ปอศ. ชี้เส้นทางการเงินบุ้ม ปนัดดา มีพฤติกรรมร่วมฉ้อโกง ฟอกเงิน และยักยอกทรัพย์สิน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) เผยหลักฐานเส้นทางการเงินของ 'บุ๊ม-ปนัดดา' และ 'ก๊อต อธิป' สอดคล้องพฤติการณ์ร่วมฉ้อโกงและฟอกเงิน โดยยืนยันการโอนคืนเงินบริจาคสู่บุคคลใกล้ชิด
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ( ปอศ.) เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความคืบหน้าในการสอบสวนคดีของ "บุ๊ม-ปนัดดา" และ " ก๊อต อธิป" สองสามีภรรยาที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาร้ายแรง โดยมีข้อสรุปเบื้องต้นจากสายสืบและทีมสอบสวนพบว่าเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับทั้งคู่มีพฤติการณ์เข้าข่ายการร่วมกระทำความผิดอย่างชัดเจน
การเปิดเผยรายงานล่าสุดซึ่งออกมาในวันนี้คือวันที่ 3 พฤษภาคม ได้เน้นย้ำถึงการตรวจสอบรายละเอียดทางบัญชีที่ซับซ้อน ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการไหลเวียนของเงินทุนที่มีรูปแบบเฉพาะตัว และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อได้ว่าบุคคลทั้งสองมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการกระทำผิดตามหมายจับที่ออกไว้ก่อนหน้านี้Also readกบน.หั่นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 70 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 5 พ.ย.
เส้นทางการเงินชี้เบาะแสการฉ้อโกง
ผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินของ "บุ๊ม ปนัดดา" อย่างละเอียด พบร่องรอยของการโอนเงินบริจาคจากมูลนิธิหรือองค์กรทำดีไปยังบัญชีอื่นๆ ก่อนที่จะมีการโอนย้อนกลับเข้ามายังบุคคลใกล้ชิดของเจ้าตัว ซึ่งกระบวนการดังกล่าวทำให้ตำรวจมองว่าเข้าข่ายเป็นการจัดตั้งเครือข่ายตัวการร่วมฉ้อโกงประชาชนอย่างชัดเจน
ในส่วนของการโอนเงินที่ไปตรงยังผู้รับเหมาก่อสร้างพูลวิลล่า "บุ๊ม ปนัดดา" ได้อ้างว่าตนเองไม่ทราบเรื่องและไม่ได้ใช้เงินดังกล่าวเพื่อการก่อสร้างแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ฝ่ายตำรวจประเมินว่าข้ออ้างนี้ไม่สามารถรับฟังได้เนื่องจากขาดเหตุผลประกอบที่สมเหตุสมผลในช่วงชั้นของการสอบสวน
การสอบสวนและพฤติกรรมทางเทคนิค
สำหรับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พบหลักฐานว่าการกระทำดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเปิดรับบริจาคเงินโดยไม่ได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์จริง ซึ่งสอดคล้องกับฐานความผิดที่ระบุไว้ในหมายจับ
ด้าน "ก๊อต อธิป" สามีของ "บุ๊ม ปนัดดา" ในขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่ยืนยันว่ามีการเปิดรับบริจาคหรือมีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนโดยตรง แต่จากการสืบสวนพบว่าเส้นทางการเงินมีพฤติกรรมรับโอนเงินจาก "บุ๊ม ปนัดดา" จำนวนมาก จึงทำให้เจ้าหน้าที่คาดว่าเข้าข่ายการร่วมกันฟอกเงิน
บทบาทของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการสืบสวนยังพบว่ามีบุคคลภายนอกชื่อ "ช่างเอ๋" ซึ่งทำหน้าที่เป็นช่องทางรับโอนเงินจากบัญชีของ "บุ๊ม ปนัดดา" ก่อนที่จะนำไปถอนให้กับบุคคลใกล้ชิด ซึ่งการมีส่วนร่วมของบุคคลนี้ยิ่งเสริมความมั่นใจให้กับทีมสอบสวนในการสรุปพฤติการณ์ที่เชื่อมโยงกัน
การเปิดเผยข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อตามจับกุมตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีและยึดทรัพย์คืนสู่ระบบ โดยกระบวนการสอบสวนยังดำเนินต่อไปเพื่อเก็บหลักฐานให้แน่นหนาที่สุดก่อนส่งฟ้องศาล
ผลทางกฎหมายและขั้นตอนถัดไป
การดำเนินคดีครั้งนี้มุ่งเน้นที่การพิสูจน์ความเชื่อมโยงทางการเงินที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ศาลมีพื้นฐานในการพิจารณาโทษสำหรับทั้งสามข้อหาหลัก ได้แก่ การร่วมกันฉ้อโกงประชาชน การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลเท็จ และการฟอกเงิน
ประชาชนผู้เสียหายหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถติดตามความคืบหน้าผ่านช่องทางทางการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเจ้าหน้าที่ยืนยันจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม
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