ปิดตัว Microsoft To Do ปี 2027 สู่ Planner หรือแอปอื่น
Microsoft ประกาศปิด Microsoft To Do 30 มิ.ย. 2027 บัญชีส่วนตัวต้องย้ายข้อมูลหรือหาแอปใหม่ ส่วนบัญชีงานใช้ Planner
บริษัท ไมโครซอฟต์ (Microsoft) ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะยุติการให้บริการแอปพลิเคชันจัดการงานและลิสต์ To-Do List ชื่อ Microsoft To Do โดยกำหนดวันปิดให้บริการถาวรคือวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2570 หรือปี 2027 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีผลต่อผู้ใช้งานทั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows Mac iOS และ Android รวมถึงผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ ที่ต่างต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการย้ายข้อมูลหรือค้นหาแอปพลิเคชันทางเลือกใหม่ในการจัดระเบียบงานประจำวัน
กำหนดการปิดตัวและผลต่อบัญชีส่วนตัว
การหยุดให้บริการของ Microsoft To Do จะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2570 โดยระบบเบื้องหลังต่างๆ เช่น API และระบบซิงโครไนซ์ข้อมูลที่แอปพลิเคชันอื่นพึ่งพาอยู่ จะทยอยหยุดทำงานในขั้นตอนหลังจากวันปิดให้บริการหลัก สำหรับผู้ใช้ที่สมัครสมาชิก Microsoft 365 Personal หรือ Family ซึ่งผูกกับบัญชี Microsoft ส่วนตัว จะต้องเป็นผู้ดำเนินการเลือกแอปพลิเคชันจัดการงานตัวใหม่ด้วยตนเอง โดยไม่สามารถใช้ Microsoft Planner เป็นที่รองรับงานส่วนตัวได้โดยตรงแม้จะมีสิทธิ์ใช้งานอยู่แล้วAlso readATTACK on TITAN The Musical เปิดฉากกรุงเทพฯ พฤษภาคม 2027 ไอคอนสยาม
ผู้ดูแลระบบบัญชีขององค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่ใช้ Microsoft To Do ผ่านบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึง Microsoft Planner เพื่อรับช่วงต่อการจัดการงาน ในขณะที่ผู้ใช้บัญชีส่วนตัวที่ไม่ได้ผูกกับองค์กรหรือโรงเรียนต้องแยกกันเตรียมการ โดยไมโครซอฟต์ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะลบข้อมูลงานเดิมของผู้ใช้ทันทีในวันปิดบริการ แต่แนะนำให้ผู้ใช้สำรองข้อมูลสำคัญไว้ก่อนถึงกำหนดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลไม่สูญหาย
ทางเลือกสำหรับผู้ใช้บัญชีงานและฟีเจอร์ Planner
สำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่ใช้งาน Microsoft To Do ผ่านบัญชีองค์กรหรือโรงเรียน ไมโครซอฟต์ได้กำหนดให้ Microsoft Planner เป็นแอปพลิเคชันรับช่วงต่ออย่างเป็นทางการ โดยฟีเจอร์ My tasks ใน Planner จะถูกเปิดใช้ให้ทำงานรวมงานส่วนตัวที่ผู้ใช้จดบันทึกเองและงานที่ทีมมอบหมายไว้ในที่เดียว ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2569 งานส่วนตัวที่สร้างขึ้นใหม่ใน Planner จะถูกจัดเก็บไว้ในแผนส่วนตัว (Private Plan) ซึ่งแยกจากงานของทีม
ทั้งนี้ งานเดิมจาก Microsoft To Do ที่ปรากฏอยู่ใน Planner จะยังคงสามารถดูและจัดการได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2570 แต่จะไม่มีกระบวนการย้ายข้อมูลอัตโนมัติเข้าแผนใหม่ใดๆ ทั้งสิ้น สมาชิกและสิทธิ์ในการเข้าถึงลิสต์ที่แชร์ไว้เดิมจะไม่ได้โอนย้ายตามไปด้วย ผู้ใช้งานจึงจำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิ์และการแชร์รายการใหม่ภายในระบบ Planner เองเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการทำงานร่วมกันของทีมงาน
ข้อแตกต่างด้านการแจ้งเตือนและแพลตฟอร์ม
การย้ายจาก Microsoft To Do ไปยัง Microsoft Planner มีประเด็นสำคัญด้านการแจ้งเตือนที่ต้องระวังเป็นพิเศษ เนื่องจาก Planner ใช้ระบบการแจ้งเตือนวันครบกำหนดที่มีลักษณะและการทำงานต่างออกไปจาก To Do ผู้ใช้งานที่ตั้งเวลาเตือนแบบซ้ำๆ (Recurring reminders) ไว้ใน To Do ควรเผื่อเวลาในการทดลองตั้งค่าใหม่บน Planner เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของการแจ้งเตือน งานที่สำคัญเช่นวันจ่ายบิลหรือนัดหมายสำคัญ ควรถูกตั้งเตือนในแอปพลิเคชันใหม่โดยเร็วที่สุด
นอกจากนี้ ไมโครซอฟต์ยังระบุชัดเจนว่า Microsoft Planner จะใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชัน Teams เท่านั้น โดยไม่มีแผนพัฒนาแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปแยกต่างหากสำหรับระบบ Windows หรือ Mac เพื่อมาทดแทน Microsoft To Do ในรูปแบบแอปแยกตัวเช่นเดิม ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จึงต้องปรับพฤติกรรมการใช้งานไปสู่แพลตฟอร์มเว็บหรือการทำงานผ่าน Teams เป็นหลัก
เบื้องหลังประวัติศาสตร์และการแนะนำตัว
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีรากฐานมาจากประวัติการเข้าซื้อกิจการของไมโครซอฟต์ โดยซื้อกิจการบริษัท 6Wunderkinder ผู้พัฒนาแอป Wunderlist ในปี พ.ศ. 2558 ด้วยมูลค่าดีลประเมินไว้ระหว่าง 100 ถึง 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทีมงานจาก Wunderlist ได้พัฒนาต่อเป็น Microsoft To Do และเมื่อแอป Wunderlist ปิดตัวลงในปี พ.ศ. 2563 ผู้ใช้มีช่องทางนำเข้ารายการเดิมเข้าสู่ To Do ได้
สำหรับผู้ใช้บัญชีส่วนตัวที่อาจพลาดรายการสำคัญหรือลิสต์ที่แชร์กับบุคคลอื่น ควรเริ่มตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานและเตรียมจัดการข้อมูลโดยแยกบัญชีส่วนตัวออกจากบัญชีงานให้ชัดเจน หากคุณยังไม่ได้สำรวจขั้นตอนการส่งออกข้อมูลจาก Microsoft ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 บริษัทยังไม่ได้นำเสนอรูปแบบไฟล์ ขอบเขตข้อมูลที่รองรับ หรือวิธีการนำเข้าไฟล์ดังกล่าวเข้าสู่ Planner หรือแอปพลิเคชันอื่นอย่างเป็นทางการ ดังนั้นการวางแผนล่วงหน้าและการทดลองใช้แอปพลิเคชันทางเลือกอื่นจึงเป็นขั้นตอนที่จำเป็นก่อนถึงวันปิดบริการในปี 2027
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