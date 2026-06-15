ปิดฉากซีรีส์สุดอบอุ่น! อุ้ม-แบม จัดเต็มส่งท้าย Fulfill รักเติมเต็ม ในงานแฟนมีตติ้งที่ซาบซึ้งใจ

สรุปบรรยากาศงาน Fulfill รักเติมเต็ม Final Episode with OomBam ที่ SiamPic Hall แฟนคลับร่วมปิดฉากซีรีส์กับอุ้ม อิษยา และแบม สราลี อย่างอบอุ่น มีทั้งโชว์ ทอล์ก เกม และเซอร์ไพรส์สุดประทับใจ
งาน ' Fulfill รักเติมเต็ม Final Episode with OomBam' ที่จัดขึ้น ณ SiamPic Hall สยามสแควร์วัน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับที่มาร่วมปิดฉาก ซีรีส์ สุดฮอตอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความผูกพันระหว่างสองนางเอกสาว ' อุ้ม อิษยา ' และ ' แบม สราลี ' กับแฟนๆ ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสุดท้ายของ ซีรีส์ ' Fulfill รักเติมเต็ม ' โดยตั้งแต่ก่อนเข้างานแฟนคลับต่างพากันเดินทางมาถ่ายรูปกับซุ้มดอกไม้และซุ้มเงินที่จัดทำขึ้นอย่างตั้งใจ เพื่อแสดงถึงความรักและการสนับสนุนที่มีให้แก่ทั้งคู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซุ้มเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การตกแต่ง แต่เป็นสัญลักษณ์ของกำลังใจที่แฟนๆ มอบให้กับทั้งอุ้มและแบม รวมถึงทีมงานทุกคนที่ร่วมสร้าง ซีรีส์ นี้ขึ้นมา ก่อนที่ประตูฮอลล์จะเปิดออก งานเริ่มต้นด้วยโชว์เปิดตัวเพลง 'Verified (ติ๊กถูก)' ที่ทั้งคู่ร้องและเต้นกันอย่างสดใส สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชม โดยมี 'สายฝน ชีช้าง' มารับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการตลอดทั้งงาน สายฝนได้สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและอบอุ่น ทำให้แฟนคลับรู้สึกเหมือนได้อยู่ร่วมกับครอบครัวเดียวกัน จากนั้นเข้าสู่ช่วง Part Talk ซึ่งทั้งอุ้มและแบมได้พูดคุยถึงความทรงจำและประสบการณ์ระหว่างการถ่ายทำ ตั้งแต่การเลือกนักแสดง การสร้างตัวละคร ไปจนถึงฉากที่ยากและซาบซึ้งใจ พวกเขาได้เล่าถึงความผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน และความรู้สึกที่ต้องบอกลาตัวละครที่รัก นอกจากนี้ยังมีช่วงที่ให้แฟนคลับได้ถามคำถามและแสดงความคิดเห็น ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่อบอุ่นระหว่างนักแสดงและผู้ชม หลังจากนั้นเป็นช่วง Part Game ที่ทั้งคู่ร่วมสนุกกับแฟนคลับในเกม 'จ้องตา' และ 'ใจเราตรงกันไหม' ซึ่งเรียกเสียงกรี๊ดและเสียงหัวเราะจากผู้เข้าร่วมงานอย่างสนั่นฮอลล์ ผู้โชคดีที่ชนะเกมได้รับคุกกี้และของที่ระลึกจาก ซีรีส์ ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัว 'Baby Blossom' ลูกรักที่พร้อมให้เหล่าอุนย่า อุนยาย รับไปเลี้ยง ซึ่งเป็นเซอร์ไพรส์ที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับที่รักในการเลี้ยงดูพืชพันธุ์ จากนั้นทุกคนได้รับชม ' Fulfill รักเติมเต็ม ' ตอนจบพร้อมกัน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและน้ำตาแห่งความซาบซึ้ง หลายคนถึงกับร้องไห้เมื่อฉากสุดท้ายของ ซีรีส์ ดำเนินไป ก่อนที่สองสาวจะขึ้นเวทีอีกครั้งเพื่อร้องเพลง 'แฟนผมน่ารัก' ซึ่งเป็นเพลงที่แฟนๆ ชื่นชอบ และได้กล่าวขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ร่วมเดินทางและสนับสนุนกันมาตลอด สร้างความประทับใจจนหลายคนน้ำตาคลอ จากนั้นเป็นช่วงเซอร์ไพรส์จากแฟนคลับที่จัดทำ Fan Project เพื่อแสดงความรักและความขอบคุณต่ออุ้มและแบม โปรเจกต์นี้ประกอบด้วยวิดีโอความทรงจำและของขวัญที่ทำด้วยมือ ทำให้ทั้งคู่ต่างซาบซึ้งจนน้ำตาไหลไม่หยุด ในช่วงท้าย ทุกคนได้ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด สร้างภาพความทรงจำสุดท้ายที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข งานนี้ได้รวบรวมทุกความทรงจำของ ' Fulfill รักเติมเต็ม ' ไว้อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นการส่งท้ายที่งดงามและน่าจดจำ แทนคำขอบคุณจากอุ้มและแบมถึงแฟนคลับทุกคนที่อยู่เคียงข้างกันตลอดม.
