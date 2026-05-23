ปัตตานี เอฟซี สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสโมสร หลังเอาชนะ หนองบัวพิชญ เอฟซี ในช่วงดวลจุดโทษ

ปัตตานี เอฟซี สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสโมสร หลังจากเปิดบ้านเอาชนะ หนองบัวพิชญ เอฟซี ในช่วงดวลจุดโทษ 5-4 ศึกฟุตบอลเพลย์ออฟเลื่อนชั้น BYD SEAL 5 LEAGUE 2 ฤดูกาล 2025/26 รอบชิงชนะเลิศ นัดสอง เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2569 พร้อมคว้าสิทธิ์เลื่อนชั้นสู่ ไทยลีก 1 ได้เป็นครั้งแรก
รวมผล 2 นัด เสมอ 3-3 ปัตตานี เอฟซี สร้าง ประวัติศาสตร์ หน้าใหม่ของ สโมสร หลังเปิดบ้านเอาชนะ หนองบัวพิชญ เอฟซี ในช่วง ดวลจุดโทษ 5-4 ศึก ฟุตบอล เพลย์ออฟเลื่อนชั้น BYD SEAL 5 LEAGUE 2 ฤดูกาล 2025/26 รอบ ชิงชนะเลิศ นัดสอง เมื่อ วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2569 พร้อมคว้าสิทธิ์เลื่อนชั้นสู่ ไทยลีก 1 ได้เป็นครั้งแรก เกมนัดนี้ ปัตตานี เอฟซี เป็นฝ่ายเอาชนะในเวลา 120 นาที 2-1 ทำให้สกอร์รวมสองนัดเสมอกัน 3-3 ก่อนที่ ‘ปืนใหญ่ลังกาสุกะ’ จะยิงจุดโทษได้แม่นกว่า คว้าชัยสุดระทึก 5-4 เริ่มเกมมาถึงนาทีที่ 24 เจ้าถิ่นได้ลูกเตะมุมจากทางฝั่งขวา โดย ฟิลิปเป้ นูเนส เปิดบอลเข้าเขตโทษ ก่อนเป็น มาร์ลอน ดา ซิลวา ขึ้นโขกเต็มศีรษะส่งบอลตุงตาข่าย ช่วยให้ ปัตตานี เอฟซี ออกนำ 1-0 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก นาที 45+4 ทีมเยือนได้ฟรีคิก ก่อนบอลจะลอยมาเข้าทาง จักราวุธ สงมา โหม่งเข้าไปให้ หนองบัวพิชญ เอฟซี ไล่ตีเสมอ 1-1 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ดังกล่าว ครึ่งหลัง นาทีที่ 80 ปัตตานี เอฟซี ได้จุดโทษจากจังหวะที่ พันธกานต์ อาจสมบูรณ์ ทำแฮนด์บอลในเขตโทษ ก่อนที่ มาร์ลอน ดา ซิลวา จะรับหน้าที่ยิง แต่ถูกผู้รักษาประตูทีมเยือนเซฟเอาไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ช่วงทดเวลานาที 90+2 เจ้าถิ่นเดินหน้าบุกอย่างหนัก และเป็น มาร์ลอน ดา ซิลวา คนเดิม ตามซ้ำส่งบอลเข้าประตูไป ช่วยให้ ปัตตานี เอฟซี นำ 2-1 และทำให้สกอร์รวมกลับมาเท่ากันที่ 3-3 หลังจบ 90 นาที ทั้งสองทีมต้องต่อเวลาพิเศษอีก 30 นาที แต่ไม่มีฝ่ายใดทำประตูเพิ่มได้ ทำให้ต้องตัดสินหาผู้ชนะด้วยการ ดวลจุดโทษ และสุดท้ายเป็น ปัตตานี เอฟซี ที่ยิงได้เฉียบคมกว่า เอาชนะ หนองบัวพิชญ เอฟซี ไป 5-4 คว้าตั๋วเลื่อนชั้นสู่ ไทยลีก 1 ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกใน ประวัติศาสตร์ สโมส.
รวมผล 2 นัด เสมอ 3-3 ปัตตานี เอฟซี สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสโมสร หลังเปิดบ้านเอาชนะ หนองบัวพิชญ เอฟซี ในช่วงดวลจุดโทษ 5-4 ศึกฟุตบอลเพลย์ออฟเลื่อนชั้น BYD SEAL 5 LEAGUE 2 ฤดูกาล 2025/26 รอบชิงชนะเลิศ นัดสอง เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2569 พร้อมคว้าสิทธิ์เลื่อนชั้นสู่ ไทยลีก 1 ได้เป็นครั้งแรก เกมนัดนี้ ปัตตานี เอฟซี เป็นฝ่ายเอาชนะในเวลา 120 นาที 2-1 ทำให้สกอร์รวมสองนัดเสมอกัน 3-3 ก่อนที่ ‘ปืนใหญ่ลังกาสุกะ’ จะยิงจุดโทษได้แม่นกว่า คว้าชัยสุดระทึก 5-4 เริ่มเกมมาถึงนาทีที่ 24 เจ้าถิ่นได้ลูกเตะมุมจากทางฝั่งขวา โดย ฟิลิปเป้ นูเนส เปิดบอลเข้าเขตโทษ ก่อนเป็น มาร์ลอน ดา ซิลวา ขึ้นโขกเต็มศีรษะส่งบอลตุงตาข่าย ช่วยให้ ปัตตานี เอฟซี ออกนำ 1-0 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก นาที 45+4 ทีมเยือนได้ฟรีคิก ก่อนบอลจะลอยมาเข้าทาง จักราวุธ สงมา โหม่งเข้าไปให้ หนองบัวพิชญ เอฟซี ไล่ตีเสมอ 1-1 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ดังกล่าว ครึ่งหลัง นาทีที่ 80 ปัตตานี เอฟซี ได้จุดโทษจากจังหวะที่ พันธกานต์ อาจสมบูรณ์ ทำแฮนด์บอลในเขตโทษ ก่อนที่ มาร์ลอน ดา ซิลวา จะรับหน้าที่ยิง แต่ถูกผู้รักษาประตูทีมเยือนเซฟเอาไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ช่วงทดเวลานาที 90+2 เจ้าถิ่นเดินหน้าบุกอย่างหนัก และเป็น มาร์ลอน ดา ซิลวา คนเดิม ตามซ้ำส่งบอลเข้าประตูไป ช่วยให้ ปัตตานี เอฟซี นำ 2-1 และทำให้สกอร์รวมกลับมาเท่ากันที่ 3-3 หลังจบ 90 นาที ทั้งสองทีมต้องต่อเวลาพิเศษอีก 30 นาที แต่ไม่มีฝ่ายใดทำประตูเพิ่มได้ ทำให้ต้องตัดสินหาผู้ชนะด้วยการดวลจุดโทษ และสุดท้ายเป็น ปัตตานี เอฟซี ที่ยิงได้เฉียบคมกว่า เอาชนะ หนองบัวพิชญ เอฟซี ไป 5-4 คว้าตั๋วเลื่อนชั้นสู่ ไทยลีก 1 ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมส
ปัตตานี เอฟซี หนองบัวพิชญ เอฟซี ดวลจุดโทษ เพลย์ออฟเลื่อนชั้น BYD SEAL 5 LEAGUE 2 ไทยลีก 1 ประวัติศาสตร์ สโมสร ฟุตบอล ชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2569
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เมืองทองฯ ชนะสวยงาม, ราชนาวีถล่มคู่แข่งศึก ทีดีพี ยูธ ไฟน่อลสรุปผลการแข่งขันฟุตบอล ทีดีพี ยูธ ไฟน่อล 2025-26 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 โดย เมืองทอง ยูไนเต็ด ประเดิมสนามชนะ 2-0 และ ราชนาวี เอฟซี โชว์ฟอร์มโหดชนะขาดลอย 7-0 รายการนี้มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 18,850 คนจากทั่วประเทศ
Read more »
วิเคราะห์บอล ราชบุรี พบ บุรีรัมย์ (4 เม.ย.69) : บุรีรัมเฮเถลิงแชมป์ทันทีพรีวิว BYD SEALION 6 ลีกหนึ่ง 2025/26 นัดที่ 27 ราชบุรี เอฟซี พบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569 เวลา 19.00 น. AIS PLAY ยิงสด
Read more »
ฟันธงกันไปเลย! 'รูนีย์' เลือกแล้ว 'อาร์เซนอล' หรือ 'แมนซิตี้' ก้าวถึงแชมป์ลีกการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025-26 ดุเดือดเข้มข้นทันทีหลัง แมนฯ ซิตี้ เปิดบ้านเอาชนะ อาร์เซนอล 2-1 เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2569
Read more »
วิเคราะห์บอล ระยอง พบ บุรีรัมย์ (29 เม.ย.69) : บุรีรัมย์คว้าชัยชนะพรีวิว BYD SEALION 6 ลีกหนึ่ง 2025/26นัดตกค้าง ระยอง เอฟซี พบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 19.00 น. AIS PLAY และ MONOmax ยิงสด
Read more »
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ BYD Sealion6 League 1 ฤดูกาล 2025/26บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด คว้าแชมป์ฟุตบอล BYD Sealion6 League 1 ฤดูกาล 2025/26 พร้อมเงินรางวัล 10 ล้านบาท และสิทธิ์ลุยศึก AFC Champions League Elite 2026/27 รอบลีก
Read more »
วิเคราะห์บอล บาเลนเซีย vs บาร์เซโลน่า 23 พ.ค. 69 : แชมป์ส่งท้ายบุกค้างคาวที่ล่าตั๋วยุโรปวิเคราะห์บอล บาเลนเซีย พบ บาร์เซโลน่า ศึกลา ลีกา วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2569 ที่เมสตาย่า “เจ้าบุญทุ่ม” ในฐานะแชมป์ลีกฤดูกาล 2025/26 หวังปิดซีซั่นด้วยชัยชนะ ขณะที่เจ้าถิ่นยังมีลุ้นโควตาฟุตบอลยุโรป โดยตามอันดับ 7 เพียง 2 คะแนน
Read more »