ปิดหลักสูตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมระดับสูง รุ่นที่ 13 เสริมเครือข่ายผู้นำเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ
นางสาวดาริกา ศรณย์เกตุ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร ปธส.13 จำนวน 73 ท่าน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติจริงและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะอย่างเป็นทางการ แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 หรือ ปธส.13 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2567 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคาร กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูงของประเทศ
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้นางสาวดาริกา ศรณย์เกตุ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว โดยมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการอบรมจำนวน 73 ท่าน ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงความรู้เชิงวิชาการไปสู่การปฏิบัติจริงในนโยบายภาครัฐ และเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลAlso readกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัย ฝนตกหนักภาคใต้ 9-13 พ.ย. 2569
รายละเอียดหลักสูตรและการร่วมมือทางวิชาการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง หรือ ปธส. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา โดยเป็นการร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมรุ่นที่ 13 นี้ ได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง 12 มิถุนายน 2567 เพื่อสร้างภาคีความร่วมมือสำคัญที่ช่วยผลักดันภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยไปสู่เป้าหมายตามที่ประกาศร่วมกับนานาชาติ
กระบวนการเรียนการสอนมุ่งหล่อหลอมวิสัยทัศน์ให้กับนักบริหารยุคใหม่ ให้สามารถจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างองค์รวมและบูรณาการ ตามแนวทางที่จะนำพาประเทศไปสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกภาคส่วนและทุกสาขาอาชีพ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งเตรียมความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น
มุมมองผู้เกี่ยวข้องและความสำคัญของการปรับตัว
ด้านนางสาวดาริกา ศรณย์เกตุ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวในงานว่า นโยบายจากผู้บริหารระดับสูงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับการเตรียมพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นสำหรับประเทศไทย แม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในโลก แต่กลับมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอันดับต้นๆ ของโลก
ดังนั้น การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงเป็นอีกส่วนสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคส่วนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจและรายได้ของประเทศและประชาชน ได้แก่ ด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ด้านการท่องเที่ยว ด้านการจัดการน้ำ ด้านสาธารณสุข ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จะมีผลกระทบต่อบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงในการดำรงชีวิตของคนไทยในอนาคต
ผลกระทบจริงในภาคพื้นที่และข้อเสนอเชิงนโยบาย
ผลงานที่สำคัญของหลักสูตรในครั้ง คือ การที่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ปธส. รุ่นที่ 13 ได้ร่วมกันศึกษาวิจัยและจัดทำสารนิพนธ์ภายใต้แนวคิด "Low Carbon Resilience" โดยใช้พื้นที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ศึกษา ผ่านการศึกษารายละเอียดประเด็นสำคัญ 7 หัวข้อ ครอบคลุมทั้งด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเสริมสร้างขีดความสามารถ การยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs และด้านคาร์บอนฟุตพรินต์
ผลลัพธ์จากการศึกษาดังกล่าว จะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางและข้อเสนอเชิงนโยบายในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ ผลการอบรมหลักสูตร ปธส.13 ในครั้งนี้ อนุมัติผู้สำเร็จการอบรมรวมทั้งสิ้นจำนวน 73 คน ส่งผลให้หลักสูตร ปธส. มีนักบริหารระดับสูงจากภาคส่วนต่างๆ สำเร็จการอบรมตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 13 รวมแล้วจำนวนมากกว่า 900 คน
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