งาน 'Fulfill รักเติมเต็ม Final Episode with OomBam' ที่จัดขึ้น ณ SiamPic Hall สยามสแควร์วัน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับที่มาร่วมปิดฉากซีรีส์สุดฮอตอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความผูกพันระหว่างสองนางเอกสาว 'อุ้ม อิษยา' และ 'แบม สราลี' กับแฟนๆ ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสุดท้ายของซีรีส์ 'Fulfill รักเติมเต็ม' โดยตั้งแต่ก่อนเข้างานแฟนคลับต่างพากันเดินทางมาถ่ายรูปกับซุ้มดอกไม้และซุ้มเงินที่จัดทำขึ้นอย่างตั้งใจ เพื่อแสดงถึงความรักและการสนับสนุนที่มีให้แก่ทั้งคู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซุ้มเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การตกแต่ง แต่เป็นสัญลักษณ์ของกำลังใจที่แฟนๆ มอบให้กับทั้งอุ้มและแบม รวมถึงทีมงานทุกคนที่ร่วมสร้างซีรีส์นี้ขึ้นมา ก่อนที่ประตูฮอลล์จะเปิดออก งานเริ่มต้นด้วยโชว์เปิดตัวเพลง 'Verified (ติ๊กถูก)' ที่ทั้งคู่ร้องและเต้นกันอย่างสดใส สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชม โดยมี 'สายฝน ชีช้าง' มารับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการตลอดทั้งงาน สายฝนได้สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและอบอุ่น ทำให้แฟนคลับรู้สึกเหมือนได้อยู่ร่วมกับครอบครัวเดียวกัน จากนั้นเข้าสู่ช่วง Part Talk ซึ่งทั้งอุ้มและแบมได้พูดคุยถึงความทรงจำและประสบการณ์ระหว่างการถ่ายทำ ตั้งแต่การเลือกนักแสดง การสร้างตัวละคร ไปจนถึงฉากที่ยากและซาบซึ้งใจ พวกเขาได้เล่าถึงความผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน และความรู้สึกที่ต้องบอกลาตัวละครที่รัก นอกจากนี้ยังมีช่วงที่ให้แฟนคลับได้ถามคำถามและแสดงความคิดเห็น ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่อบอุ่นระหว่างนักแสดงและผู้ชม หลังจากนั้นเป็นช่วง Part Game ที่ทั้งคู่ร่วมสนุกกับแฟนคลับในเกม 'จ้องตา' และ 'ใจเราตรงกันไหม' ซึ่งเรียกเสียงกรี๊ดและเสียงหัวเราะจากผู้เข้าร่วมงานอย่างสนั่นฮอลล์ ผู้โชคดีที่ชนะเกมได้รับคุกกี้และของที่ระลึกจากซีรีส์ ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัว 'Baby Blossom' ลูกรักที่พร้อมให้เหล่าอุนย่า อุนยาย รับไปเลี้ยง ซึ่งเป็นเซอร์ไพรส์ที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับที่รักในการเลี้ยงดูพืชพันธุ์ จากนั้นทุกคนได้รับชม 'Fulfill รักเติมเต็ม' ตอนจบพร้อมกัน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและน้ำตาแห่งความซาบซึ้ง หลายคนถึงกับร้องไห้เมื่อฉากสุดท้ายของซีรีส์ดำเนินไป ก่อนที่สองสาวจะขึ้นเวทีอีกครั้งเพื่อร้องเพลง 'แฟนผมน่ารัก' ซึ่งเป็นเพลงที่แฟนๆ ชื่นชอบ และได้กล่าวขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ร่วมเดินทางและสนับสนุนกันมาตลอด สร้างความประทับใจจนหลายคนน้ำตาคลอ จากนั้นเป็นช่วงเซอร์ไพรส์จากแฟนคลับที่จัดทำ Fan Project เพื่อแสดงความรักและความขอบคุณต่ออุ้มและแบม โปรเจกต์นี้ประกอบด้วยวิดีโอความทรงจำและของขวัญที่ทำด้วยมือ ทำให้ทั้งคู่ต่างซาบซึ้งจนน้ำตาไหลไม่หยุด ในช่วงท้าย ทุกคนได้ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด สร้างภาพความทรงจำสุดท้ายที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข งานนี้ได้รวบรวมทุกความทรงจำของ 'Fulfill รักเติมเต็ม' ไว้อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นการส่งท้ายที่งดงามและน่าจดจำ แทนคำขอบคุณจากอุ้มและแบมถึงแฟนคลับทุกคนที่อยู่เคียงข้างกันตลอดม
อุ้ม อิษยา แบม สราลี Fulfill รักเติมเต็ม ซีรีส์ แฟนมีตติ้ง
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