ปายดินฟาร์ม ชูหอยเชอร์รี่สร้างรายได้หลักแสน
ปายดินฟาร์ม จังหวัดสุพรรณบุรี ก้าวจากพนักงานออฟฟิศสู่ผู้นำธุรกิจหอยเชอร์รี่สีทอง มุ่งมั่นสร้างรายได้หลักแสนด้วยระบบตลาดนำการผลิต
จากพนักงานออฟฟิศในกรุงเทพฯ สู่เจ้าของ ปายดินฟาร์ม เชอร์รี่สีทอง ที่สร้างรายได้หลักแสนใน จังหวัดสุพรรณบุรี แผนชีวิตที่เคยเขียนทิ้งไว้บนโต๊ะทำงานกลับกลายเป็นความจริง ด้วยการเปลี่ยนพื้นที่ไร่อ้อย 2 ไร่ ในตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ ให้เป็นฟาร์มเพาะเลี้ยง หอยเชอร์รี่สีทอง อย่างเต็มตัว
จุดเปลี่ยนชีวิตจากโทรทัศน์สู่เกษตรกร
จุดเริ่มต้นของปายดินฟาร์ม มาจากการที่เจ้าของกิจการดูรายการโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงสร้างรายได้จากการเลี้ยงหอยเชอร์รี่สีทอง จึงตัดสินใจติดต่อขอซื้อพันธุ์หอยเชอร์รี่สีทองจำนวน 4,000 ตัว ในราคาสูงถึง 200,000 บาท ผ่านบริการไปรษณีย์ เพื่อเริ่มต้นธุรกิจเกษตรบนที่ดินของครอบครัวAlso readรำลึก 14 ตุลา วุ่น! ผู้จัดโวยป้าย 'ทะลุฟ้า' ไม่เหมาะ ขอปลดด่วน ญาติวีรชนสวน ผู้จัดไม่เหลียวแล (มีคลิป)
เส้นทางของเกษตรกรมือใหม่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เธอต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งจากการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตและการสังเกตพฤติกรรมของหอยในบ่อจริง ต้องเผชิญกับปัญหาสารพัดเช่น หอยตาย หอยไม่วางไข่ หรือลูกหอยแกร็นไม่เจริญเติบโต จนเข้าใจธรรมชาติของหอยเชอร์รี่สีทองตั้งแต่เรื่องแหล่งอาหารไปจนถึงการจัดการบ่อ
เทคนิคการจัดการบ่อและควบคุมสภาพแวดล้อม
บ่อเลี้ยงขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 6 เมตร สามารถใส่หอยได้ประมาณ 7,000 ตัว การจัดการอาหารธรรมชาติโดยเฉพาะผักตบชวาซึ่งเป็นที่อาหารหลักนั้น มีเคล็ดลับสำคัญคือต้องนำผักตบชวามาพักในน้ำสะอาดนาน 24 ชั่วโมง แล้วตัดเอาเฉพาะส่วนก้านให้หอยกินเท่านั้น ห้ามให้อรากโดยเด็ดขาดเพราะรากเป็นส่วนที่ดักจับสารพิษและตะกอนหนักจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งอาจส่งผลให้หอยตายยกบ่อได้
นอกจากการจัดการอาหารแล้ว การควบคุมสภาพอากาศและคุณภาพน้ำยังเป็นหัวใจสำคัญ ในช่วงอากาศหนาวหอยจะไม่ยอมวางไข่ จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการเปิดไฟวอร์มไวต์ตอนกลางคืนเพื่อเพิ่มความร้อนความอบอุ่น ส่วนในฤดูร้อนที่แดดจัด แสงแดดจะทำให้เปลือกหอยเปลี่ยนเป็นสีดำ และหอยจะดูดเปลือกกันเองจนตาย โดยได้รับความช่วยเหลือจากกรมประมงในการตรวจวัดค่า pH ของน้ำให้เหมาะกับการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ
ระบบตลาดนำการผลิตและเครือข่ายลูกฟาร์ม
