ปันจักสีลัตไทยต้อนรับโค้ชอินโด เนรมิตเทคนิคก่อนลุยศึกชิงแชมป์โลก
สมาคมปันจักสีลัตไทยต้อนรับคณะโค้ชอินโดนีเซีย 4 คน เตรียมปรับเทคนิคทัพนักกีฬาให้พร้อมที่สุดก่อนเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่อุซเบกิสถานในเดือนธันวาคมนี้
สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการต้อนรับคณะผู้ฝึกสอนจากประเทศอินโดนีเซียอย่างเต็มรูปแบบ โดยนายภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ อาจารย์นักรบ ทองแดง ประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคสมาคมฯ และผู้จัดการทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์โลก เดินทางไปให้การต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้เชี่ยวชาญจาก สหพันธ์ปันจักสีลัตนานาชาติ (PERSILAT) และ สมาคมปันจักสีลัตแห่งอินโดนีเซีย ( PB IPSI) จำนวน 4 ท่าน ตลอดระยะเวลาที่พำนักและปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย
คณะผู้เชี่ยวชาญอินโดนีเซียลงฝึกซ้อมเสริมเทคนิค
การดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Pencak Silat Road to Global Stage ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 27 ธันวาคม 2569 โครงการนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย ในการร่วมกันส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานกีฬาปันจักสีลัตในประเทศไทย คณะผู้ฝึกสอนทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายเอนเซป เอนดาร์ยานา (Encep Endaryana), นางสาวยีนี ยูเลียตี (Yeni Yuliati), นายเรซา ฮาร์เดียนสยาห์ (Reza Hardiansyah), และนายเออร์วัน รุสกี (Irwan Rusqi) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการปรับกลยุทธ์ให้กับทัพนักกีฬาAlso readSamsung BTS ARIRANG รวมเงื่อนไขรับเข็มกลัดกรุงเทพฯ
เตรียมความพร้อมก่อนไปแข่งขันชิงแชมป์โลก
อาจารย์นักรบ ทองแดง เปิดเผยแผนการดำเนินงานในช่วงแรก โดยคณะผู้ฝึกสอนชุดดังกล่าวจะเข้ามาช่วยเสริมสร้างความพร้อมและเติมเต็มเทคนิคให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์โลก ณ ประเทศอุซเบกิสถาน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ถึง 12 ธันวาคม 2569 การเข้ามาดูแลเทคนิคในจังหวะเวลานี้มีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้นักกีฬาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดก่อนเข้าสู่สนามแข่งขันจริงระดับนานาชาติ
วางรากฐานพัฒนาทักษะสโมสรทั่วประเทศ
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการเตรียมความพร้อมให้นักกีฬาทีมชาติไทย คณะผู้ฝึกสอนจากอินโดนีเซียมีกำหนดการเดินสายตระเวนไปฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะปันจักสีลัตสมัยใหม่ให้แก่สโมสรสมาชิกทั่วประเทศ กิจกรรมนี้มุ่งเน้นการวางรากฐานและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาในระดับสโมสรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายฐานกีฬาและสร้างผู้ที่มีทักษะมาตรฐานสากลในอนาคต
ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองสมาคม
การประสานงานระหว่างสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย กับ PB IPSI และ PERSILAT ครั้งนี้ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเตรียมทีมไปแข่งโลก แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคนิคการต่อสู้ที่ละเอียดอ่อน การมีผู้เชี่ยวชาญจากอินโดนีเซีย ประเทศต้นกำเนิดและผู้นำด้านกีฬาชนิดนี้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาไทยที่จะสามารถทัดเทียมกับคู่แข่งนานาชาติได้
ทิศทางอนาคตของการแข่งขันในอุซเบกิสถาน
ด้วยความเข้มข้นของการฝึกซ้อมภายใต้การดูแลของโค้ชระดับโลก การแข่งขันที่อุซเบกิสถานในเดือนธันวาคม 2569 จึงเป็นสนามทดสอบศักยภาพที่สำคัญ สมาคมฯ ตั้งเป้าหมายให้นักกีฬาสามารถนำผลงานกลับมายืนยันถึงความก้าวหน้าของวงการปันจักสีลัตไทย การสนับสนุนจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจะยังคงดำเนินต่อไป เพื่อสร้างความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนให้กับนักกีฬาระดับอาชีพและเยาวชนทั่วประเทศ
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