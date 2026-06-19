ปานเทพ-อัจฉริยะ ยื่นหลักฐานใหม่ให้ดีเอสไอก่อนปิดคดีแตงโม ชี้พิรุธภาพถ่ายและข้อมูล GPS

นายปานเทพและนายอัจฉริยะยื่นเอกสารกว่า 1,300 หน้าให้ดีเอสไอ ก่อนสรุปปิดคดีแตงโม โดยอ้างหลักฐานภาพถ่าย กล้องวงจรปิด และ GPS ที่บ่งชี้ว่าแตงโมไม่ได้ตกเรือและมีการบิดเบือนข้อเท็จจริง
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569 นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน และนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ได้ยื่นเอกสารหลักฐานชุดใหม่ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ก่อนที่จะมีการสรุปปิดคดีการเสียชีวิตของ แตงโม นิดา การยื่นเอกสารครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการหารือกับเจ้าหน้าที่ ดีเอสไอ ซึ่งกำลังตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐ บิดเบือนข้อเท็จจริง ในคดีตามความผิดมาตรา 157 หรือไม่ นายปานเทพเปิดเผยว่ามูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินในฐานะนิติบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคุณแม่แตงโม และนายอัจฉริยะซึ่งเป็นผู้ร้องโดยตรง ได้รับเบาะแสสำคัญจากการถูกตำรวจฟ้องร้องถึงสามคดี แต่ศาลชั้นต้นได้ยกฟ้องทั้งหมด ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการนำสืบของทั้งสองฝ่ายและพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าแตงโมไม่ได้ตกเรือ ไม่ได้อยู่บนเรือ และไม่ได้เสียชีวิตจากใบพัดเรือ นอกจากนี้ การได้รับมอบอำนาจจากคุณแม่แตงโมทำให้ทราบว่ายังไม่มีใครสามารถเข้าถึงเอกสารในสำนวนหลัก รวมถึงไฟล์ภาพ วิดีโอ และภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับคดี ซึ่งทำให้คณะทำงานยิ่งมั่นใจว่ามีการ บิดเบือนข้อเท็จจริง การตรวจสอบวิดีโอและภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดพบพิรุธหลายประการ ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่เวลา 20.36 น.
เป็นต้นไป ไม่ปรากฏภาพของแตงโมบนเรือ ทำให้เชื่อว่าแตงโมหายไปตั้งแต่เวลาดังกล่าว ภาพจากสะพานซังฮี้ขาไปเวลาประมาณ 21.51 น. แสดงจำนวนคนบนเรือ 5 คน แต่เวลา 21.54 น.
วินาทีที่ 42-44 มีเงาคนครบ 6 คน ก่อนถึงสะพานพระราม 8 อย่างไรก็ตาม ภาพดังกล่าวถูกตัดต่อโดยมีนางสาวอิจศรินทร์หรือกระติกปรากฏอยู่แต่ไม่มีภาพเดี่ยวของแตงโม ในช่วงเวลา 22.06 น. กล้องวงจรปิดไม่มีภาพ มีเพียงภาพถ่ายจากโทรศัพท์ที่อ้างว่าแตงโมเป็นคนถ่าย แต่ภาพกระติกเดี่ยวที่เวลา 22.13 น.
จริงแล้วถูกถ่ายตั้งแต่เวลา 21.57 น. ซึ่งเป็นช่วงขาไปไม่ใช่ขากลับ ระบบเวลาจึงไม่สอดคล้องกัน นอกจากนี้ ภาพจากท่าเรือพูลพิพัฒน์เวลา 22.13 น.
แม้แผ่นบันทึกภาพต้นฉบับจะชำรุด แต่ภาพดังกล่าวเคยถูกใช้ในคดีอื่น ทำให้ตรวจสอบได้ว่าบนเรือเหลือเพียง 5 คน ส่วนภาพเวลา 22.34 น. 10 วินาทีที่อ้างว่าเป็นช่วงแตงโมตกเรือนั้น จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นเพียงเงาวัตถุที่ลอยขึ้น ไม่ใช่บุคคลตกน้ำ จึงไม่มีหลักฐานยืนยันว่าแตงโมตกเรือในช่วงเวลาดังกล่าว คณะทำงานยังตรวจสอบข้อมูล GPS เรือและพบว่าหลังผ่านสะพานซังฮี้แล้ว ไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีแตงโมอยู่บนเรือ การจัดทำความเห็นเพิ่มเติมในคดีครั้งนี้ใช้เวลาหลายเดือน โดยมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านร่วมวิเคราะห์ เช่น นพ.
ธวัชชัย กาญจนรินทร์ นายเอกราช นามโภคิน นายคมสัน โพธิ์คง และทนายความในคณะทำงาน ซึ่งได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดจนถึงช่วงตี 3 ของวันก่อนยื่นเอกสาร นอกจากนี้ คณะทำงานยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบาดแผลบริเวณขาของแตงโม โดยเฉพาะข้อพับขวาที่มีลักษณะเป็นโพรงลึกหลายจุด และรอยช้ำที่หัวเข่าทั้งสองข้าง ซึ่งไม่สอดคล้องกับการเกิดจากใบพัดเรือเพียงอย่างเดียว หรือการพลัดตกเรือตามที่เคยสรุปไว้ โดยรวมเอกสารความเห็นเพิ่มเติมจำนวนกว่า 1,300 หน้า พร้อมเอกสารอ้างอิงด้านนิติเวช เพื่อส่งมอบให้ดีเอสไอใช้ประกอบการพิจารณาคดี ด้านนายอัจฉริยะกล่าวเพิ่มเติมว่า จากการติดตามคดีพบว่าคำให้การของบุคคลบนเรือและเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนมีความแตกต่างกันทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาคดี โดยเฉพาะช่วงเวลาที่แตงโมตกเรือซึ่งมีการให้ข้อมูลไม่ตรงกัน ทั้งเวลา 21.00 น. 22.00 น.
และ 22.34 น. นอกจากนี้ ตนได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลบนเรือสองรายต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งแล้ว โดยหวังว่าคดีนี้จะได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริ
แตงโม นิดา ดีเอสไอ หลักฐานใหม่ บิดเบือนข้อเท็จจริง คดีแตงโม
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