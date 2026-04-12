ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ 'ไม่มีเวลา' แต่อยู่ที่ 'ไม่มีพื้นที่ทางใจ' ทำไมอ่านหนังสือในวันหยุดจึงดีกว่า

สำรวจปรากฏการณ์ที่หลายคนพบว่าการอ่านหนังสือในวันหยุดทำได้ดีกว่าปกติ ปัญหาแท้จริงไม่ได้อยู่ที่ไม่มีเวลา แต่อยู่ที่การขาด 'พื้นที่ทางใจ' ที่จะจดจ่อกับการอ่าน
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ “ไม่มีเวลา” แต่ปัญหาจริง ๆ คือ “ไม่มีพื้นที่ทางใจ” ชีวิตประจำวันของเรานั้นเต็มไปด้วยสิ่งรบกวนและแรงกดดันต่าง ๆ มากมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้แม้ว่าเราจะมีเวลาว่างก็ตาม แต่ใจของเรากลับยังไม่ว่างพอที่จะสามารถอ่านหนังสือได้อย่างลึกซึ้งและดื่มด่ำไปกับเนื้อหาได้อย่างแท้จริงเลย<\/p>
การได้ใช้เวลาในวันหยุดนั้นเปรียบเสมือนการช่วยให้สมองของเราสามารถเข้าสู่โหมดแห่งการจดจ่อ (flow state) ได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากภาระต่าง ๆ ที่เราแบกรับในชีวิตประจำวันได้ลดลง ความคิดของเราก็จะเริ่มนิ่งสงบลง เราจึงสามารถที่จะอ่านหนังสือได้อย่างต่อเนื่องและรู้สึก “อิน” ไปกับเนื้อหาในหนังสือมากกว่าในช่วงเวลาปกติทั่วไป<\/p>
การอ่านหนังสือนั้นต้องอาศัยการสร้างเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เหมาะสม ไม่ใช่เพียงแค่รอคอยแรงบันดาลใจเท่านั้น หากเราต้องการที่จะอ่านหนังสือให้ได้อย่างสม่ำเสมอ เราจำเป็นจะต้องจัดสรรเวลาเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับตัวเอง ลดสิ่งรบกวนรอบข้าง และเลือกอ่านหนังสือตามจังหวะพลังงานของตัวเอง ไม่ใช่กดดันตัวเองว่าต้องอ่านอะไรให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้<\/p>
ทำไมหลาย ๆ คนถึงสามารถอ่านหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในช่วงวันหยุด คำตอบก็คือ เพราะเมื่อความเร่งรีบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ลดลง จิตใจของเราจึงมีพื้นที่ว่างมากพอที่จะกลับไปจดจ่ออยู่กับการอ่านหนังสืออีกครั้งหนึ่งนั่นเอง<\/p>
เมื่อชีวิตประจำวันของเราเต็มไปด้วยงานและเรื่องราวต่าง ๆ ที่ต้องรับผิดชอบอย่างไม่รู้จบ การอ่านหนังสือจึงกลายเป็นกิจกรรมที่หลาย ๆ คน ‘อยากทำ’ แต่กลับไม่ค่อย ‘ได้ทำจริง’ สักเท่าไหร่ หนังสือหลายเล่มถูกซื้อหามาอย่างตั้งใจ วางไว้ข้างเตียงหรือบนโต๊ะทำงาน ด้วยความหวังว่าจะได้เปิดอ่านอย่างจริงจังในสักวันหนึ่ง ทว่าในความเป็นจริง เรามักจะอ่านได้เพียงไม่กี่หน้า ก่อนที่จะปล่อยให้หนังสือเล่มนั้นถูกทิ้งไว้กลางกองธุระต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน จนกระทั่งวันหยุดยาวมาถึง หนังสือเล่มเดิมที่เคยถูกวางทิ้งไว้ก็จะถูกหยิบใส่กระเป๋าเดินทางไปด้วยอย่างเป็นธรรมชาติ และในครั้งนี้เอง หลาย ๆ คนก็สามารถอ่านหนังสือเล่มนั้นได้อย่างจริงจัง<\/p>
ปรากฏการณ์เช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับวิธีที่สมองและความรู้สึกของเราทำงาน ในทางทฤษฎีแล้ว การอ่านดูเหมือนจะเป็นกิจกรรมพักผ่อนที่เรียบง่าย เพียงแค่มีเวลาเงียบ ๆ ก็เพียงพอแล้ว แต่ในทางปฏิบัติแล้ว การอ่านต้องต่อสู้แข่งขันกับสิ่งรบกวนต่าง ๆ ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนจากที่ทำงาน แชทกลุ่ม ภาระหน้าที่ในบ้าน หรือแม้แต่แรงกดดันภายในใจที่คอยบอกเราว่า เวลาว่างควรนำไปทำสิ่งที่มี ‘ประโยชน์’ มากกว่านั้น<\/p>
กว่าที่คนเราจะสามารถเริ่ม “อิน” ไปกับเนื้อหาในหนังสือได้ สมองของเราจำเป็นต้องมีช่วงเวลาที่ไม่ถูกรบกวนใด ๆ เลย แต่ชีวิตในยุคดิจิทัลกลับผลักดันให้เราต้องสลับความสนใจไปมาอย่างรวดเร็วตลอดทั้งวัน ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เรามักจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านแล้วไม่สามารถอ่านได้อย่างต่อเนื่อง จนสุดท้ายก็เลือกที่จะไถหน้าจอมือถือแทน เพราะมันง่ายกว่า ไม่ต้องใช้พลังงานในการเริ่มต้นมากเท่ากับการอ่านหนังสือจริง ๆ<\/p>
บางคนยังเติบโตมาพร้อมกับความเชื่อที่ว่าเราจะสามารถพักผ่อนได้ก็ต่อเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้ว ดังนั้นจึงรู้สึกผิด หรือรู้สึกว่าการนั่งอ่านหนังสือเล่น ๆ เป็นเรื่องฟุ่มเฟือย ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว การอ่านหนังสืออาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการพักใจที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตอย่างมาก ระบบประสาทของเราก็จะค่อย ๆ คลายตัวลง ความคิดที่เคยฟุ้งซ่านก็จะเริ่มนิ่งสงบลง เมื่อไม่มีเรื่องจุกจิกต่าง ๆ วิ่งเข้ามาชนเราตลอดเวลา การอ่านหนังสือจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องฝืนทำอีกต่อไป แต่มันกลายเป็นกิจกรรมที่เราสามารถ 'เข้าไปอยู่กับมันได้' อย่างแท้จริง<\/p>
นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลาย ๆ คนถึงสามารถอ่านหนังสือได้มากขึ้นในช่วงเวลาพักร้อนหรือท่องเที่ยว เพราะไม่ใช่แค่มีเวลาเท่านั้น แต่เป็นเพราะใจของเรามีพื้นที่ว่างมากพอที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มที่ และเมื่อใจพร้อม ร่างกายพร้อม การอ่านหนังสือก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เราสามารถดื่มด่ำไปกับเรื่องราวในหนังสือได้อย่างเต็มที่ และได้รับประโยชน์จากการอ่านหนังสืออย่างแท้จริง<\/p>