การหาตลาดเองเป็นเรื่องสำคัญ จึงใช้วิธีการตลาดนำการผลิต และสร้างเครือข่ายลูกฟาร์มทั่วไทย วงจรชีวิตของหอยเชอร์รี่สีทองแบ่งเป็นพ่อแม่พันธุ์ซึ่งมีอายุราว 2-3 ปี และลูกขุนที่มีอายุประมาณ 1 ปี ในขณะที่ตลาดทั่วไปเน้นเพียงการซื้อขายพ่อแม่พันธุ์เพื่อนำไปเลี้ยงต่อก่อให้เกิดภาวะล้นตลาดและหาคนรับซื้อไม่ได้ จึงมองโอกาสที่ยั่งยืนกว่าด้วยการสร้างโมเดลรับซื้อคืนเพื่อนำเนื้อหอยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ปายดินฟาร์มสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรด้วยการรับซื้อหอยเนื้อไซส์เหรียญ 10 บาทขึ้นไปคืนจากลูกฟาร์มในราคากิโลกรัมละ 110 บาท โดยมีระบบรถขนส่งคอยรับผลผลิตจากลูกฟาร์มทั่วประเทศกลับสู่สุพรรณบุรี ปัจจุบันปายดินฟาร์มมีเครือข่ายลูกฟาร์มมากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ ทำให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง
นวัตกรรมแปรรูปสู่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
ความสำเร็จในการบริหารจัดการยังส่งผลให้ปายดินฟาร์มได้รับการคัดเลือกให้เป็นฟาร์มต้นแบบในโครงการปรับวิธีการคิด พิชิตหนี้ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในพื้นที่อำเภอสามชุกและอำเภอหนองหญ้าไซ ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้แนวทางตลาดนำการผลิตมาช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร
จากจุดเริ่มต้นที่สร้างรายได้หลักหมื่น ยังได้นำนวัตกรรมแปรรูปเพิ่มมูลค่า จากสตรีทฟู้ดสู่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำด้วยอัตราการแลกเนื้อของหอยเชอร์รี่สีทองที่ต้องใช้หอยเปลือก 3 กิโลกรัม จึงจะได้เนื้อหอยบริสุทธิ์ 1 กิโลกรัม จึงได้นำนวัตกรรมและการวางแผนธุรกิจเชิงโครงสร้างมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แปรรูปภายใต้แบรนด์ปายดินฟาร์มถึง 6 รายการ เช่น บรรจุแพ็กสุญญากาศขนาด 1,000 กรัม ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้นำไปวางจำหน่ายในแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตของเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทั้ง 14 สาขาทั่วประเทศ
มีกำหนดวางขายในเดือนมกราคมปีหน้า ผลิตภัณฑ์ยอดฮิตในกระป๋องทรงยาว ทำจากเนื้อหอยเชอร์รี่สีทองบดละเอียดผสมผสานจนได้รสชาติหวานนุ่ม กรอบ เบา ไม่ใส่ผงชูรส ไม่ใส่ผงฟู และไม่ใส่วัตถุกันเสีย รสชาติเผ็ดแซ่บกลมกล่อมตามสูตรเอกลักษณ์ของเมืองสุพรรณบุรี ใช้น้ำมันน้อยและไม่ใส่ผงชูรส สามารถเปิดตลาดส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ และ สปป.ลาว
เมนูลวกจิ้มซีฟู้ดสไตล์ค็อกเทล ลาบและยำหอยเชอร์รี่สีทอง ได้รับผลตอบรับดีเยี่ยมด้วยเนื้อสัมผัสที่หวาน กรอบ หนุบหนับ ดึ้งสู้ฟันและไม่เหนียว ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเปิดตลาดส่งออกใหม่ให้กับเกษตรกรไทยได้อย่างยั่งยืน
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