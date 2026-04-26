ปัญหา นักท่องเที่ยวโอเวอร์สเตย์ – บิลลี่ โอแกน หนุน 'อนุทิน' เป็นนายกฯ และโปรเจกต์ดนตรี 'แลกกันROCK'

คลิปนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่กลับประเทศหลังวีซ่าฟรีสร้างความกังวล รัฐบาลเตรียมเข้มงวด ขณะที่ บิลลี่ โอแกน ประกาศสนับสนุนอนุทินเป็นนายกฯ พร้อมร่วมโปรเจกต์ดนตรี 'แลกกันROCK' นำเพลงยุค 80 กลับมาเรียบเรียงใหม่
สถานการณ์การท่องเที่ยวไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ หลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในแพลตฟอร์ม TikTok ที่แสดงให้เห็นภาพ นักท่องเที่ยว ต่างชาติจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์จากการยกเว้นวีซ่า เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย แต่กลับไม่เดินทางกลับประเทศตามกำหนดเวลาที่อนุญาต เหตุการณ์นี้ได้สร้างความกังวลให้กับหลายฝ่าย และนำไปสู่การเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาจัดการกับปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง รัฐบาลได้แสดงท่าทีว่าจะดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ละเมิดกฎหมาย และจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นโยบายการยกเว้นวีซ่าสำหรับ นักท่องเที่ยว บางประเทศถูกนำมาใช้ในช่วงที่นายเศรษฐา ทวีสิน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ อย่างไรก็ตาม การเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมาตรการควบคุม และความจำเป็นในการทบทวนนโยบายดังกล่าว ในอีกด้านหนึ่ง เกิดกระแสความสนใจในโลกออนไลน์จากการโพสต์ข้อความของ บิลลี่ โอแกน ศิลปินนักร้องชื่อดัง ผ่านทางบัญชีเฟซบุ๊กส่วนตัว โดย บิลลี่ โอแกน ได้ประกาศสนับสนุน นาย อนุทิน ชาญวีรกูล ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และให้การสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย ทั้งในส่วนของการเลือกตั้งแบบเขต และแบบบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งได้ฝากเตือนไปยังผู้สนับสนุนว่าอย่าให้เกิดการแตกแยกทางการลงคะแนนเสียงเหมือนกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา การสนับสนุนของ บิลลี่ โอแกน ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่น่าจับตามองในการแข่งขันทางการเมือง และอาจส่งผลต่อทิศทางของการจัดตั้งรัฐบาลในอนาคต การแสดงออกถึงจุดยืนทางการเมืองของศิลปินที่มีชื่อเสียงเช่นนี้ มักจะสร้างกระแสและความสนใจจากประชาชนทั่วไป และอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ขณะเดียวกัน บิลลี่ โอแกน ยังได้มีส่วนร่วมในโปรเจกต์ดนตรีที่น่าสนใจภายใต้ชื่อ “ แลกกันROCK ” ซึ่งเป็นโครงการที่นำเพลงฮิตจากศิลปินรุ่นเก๋าในยุค 80 กลับมาเรียบเรียงใหม่ โดยให้ศิลปินรุ่นใหม่นำมาถ่ายทอดในสไตล์ของตนเอง ล่าสุด บิลลี่ โอแกน ได้นำเพลง “รักปอนปอน” ของ กบ ไมโคร มาบันทึกเสียงใหม่ โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเพลงต้นฉบับไว้ แต่เพิ่มความนุ่มนวลและอบอุ่นให้กับเสียงร้อง พร้อมทั้งถ่ายทอดอารมณ์ความรักที่อยู่ในเนื้อเพลงได้อย่างลึกซึ้ง เพลง “รักปอนปอน” เป็นเพลงที่เล่าเรื่องราวความรักของคนสองคนที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ แต่ก็ยังคงยืนหยัดและต่อสู้ไปด้วยกัน โปรเจกต์ “ แลกกันROCK ” ได้รับความสนใจอย่างมากจากแฟนเพลงรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ โดยมีศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนเข้าร่วมโครงการ เช่น อี๊ด FLY, กบ TAXI, แช่ม แช่มรัมย์, แสน นากา และ กบ ไมโคร ซึ่งคาดว่าจะสร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้กับผู้ฟังอย่างแน่นอน การนำเพลงเก่ากลับมาทำใหม่ในรูปแบบที่แตกต่าง ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่น่าสนใจในการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางดนตรีของชาต.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
สิ้นสุดการรอคอย 'ONE OK ROCK' ประกาศทัวร์เอเชียONE OK ROCK ร็อกแบนด์ชื่อดังระดับโลก จากแดนปลาดิบ กลับมาพบกับแฟนๆ อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการประกาศเอเชียทัวร์ Luxury Disease Asia Tour 2023 แล้ว หลังจากที่พวกเขาพัดพากระแสความบ้าคลั่งไปเยือนอเมริกาเมื่อปลายปี 2022 และได้กลับมาทำโดมทัวร์ทั่วประเทศญี่ปุ่นถึง 6 เมืองใหญ่ รวมไปถึงการประกาศยุโรปทัวร์ ล่าสุด ONE OK ROCK พร้อมแล้ว ที่จะมาพบกับแฟนๆ ทั่วเอเชียอีกครั้ง
Read more »
GMM SHOW ชวนร่วมสัมผัสประสบการณ์ รวม 16 คอนเสิร์ตไว้บนเวทีเดียว สนุกแบบไม่พัก ศิลปินสุดเดือด 2 วันการแสดงมาร่วมเดินทางไปสร้างประสบการณ์ความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ เติมเต็มเก็บความสนุกให้ครบ หลังจาก ที GFest แบรนด์ผู้จัดภายใต้ GMM SHOW ได้พาผู้ชมออกสตาร์ทความมันส์จากภูเขากับงาน Rock Mountain และไปสนุกกันต่อที่ทะเลกับงาน Rock On the Beach ล่าสุดความสนุกสุดมันส์เดินทางกลับเข้าฮออล์พร้อมเดือดอีกครั้งในรอบ 3 ปี...
Read more »
'ชาวโลโซเนี่ยน' สำลักความสุขเมามันอย่างสุดล้น ใน คอนเสิร์ต '28 YRS LOSO WE ARE THE ROCK & ROLL CONCERT'บันทึกประวัติศาสตร์อีกหน้าของ King of rock & roll Band 'วงโลโซ' ที่ทำได้ถึงขีดสุดความมัน ในคอนเสิร์ต '28 YRS LOSO WE ARE THE ROCK & ROLL CONCERT' ที่ชาว LOSONIAN ถึงกับสำลักความสุขอย่างทะลักทะล้น 4 ชั่วโมงเต็ม ใน วันที่ 6-7 ก.ค.
Read more »
'โลโซ' ทำถึงขีดความมัน จัดคอนเสิร์ตใหญ่ 28 ปีบันทึกประวัติศาสตร์อีกหน้าของ King of rock & roll Band 'วงโลโซ' ที่ทำได้ถึงขีดสุดความมัน ในคอนเสิร์ต 28 YRS LOSO WE ARE THE ROCK & ROLL CONCERT ที่ชาว LOSONIAN ถึงกับสำลักความสุขอย่างทะลักทะล้น 4 ชั่วโมงเต็ม ใน ณ อิมแพ็ค อารีน่าเมืองทองธานี ซึ่งงานนี้สร้างสรรค์โดย LOSO ร่วมกับบริษัท Create...
Read more »
ถึงเวลาเดบิวต์! 'PERTH' ปล่อยซิงเกิลแรก 'SECRET'ถึงเวลาเดบิวต์! เป็นศิลปินอย่างเต็มตัว สำหรับหนุ่มหล่อมากความสามารถ “PERTH” (เพิร์ธ-ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร) ที่ได้เปิดตัวในฐานะศิลปินของ “RISER MUSIC” กับซิงเกิลแรกกระแทกใจชาวร็อกไปเต็มๆ กับเพลง “SECRET” ที่มาพร้อมกับแนวเพลง GRUNGE ROCK บอกความเป็นตัวตนของ “PERTH” ผ่านดนตรีสุด ROCK...
Read more »
EGCO Group ปิดดีลขายหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานลม Boco Rock ออสเตรเลียบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group ปิดดีลขายหุ้นทั้งหมด 100% ในบริษัท Boco Rock Wind Farm Pty Ltd (BRWF) ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานลม Boco Rock กำลังผลิต 113 เมกะวัตต์ ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ให้แก่ Tilt Renewables บริษัทพลังงานหมุนเวียนในประเทศออสเตรเลีย ดร.
Read more »