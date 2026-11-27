ปัญหาเหมืองถ่านหินเถื่อนแม่น้ำกระบุรีกระทบสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจชายแดน
ภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันเหมืองถ่านหินเถื่อนริมแม่น้ำกระบุรขยายพื้นที่ทำลายป่าและปนเปื้อนน้ำพิษ สร้างผื่นคันแก่ชาวบ้านและเกษตร 1,250 ครัวเรือน ขณะที่ไทยเป็นผู้ส่งออกแร่สำคัญให้จีนผ่านด่านชายแดนหลายจุด
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจบริเวณแนวชายแดนไทย-เมียนมา กำลังเผชิญกับวิกฤตจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่เถื่อนริม แม่น้ำกระบุรี ที่ส่งผลกระทบข้ามพรมแดนอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดระนอง ข้อมูลจากเครือข่ายรักษ์ แม่น้ำกระบุรี และภาพถ่ายดาวเทียมจาก GISTDA ยืนยันว่า พื้นที่ทำการเหมืองเถื่อนซึ่งตั้งห่างจากชายแดนไทยเพียง 8 กิโลเมตร กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อต้นน้ำและแหล่งน้ำสาธารณะ
หลักฐานภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันการทำลายสิ่งแวดล้อม
แม้ว่าการขุดเจาะแร่ถ่านหินในพื้นที่ดังกล่าวจะหยุดชะงักไปในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562 จากคำสั่งระงับการดำเนินงานและภาวะล้มละลายของบริษัท EARTH แต่สถานะของพื้นที่ในฐานข้อมูลพลังงานสากลยังคงจัดว่า "เปิดดำเนินการ" เนื่องจากอายุสัมปทานยังไม่สิ้นสุดจนครบถึงปี พ.ศ. 2579 สภาพจริงบนพื้นดินจึงทิ้งมรดกตกทอดที่เป็นอันตรายต่อชุมชน ได้แก่ บ่อเหมืองเปิดที่มีน้ำพิษซึมลงสู่ลำน้ำ และกองถ่านหินที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลาAlso readรีวิว OPPO Watch 5 ลอง UltraBurn และแบต 4–5 วัน
ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดแสดงให้เห็น清晰地ว่า พื้นที่การทำลายป่าต้นน้ำมีระยะยาวถึง 3.3 กิโลเมตร และครอบคลุมพื้นที่ป่าที่ถูกเปิดหน้าดินทำลายไปกว่า 500 ไร่ ล่าสุดในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 มีการขยายพื้นที่เพิ่มอีกหลายร้อยไร่ การขยายตัวนี้ส่งผลโดยตรงต่อค่าความขุ่นของน้ำในแม่น้ำกระบุรีซึ่งพุ่งสูงถึง 209 NTU ที่จุดตรวจวัด สคพ.15 ซึ่งเป็นระดับที่สูงมากจนส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก
ผลกระทบทางสาธารณสุขและเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อชาวบ้านในพื้นที่สัมผัสกับน้ำที่ปนเปื้อนแล้วเกิดอาการผื่นคัน โดยครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมีจำนวนมากกว่า 1,250 ครัวเรือน หรือคิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 30,000 ไร่ นอกจากนี้ ความเสื่อมโทรมของน้ำยังคุกคามแหล่งหญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของพะยูน ทำให้ความพยายามในการอนุรักษ์สัตว์สงวนชนิดนี้มีความยากลำบากยิ่งขึ้น
บทบาทกองกำลังความมั่นคงและการค้าแร่ข้ามแดน
พื้นที่ต้นน้ำที่ถูกคุกคามดังกล่าว มีนายทหารระดับสูงของเมียนมาร่วมกับกองกำลังปยูซอที เข้ามาควบคุมและคุ้มกันพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการลำเลียงแร่ผ่านด่านจังหวัดระนองและส่งออกไปยังประเทศที่สาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมเหมืองเถื่อนกับเครือข่ายความมั่นคงในพื้นที่
ความตึงเครียดยังลุกลามมาถึงฝั่งไทยเมื่อกลุ่มติดอาวุธที่อ้างตัวว่าเป็น "กองกำลัง BEC" ได้ข้ามแดนมาข่มขู่แกนนำชาวบ้านที่ต่อสู้รักษาสิ่งแวดล้อม แต่ประเด็นเรื่องเหมืองแร่และผลกระทบข้ามพรมแดน กลับถูกหยิบยกขึ้นสู่โต๊ะเจรจาในกรอบคณะกรรมการร่วมเทคนิค (JWG) ระหว่างไทยและเมียนมา ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เพื่อพยายามหาทางออกทางนโยบาย
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและการนำเข้าสินแร่ของไทย
ขณะที่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมลุกลาม ประเทศไทยกลับมีบทบาทสำคัญในฐานะจุดคอขวดทางการค้าของสินแร่จากเมียนมา โดยคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ได้เรียกหน่วยงานรัฐเข้าชี้แจงเรื่องนี้อย่างด่วน เนื่องจากข้อมูลชี้ว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2568 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน ไทยมีการนำเข้าสินแร่สำคัญจากเมียนมาในปริมาณสูงมาก
เส้นทางการขนส่งแร่ผ่านด่านชายแดนกระจายอยู่ในหลายจุด ได้แก่ ด่านเชียงแสน ด่านแม่สาย ด่านแม่สอด ด่านกาญจนบุรี และด่านระนอง ซึ่งสินค้าเหล่านี้ถูกส่งต่อไปยังประเทศจีนต่อไป มีบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้จำนวนกว่า 50 แห่ง ซึ่งตัวเลขดังกล่าวพิสูจน์ว่าเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับธุรกิจเหมืองฝั่งเมียนมา
การที่ไทยกุม "คอขวด" ทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่การส่งออกสินแร่ของเมียนมาไว้ได้ในมือนั้น หมายถึงว่า รัฐบาลไทยมีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจที่สามารถใช้มาตรการทางการค้า来控制กิจกรรมเหมืองได้ หากมีความกล้าหาญทางการเมืองในการดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมของประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำ
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