 สนามที่ 5 จ.เชียงใหม่ วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2569 พร้อมประกาศความตื่นเต้นของฤดูกาล 2027
การแข่งขันรถมอเตอร์สปอร์ตอย่างหนักของ Toyota Gazoo Racing Thailand 2026 ได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในสนามที่ 5 ซึ่งจัดขึ้น ณ สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่ ในช่วงวันที่ 21 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 การปิดฤดูกาลนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะในรายการต่างๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของโตโยต้าในการยกระดับกีฬามอเตอร์สปอร์ตในไทยให้เข้าถึงประชาชนและเยาวชนมากขึ้นผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและเข้มข้น
ภาพรวมการเปิดงานและบทบาทของผู้บริหารโตโยต้า
พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายณัทธร ศรีนิเวศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในฐานะผู้กล่าวเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยท่านได้แสดงความขอบคุณต่อทางจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น ห้างร้าน และพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับและสนับสนุนกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตมาโดยตลอดAlso readสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงทอดพระเนตรการแข่งขัน Princess's Cup Thailand 2026 ยกระดับมาตรฐานขี่ม้าสู่สากล
นายณัทธร ศรีนิเวศน์ ยังได้ระบุว่า ในปีนี้ถือเป็นปีที่ 19 แล้วที่โตโยต้าได้จัดการแข่งขันที่เชียงใหม่ ซึ่งสนามเชียงใหม่ถือเป็นสนามที่ 5 ของการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Thailand 2026 ทั้งหมด โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมพิสูจน์สมรรถนะ ความทนทาน และสนุกสนานไปกับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบประเภท One Make Race
ร่วมในพิธีเปิดยังมี นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายส่งเสริมกีฬา ตลอดจนหน่วยงานราชการจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน พร้อมเชิญชวนให้แฟนคลับเข้าร่วมชมภายในบูธของผู้แทนจำหน่ายที่มีข้อเสนอพิเศษ
รายละเอียดการแข่งขันรถยาริสและนวัตกรรมเชื้อเพลิงทางเลือก
การแข่งขันในรายการ Yaris One Make Race : Division 1 ซึ่งกำหนดให้แข่งทั้งหมด 20 รอบ ได้ออกสตาร์ทด้วยความรวดเร็วของรถ Yaris Hatchback โดยหนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือการใช้รถแข่งเชื้อเพลิงทางเลือก Yaris One Make Race Carbon Neutral Fuel เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
ตลอด 20 รอบการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและสนุกสนาน ผู้เข้าแข่งขันชิงตำแหน่งแชมป์สนามสุดท้ายของรายการนี้ คือ ชิษณุพงศ์ โพธิ์เจริญธรรม หมายเลข 53 จากทีม Apex Sim Racing Team by HGRAcademy ซึ่งสามารถคว้าชัยชนะมาได้
ส่วนในรายการ Yaris One Make Race : Division 2 ที่แข่งขัน 20 รอบเช่นเดียวกัน บรรยากาศก็ร้อนไม่แพ้กัน โดยมีการเปิดตัวนักแข่งจากทีม Toyota Racing Star Team อย่าง อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ปังปอนด์-อัครวุฒิ หรือ ป๊ายปาย โอริโอ้ ซึ่งลงสนามเพื่อสร้างสีสันและเสียงเชียร์จากแฟนๆ รถแข่งจำนวนมาก
ผลการแข่งขัน Yaris One Make Race : Division 2 ปรากฏว่า แชมป์สนามสุดท้ายตกเป็นของ เคลแมน เหลียง หมายเลข 39 ซึ่งทำเวลาได้อย่างยอดเยี่ยมผ่านเข้าเส้นชัยเป็นลำดับแรก ปิดฉากการแข่งขันรุ่นนี้ลงอย่างสวยงาม
การแข่งขันรถผู้หญิง ไฮลักซ์ รีโว่ และ โคโรลล่า อัลติส
