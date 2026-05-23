ปัตตานี เอฟซี สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสโมสร หลังเอาชนะ หนองบัวพิชญ เอฟซี ในช่วงดวลจุดโทษ

Football News

📆5/23/2026 2:40 PM
📰siamsport_news
73 sec. here / 14 min. at publisher
📊News: 71% · Publisher: 63%

ปัตตานี เอฟซี สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสโมสร หลังจากเปิดบ้านเอาชนะ หนองบัวพิชญ เอฟซี ในช่วงดวลจุดโทษ 5-4 ศึกฟุตบอลเพลย์ออฟเลื่อนชั้น BYD SEAL 5 LEAGUE 2 ฤดูกาล 2025/26 รอบชิงชนะเลิศ นัดสอง เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2569 พร้อมคว้าสิทธิ์เลื่อนชั้นสู่ ไทยลีก 1 ได้เป็นครั้งแรก

รวมผล 2 นัด เสมอ 3-3 ปัตตานี เอฟซี สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสโมสร หลังเปิดบ้านเอาชนะ หนองบัวพิชญ เอฟซี ในช่วงดวลจุดโทษ 5-4 ศึกฟุตบอลเพลย์ออฟเลื่อนชั้น BYD SEAL 5 LEAGUE 2 ฤดูกาล 2025/26 รอบชิงชนะเลิศ นัดสอง เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2569 พร้อมคว้าสิทธิ์เลื่อนชั้นสู่ ไทยลีก 1 ได้เป็นครั้งแรก เกมนัดนี้ ปัตตานี เอฟซี เป็นฝ่ายเอาชนะในเวลา 120 นาที 2-1 ทำให้สกอร์รวมสองนัดเสมอกัน 3-3 ก่อนที่ ‘ปืนใหญ่ลังกาสุกะ’ จะยิงจุดโทษได้แม่นกว่า คว้าชัยสุดระทึก 5-4 เริ่มเกมมาถึงนาทีที่ 24 เจ้าถิ่นได้ลูกเตะมุมจากทางฝั่งขวา โดย ฟิลิปเป้ นูเนส เปิดบอลเข้าเขตโทษ ก่อนเป็น มาร์ลอน ดา ซิลวา ขึ้นโขกเต็มศีรษะส่งบอลตุงตาข่าย ช่วยให้ ปัตตานี เอฟซี ออกนำ 1-0 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก นาที 45+4 ทีมเยือนได้ฟรีคิก ก่อนบอลจะลอยมาเข้าทาง จักราวุธ สงมา โหม่งเข้าไปให้ หนองบัวพิชญ เอฟซี ไล่ตีเสมอ 1-1 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ดังกล่าว ครึ่งหลัง นาทีที่ 80 ปัตตานี เอฟซี ได้จุดโทษจากจังหวะที่ พันธกานต์ อาจสมบูรณ์ ทำแฮนด์บอลในเขตโทษ ก่อนที่ มาร์ลอน ดา ซิลวา จะรับหน้าที่ยิง แต่ถูกผู้รักษาประตูทีมเยือนเซฟเอาไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ช่วงทดเวลานาที 90+2 เจ้าถิ่นเดินหน้าบุกอย่างหนัก และเป็น มาร์ลอน ดา ซิลวา คนเดิม ตามซ้ำส่งบอลเข้าประตูไป ช่วยให้ ปัตตานี เอฟซี นำ 2-1 และทำให้สกอร์รวมกลับมาเท่ากันที่ 3-3 หลังจบ 90 นาที ทั้งสองทีมต้องต่อเวลาพิเศษอีก 30 นาที แต่ไม่มีฝ่ายใดทำประตูเพิ่มได้ ทำให้ต้องตัดสินหาผู้ชนะด้วยการดวลจุดโทษ และสุดท้ายเป็น ปัตตานี เอฟซี ที่ยิงได้เฉียบคมกว่า เอาชนะ หนองบัวพิชญ เอฟซี ไป 5-4 คว้าตั๋วเลื่อนชั้นสู่ ไทยลีก 1 ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมส

ปัตตานี เอฟซี หนองบัวพิชญ เอฟซี ดวลจุดโทษ เพลย์ออฟเลื่อนชั้น BYD SEAL 5 LEAGUE 2 ไทยลีก 1 ประวัติศาสตร์ สโมสร ฟุตบอล ชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2569

 

