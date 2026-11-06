ปานเทพ ย้ำมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินพร้อมตรวจสอบทุกบาททุกสตางค์ จี้ผู้กล่าวหาศึกษาข้อมูลก่อนโจมตี
ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ยืนยันความพร้อมเปิดบัญชีการเงินและตรวจสอบการบริจาคจากเจ๊อ้อย ชี้อดีตทนายแต้มอาจขาดข้อมูลเนื่องจากติดคุก
นาย ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธาน มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ยืนยันความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและกระบวนการดำเนินงานของมูลนิธิทุกมิติ พร้อมรับฟังการตรวจสอบจากทุกฝ่ายอย่างโปร่งใสและมาตรฐานเดียวกัน โดยไม่มีการปิดบังข้อมูลใด ๆ ต่อสาธารณชนหรือหน่วยงานภายนอกที่ต้องการเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องในการบริหารจัดการงบประมาณ
ยืนยันความโปร่งใสรับตรวจสอบมาตรฐานเดียวกัน
นายปานเทพ ชี้แจงว่า มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเป็นองค์กรที่ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานอื่นและองค์กรต่าง ๆ อย่างเข้มงวดอยู่แล้ว ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพร้อมรับการตรวจสอบด้วยมาตรฐานเดียวกัน โดยไม่จำกัดสิทธิ์ใครที่ต้องการเข้ามาตรวจสอบความโปร่งใสขององค์กร หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ ทางมูลนิธิยินดีชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อให้สาธารณะได้รับทราบอย่างชัดเจนที่สุดAlso read“กลัฟ” พลิกคาแรกแตอร์ “ตะวันลวง” พิสูจน์ฝีมือและได้ทาเล้นจ์ทักษะด้านการแสดง
เมื่อมีการสอบถามถึงประวัติการตรวจสอบที่ผ่านมา นายปานเทพยืนยันว่ามีการดำเนินการตรวจสอบกันทุกวันอย่างต่อเนื่อง และมั่นใจอย่างเต็มที่ในกระบวนการจัดเก็บข้อมูลการเงิน สามารถชี้แจงที่มาของเงินบริจาครวมถึงการนำเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างครบถ้วนทุกบาททุกสตางค์ ไม่มีการลักลอบใช้เงินนอกกรอบระเบียบของมูลนิธิแต่อย่างใด
เจ๊อ้อยแหล่งเงินหลักสนับสนุนภารกิจชายแดน
นายปานเทพเปิดเผยว่า นางจตุพร อุบลเลิศ หรือ "เจ๊อ้อย" คือผู้บริจาคเงินรายสำคัญของมูลนิธิ ซึ่งมีประวัติความต้องการมอบเงินให้แก่นายสนธ ลีฬทองกุล และนายปานเทพเป็นการส่วนตัวมาก่อน แต่ทั้งสองคนได้ปฏิเสธการรับเงินดังกล่าว จึงทำให้ "เจ๊อ้อย" ตัดสินใจนำเงินจำนวนนี้มาบริจาคผ่านมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินแทน เพื่อสนับสนุนภารกิจสำคัญตามแนวชายแดน
นายปานเทพอธิบายเพิ่มเติมว่า เมื่อเกิดสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดน มูลนิธิเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนความต้องการของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยเงินบริจาคทุกส่วนที่ได้รับจะเข้าสู่งระบบบัญชีของมูลนิธิอย่างเป็นระบบ มีรายการรับเงินและรายการใช้จ่ายที่สามารถตรวจสอบได้ทันที
สำหรับการสนับสนุนกองทัพบก นายปานเทพระบุว่า เดิมทีมีแนวคิดจะบริจาคเป็นเงินสด แต่ทางกองทัพบกมีความต้องการสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อภารกิจมากกว่า เพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหาให้ทันสถานการณ์ จึงดำเนินการจัดหาและส่งมอบสิ่งของตามความจำเป็น โดยอุปกรณ์บางประเภทไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดลักษณะเฉพาะได้เนื่องจากกระทบต่อความมั่นคง
ชี้อดีตทนายแต้มอาจขาดข้อมูลเนื่องจากติดคุก
นายปานเทพกล่าวถึงนายษิทรา เบี้ยวบังเกิด หรือ "ตั้น" อดีตทนายความ ที่ถูกศาลพิพากษาจำคุก 5 ปี 12 เดือน พร้อมให้ชดใช้เงิน 72 ล้านบาท ในคดีฉ้อโกง และได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสู้คดีชั้นอุทธรณ์ ว่า อาจเข้าใจว่าอีกฝ่ายไม่ทราบความเคลื่อนไหวของมูลนิธิ เนื่องจากติดคุกเป็นเวลานาน ทำให้ไม่ได้ติดตามข้อมูลการดำเนินงานที่มีการเผยแพร่ออกมาอย่างต่อเนื่อง
นายปานเทพฝากถึงผู้ต้องการตรวจสอบว่า ควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตั้งข้อสงสัยหรือกล่าวถึงการดำเนินงานของมูลนิธิ เพราะรายละเอียดต่าง ๆ มีการเผยแพร่อยู่บนเฟซบุ๊กมาโดยตลอด ไม่ใช่เรื่องที่ถูกปิดบังหรือไม่สามารถเข้าถึงได้ และควรระบุประเด็นให้ชัดเจนก่อนทำการตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง
ขยายความช่วยเหลือครอบคลุมภัยพิบัติทั่วถึง
ประธานมูลนิธิยืนยันว่า การดำเนินงานของมูลนิธิไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการสนับสนุนภารกิจชายแดนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยมีเผยแพร่ข้อมูลรายรับและรายจ่าย ตลอดจนความคืบหน้าของกิจกรรมผ่านช่องทางสื่อสารของมูลนิธิอย่างต่อเนื่อง
นายปานเทพย้ำอีกครั้งว่า มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินพร้อมให้ตรวจสอบที่มาของเงินบริจาคและการนำเงินไปใช้ทุกขั้นตอน โดยมองว่าการตรวจสอบเป็นเรื่องที่สามารถดำเนินการได้อย่างเปิดเผย แต่ผู้ตรวจสอบควรระมัดระวังและศึกษาข้อเท็จจริงก่อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและป้องกันความเสียหายต่อองค์กรที่ทำงานเพื่อส่วนรวม
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