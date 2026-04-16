ปากีสถานทุ่มกำลังรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด รับการเจรจาสันติภาพสหรัฐ-อิหร่าน

ปากีสถานเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อรองรับการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นอีกครั้งในเร็วๆ นี้ โดยมีการระดมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนมหาศาลและขยายพื้นที่ครอบคลุม ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความมั่นใจในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านก่อนกำหนดการเสด็จเยือนสหรัฐของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3
ปากีสถาน ได้ยกระดับมาตรการรักษา ความปลอดภัย อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เพื่อเตรียมพร้อมรับ การเจรจาสันติภาพ ระหว่าง สหรัฐ อเมริกาและสาธารณรัฐอิสลาม อิหร่าน โดยก่อนหน้านี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ปากีสถาน ได้ใช้มาตรการคุมเข้มในลักษณะเดียวกัน ก่อนที่การเจรจารอบล่าสุดจะเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน
การพบปะครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยฝ่ายสหรัฐนำโดยรองประธานาธิบดี เจดี แวนซ์ ขณะที่ฝ่ายอิหร่านมีนายโมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน เป็นตัวแทน แหล่งข่าววงในเปิดเผยว่า การเตรียมการสำหรับการเจรจารอบล่าสุดนี้ มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนมหาศาล คิดเป็นเกือบสองเท่าของจำนวนที่ใช้ในการเจรจาครั้งก่อน โดยครั้งก่อนนั้น ได้มีการประจำการเจ้าหน้าที่กว่า 10,000 นาย ตลอดแนวถนนสองฝั่ง ตั้งแต่ฐานทัพอากาศนูร์ ข่าน ไปจนถึงโรงแรมเซเรนา ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม
ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จำนวนเจ้าหน้าที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเท่านั้น แต่ยังมีการขยายขอบเขตการปฏิบัติการไปยังถนนสายอื่นๆ นอกเหนือจากเส้นทางหลัก เพื่อรับประกันความปลอดภัยสูงสุดตลอดการดำเนินการเจรจา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวเมื่อวันที่ 14 เมษายน ว่า การเจรจากับอิหร่านอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งในปากีสถานภายในสองวันข้างหน้า ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่การพบปะกันในระดับสูงจะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งในเร็วๆ นี้
ปธน.ทรัมป์ แสดงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า สหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านได้สำเร็จ ก่อนที่กำหนดการเสด็จเยือนสหรัฐของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน นี้ โดยเมื่อถูกถามโดยผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว Sky News เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะบรรลุข้อตกลงก่อนการเสด็จเยือนของราชวงศ์อังกฤษ ปธน.ทรัมป์ ตอบด้วยความมั่นใจว่า เป็นไปได้ และเป็นไปได้อย่างมาก โดยให้เหตุผลว่า อิหร่านกำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนัก ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการยอมรับข้อตกลง
นอกจากนี้ ในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ปธน.ทรัมป์ยังกล่าวถึงสถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่าน โดยระบุว่า สงครามกับอิหร่านนั้น ใกล้จะจบลงแล้ว และเขามองว่ามันใกล้จะจบลงมากจริงๆ ซึ่งเป็นคำกล่าวที่บ่งชี้ถึงทิศทางเชิงบวกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อระหว่างสองประเทศ
นอกเหนือจากการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านแล้ว ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้เปิดเผยข่าวดีเกี่ยวกับการแก้ไขความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอีกด้วย โดยระบุว่า อิสราเอลและเลบานอนได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงเป็นระยะเวลา 10 วัน หลังจากที่ผู้นำของทั้งสองประเทศได้เดินทางมาพบปะหารือกันที่กรุงวอชิงตัน ดีซี
ความสำเร็จในการเจรจาหยุดยิงนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการลดความตึงเครียดในภูมิภาคที่เผชิญกับความขัดแย้งมาอย่างยาวนาน การดำเนินการของปากีสถานในการจัดหาพื้นที่และรักษาความปลอดภัยสำหรับการเจรจาครั้งสำคัญนี้ รวมถึงการส่งสัญญาณเชิงบวกจากประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความพยายามระดับนานาชาติในการแสวงหาแนวทางสันติภาพอย่างจริงจัง ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญในภูมิภาคและทั่วโลก
การทุ่มเททรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่อย่างมหาศาลของปากีสถาน สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของเวทีการเจรจาครั้งนี้ และความมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบรรลุข้อตกลงที่ยั่งยืน
