ปอศ.อายัดบัญชี 18 รูป-หญิง 102 ล้าน พบโอนซื้อที่ดินสนามเทรล
พนักงานสอบสวน บก.ปอศ. อายัด 18 บัญชีผู้ต้องหา น.ส.ปนัดดา และนายอธิป รวม 102 ล้านบาท ยืนยันพบเบาะแสโอนเงินซื้อที่ดินทำสนามเทรล นครนายก อยู่ระหว่างตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างละเอียด
พนักงานสอบสวน บก.ปอศ. ดำเนินการตรวจสอบคดีความผิดทางเศรษฐกิจที่มีรายละเอียดซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่าง น.ส.ปนัดดา วงศ์ผุดี หรือน้องบุ๋ม และ นายอธิป นันทวรรณ ผู้เป็นสามี พร้อมการเข้าค้นสถานที่สำคัญ 4 จุด เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย
จากการปฏิบัติการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการอายัดบัญชีเงินฝากจำนวน 18 บัญชี ซึ่งอยู่ในรายชื่อของ น.ส.ปนัดดา นายอธิป รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีความเชื่อมโยงกับมูลนิธิองค์กรทำดี โดยวงเงินรวมที่ถูกอายัดมีมูลค่าสูงถึง 102 ล้านบาท เพื่อทำการตรวจสอบเส้นทางการไหลของเงินอย่างเป็นระบบและละเอียดถี่ถ้วนAlso readนักวิจัยจีนพัฒนา NI-skin ผิวหุ่นยนต์รับสัมผัสคล้ายมนุษย์
รายละเอียดเส้นทางการเงินมูลนิธิ 102 ล้านบาท
แหล่งข่าวจากพนักงานสอบสวน บก.ปอศ. ระบุว่า ผลการสืบสวนเบื้องต้นพบทรัพย์สินที่มีการจดทะเบียนในชื่อของทั้งสองผู้ต้องหาอย่างชัดเจน ได้แก่ บ้าน รถยนต์ และที่ดิน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการสืบสวนที่มีอยู่แล้วก่อนหน้าการเข้าจับกุม นอกจากนี้ยังพบเอกสารสัญญาการซื้อขายที่ดินและรถยนต์ที่แสดงถึงการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว
ประเด็นสำคัญที่เจ้าหน้าที่พบความผิดปกติคือเส้นทางการเงินของมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับ น.ส.ปนัดดา ซึ่งมีบัญชีทั้งหมด 3 บัญชี ได้แก่ บัญชีองค์กรทำดีโดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผุดี บัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี และบัญชีสมทบทุนสร้างมูลนิธิองค์กรทำดีโดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผุดี
เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีการโอนเงินไขว้ไปมาระหว่างบัญชีต่างๆ ก่อนที่จะถูกโอนเข้าไปยังบัญชีส่วนตัวของ น.ส.ปนัดดา และส่งต่อไปยังบัญชีส่วนตัวของสาย นายอธิป ซึ่งเป็นลักษณะการทุจริตที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการตรวจสอบที่มาของเงินในแต่ละรายการอย่างละเอียด
การตรวจสอบที่ดินสนามเทรล จ.นครนายก
จากการตรวจสอบเอกสารสัญญาซื้อขายที่ดินและรถยนต์ พบว่าหนึ่งในบัญชีของมูลนิธิมีเส้นทางการเงินโอนไปใช้สำหรับซื้อที่ดินเพื่อจัดทำเป็นสนามเทรลในจังหวัดนครนายก ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบแหล่งที่มาและการทำธุรกรรมซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม
การตรวจสอบยังพบความยุ่งยากเนื่องจากยังไม่มีผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวระบุชื่ออย่างชัดเจน และกรรมสิทธิ์เดิมเป็นราชพัสดุที่มีทหารขอใช้ประโยชน์อยู่ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดทางกฎหมายและหลักฐานเอกสารเพิ่มเติมก่อนสามารถดำเนินการอายัดที่ดินแปลงนี้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามีความผิดในส่วนของทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างภายในสนามเทรลดังกล่าว เจ้าหน้าที่มีความอำนาจเต็มที่ที่สามารถดำเนินการอายัดสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสนามเทรลได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผลการตรวจสอบที่ดินแปลงหลัก
สถานะคดีและข้อกล่าวหาร่วมฉ้อโกง
สำหรับ นายอธิป สามีของ น.ส.ปนัดดา ขณะนี้ถูกดำเนินคดีในข้อหาเดียวคือ ร่วมกันฟอกเงิน ส่วนข้อหาร่วมกันฉ้อโกงนั้น พนักงานสอบสวนระบุว่ายังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อมโยงไปสู่ข้อหาดังกล่าวในขณะนี้ได้ โดยถือว่าเขาเป็นเพียงผู้รับผลประโยชน์จากการกระทำผิดมากกว่าจะเป็นผู้บงการหลัก
ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนได้ยื่นคำคัดค้านการปล่อยชั่วคราวหรือการประกันตัวของทั้ง น.ส.ปนัดดา และนายอธิป เนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษที่สูงมาก และเกรงว่าหากปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งสองราย จะเข้าไปยุ่งเหยิงหรือสร้างหลักฐานเท็จเพื่อกระทบต่อพยานหลักฐานที่มีอยู่
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