ในรายการ Yaris ATIV Lady One Make Race ที่แข่งขัน 20 รอบ เน้นให้นักแข่งหญิงแสดงทักษะการขับขี่ โดยมีนักแข่งดาวรุ่งจากทีม Toyota Racing Star Team อย่าง มิย่า หรือ พิชชา ทองเจือ ซึ่งลงสนามด้วยรถ Yaris ATIV One Make Race Carbon Neutral Fuel เพื่อร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมเชื้อเพลิงทางเลือก
ผลการแข่งขัน Yaris ATIV Lady One Make Race ปรากฏว่า แชมป์สนามสุดท้ายของฤดูกาลตกเป็นของ เขมิสรา ขอนพุดซา หมายเลข 195 จากทีม Pumpkin - Burgundi - KMR Racing Team ซึ่งสร้างความประทับใจให้ผู้ชมรอบสนามด้วยฝีมือการขับที่คล่องแคล่ว
สำหรับรายการ HiLux Revo One Make Race ที่แข่งขัน 20 รอบ เป็นการโชว์สมรรถนะของรถกระบะสายพันธุ์แกร่งด้วยเครื่องยนต์ GD Super Power ขนาด 2,400 ซีซี ผลการแข่งขันตำแหน่งแชมป์สนามนี้ ตกเป็นของ หมายเลข 22 ชื่อ โชคชัย จารุนงคราญ ที่แสดงพลังความเร็วอย่างเต็มกำลัง
ปิดท้ายด้วยการแข่งขัน Corolla Altis GR Sport One Make Race ที่กำหนดให้แข่งขัน 22 รอบ ซึ่งเป็นศึกปิดสนามที่มีความเข้มข้นและเร้าใจที่สุด โดยมีการมีส่วนร่วมของนักแข่งจากทีม Toyota Racing Star Team อย่าง ปังปอนด์ หรือ อัครวุฒิ ดารานักแข่งฝีมือดี
หลังจากจบการแข่งขัน 22 รอบ ผลปรากฏว่า หมายเลข 66 ชื่อ ศริทธนา มิตรอารี จากทีม Lenso Motorsport Sinthorn by Vanguard Garage คว้าแชมป์อันดับ 1 ไปครอง สร้างความยินดีให้แก่ทีมและแฟนคลับที่คอยเชียร์อย่างใกล้ชิด
กิจกรรม GR Kart และการแสดงสมรรถนะพิเศษ
นอกจากการแข่งขันรถยนต์แล้ว งานนี้ยังมีการจัดแสดง GR Kart เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จาก TOYOTA GAZOO Racing ที่มุ่งทำให้กีฬามอเตอร์สปอร์ตเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่สามารถสัมผัสความสนุกในการควบคุมรถและต่อยอดสู่เส้นทางนักแข่งในอนาคต
มีกิจกรรมพิเศษระหว่างแข่งขันคือ GR Kart ที่นำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมการประกบคู่แข่งขันระหว่างนักแข่งรุ่นจิ๋วจาก TrueVisions - TOYOTA Junior Go-Kart Training กับนักแข่งรุ่นพี่จากทีม Toyota Gazoo Racing Thailand ที่มากด้วยประสบการณ์
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม HiLyux HEV GR Sport Hot Lap ซึ่งดึงดาราดังอย่าง ท็อป ทศพล และ น้อง Ally มาร่วมกิจกรรมเพื่อเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับ โดยโชว์ความคล่องแคล่วและสมรรถนะของรถยนต์ Hybrid พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แฟนๆ ได้พูดคุยใกล้ชิดกับนักแข่งทีม Toyota Racing Star Team ได้แก่ ปังปอนด์-อัครวุฒิ, ป๊ายปาย โอริโอ้, และ มิย่า ทองเจือ
สรุปผลงานและทิศทางสู่ฤดูกาล 2027
ช่วงเย็นถึงค่ำ ภายในงานมีการแสดงชุดพิเศษจากเยาวชนโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ชมการแสดงไนท์โชว์สุดตระการตาของ ATIV HEV GR Sport Car Performance Show และการแสดงรถตระกูล GR Performance Show
ไฮไลต์สุดท้ายคือการโชว์ดริฟต์ระดับมืออาชีพโดย GR Triple Drift Show ซึ่งขับโดยนักขับผู้เชี่ยวชาญชื่อ เป้ และ ปอนด์ ก่อนปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวง THE TOYS พร้อมบูธโปรโมชั่นพิเศษจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าในเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถช้อปของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จาก TOYOTA GAZOO Racing GR Collection และสินค้าแต่งรถอีกมากมาย ซึ่งสะท้อนถึงความสนุกที่เต็มอิ่มตลอดสองวันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
สำหรับอนาคต นายณัทธร ศรีนิเวศน์ ได้ยืนยันว่า การแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Thailand จะกลับมาในฤดูกาลหน้า ปี 2027 ซึ่งเชื่อว่าจะมีความมันส์ที่สุด ข้นข้น และเร้าใจยิ่งกว่าเดิมอย่างแน่นอน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตทุกท่าน
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