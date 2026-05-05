ปักหมุดเที่ยว! รวมอีเวนต์เด็ดทั่วไทย เดือนพฤษภาคม 2569

เดือนพฤษภาคม 2569 นี้ ประเทศไทยมีอีเวนต์หลากหลายรูปแบบให้เลือก ทั้งงานศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร กีฬา และกิจกรรมกลางแจ้ง เตรียมวางแผนเที่ยวและเติมพลังให้กับชีวิตได้เลย
เดือนพฤษภาคม 2569 นี้ ประเทศไทยเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจด้วยกิจกรรมและเทศกาลที่หลากหลายทั่วประเทศ แม้ว่าช่วงต้นเดือนจะมีฝนตกลงมาบ้าง แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความสนุกสนานและความคึกคักของอีเวนต์ต่างๆ ที่จัดขึ้นตลอดทั้งเดือน ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร ไลฟ์สไตล์ กีฬา หรือกิจกรรมกลางแจ้ง ทุกคนสามารถค้นหาประสบการณ์ที่ตรงกับความสนใจและเติมพลังให้กับชีวิตได้ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม จะได้พบกับงานประเพณีบุญกลางบ้านและงานจักสานที่ละเอียดอ่อนในจังหวัดชลบุรี รวมถึงการแสดงหนังใหญ่ที่ทรงคุณค่าในจังหวัดระยอง นอกจากนี้ยังมีงานมหกรรมตะลุงที่จังหวัดพัทลุง และงานคราฟต์ที่กรุงเทพฯ และเพชรบุรี ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าแฮนด์เมดและงานศิลปะร่วมสมัยที่น่าสนใจ สำหรับสายกินและสายคาเฟ่ ก็มีงานเทศกาลอาหารที่ยโสธรและสตูล รวมถึงกิจกรรม Cars and Coffee ที่สงขลา และเทศกาลดนตรี Khao Ya Fest ที่ระนอง ที่จะมอบความอร่อยและความสนุกสนานให้กับทุกคน อีกทั้งยังมีงานปรากฏการณ์แสงที่นครสวรรค์และอุทัยธานี ที่จะเนรมิตสถานที่สำคัญให้กลายเป็นผลงานศิลปะแสงสีเสียงสุดอลังการ รวมถึงงานประเพณีบุญเดือนหกและงานบุญบั้งไฟที่จังหวัดเลย ยโสธร กาฬสินธุ์ และสุรินทร์ ซึ่งเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การแข่งขันเรือสเก็ตบอร์ดที่น่าน การวิ่ง Baboon Run ที่ภูเก็ต และการวิ่ง Central Samui Neon Run ที่สุราษฎร์ธานี รวมถึงการแข่งขันวิ่งเทรล Amazing Thailand GI Tour & Trail Running ใน 3 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคอีสาน ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่น่าสนใจในเดือนพฤษภาคม 2569 ที่จะทำให้คุณตกหลุมรักเมืองไทยในมิติใหม่ที่น่าจดจำยิ่งกว่าเดิม ข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไท
